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Внезапные проблемы со въездом, возникающие у некоторых иностранцев, далеко не всегда поддаются объяснению. Взять хоть образцового во многих смыслах поляка Томаша Мацейчука, истинного друга России и незаменимого ее врага. Готового и тост поднимать за "белых русских", и с "Ночными волками" тусоваться, и попрекать россиян на гостелеканалах за то, что "живут в говне", и получать по роже за русофобию, и брать за это деньги. Тем не менее в феврале Томаша зачем-то обыскали, а в начале мая и вовсе выслали из РФ, запретив в течение ближайших трех десятилетий посещать нашу Родину.

Сам депортированный клеймит "систему" и "цензуру", а мы прямо не знаем, что и сказать. Предположить разве, что в борьбе за душу и визовую поддержку Мацейчука схлестнулись силы зла и добра, гнездящиеся в кремлевских башнях, и те, что ведут жестокую пропагандистскую войну средствами незатейливыми, одолели умников с их засланными казачками и постановочным мордобоем. Да и казна не резиновая, на всех русофобов денег не напасешься.

Иное дело Хайо Зеппельт. С ним все ясно, и нет ни малейших вопросов ни к обитателям башен, ни к нашему главному начальнику, который среди многих крупных и мелких государственных задач решает и такую: кого из иностранцев пускать на чемпионат мира по футболу, а кого не пускать. В этом списке знаменитый репортер немецкого АРД, конечно же, вне конкуренции. Хуже только Обама, но он и так не приедет.