Реклама

Бытовые скандальные сюжеты развиваются совсем просто. Сын электрика женился на дочке начальника ЖЭКа, потом они развелись, и у всех подъездов бабки на лавочках обсуждают, как вышибали из дома сына электрика и гнали папашу с работы. Бытовые драмы лишены настоящей интриги.

Гламурные новости про свадьбы и разводы тоже по сути своей малоинтересны. Рано или поздно светский хроникер объяснит нам, почему эти женились, а те били посуду при большом скоплении папарацци и как правильно увязывать данные факты с выходом нового альбома или фильма, где в эпизодической роли занята юная подруга престарелого народного артиста. Кто там, в общем, раскручивается, вступая в брак либо обретая творческую свободу. Гламур предсказуем.

Иное дело личная жизнь политиков и лиц, с ними аффилированных, особенно в России. Тут сплошные секреты, и до сих пор можно лишь гадать о том, как тема коррупции в деле министра обороны якобы связана с его походом налево в обществе живописной блондинки при живой жене - дочери экс-премьер министра и давнего президентского соратника. Равно и о том, кто надоумил корреспондентов таблоида женить законно избранного на гимнастке и как газетная статья повлияла на взаимоотношения спортсменки с гарантом. Ибо с гриппозных носов спрос невелик, а так называемую правду узнать практически невозможно. Оттого непонятно, как вообще рассказывать о происходящем в тех семьях, где все засекречено и даже имена порой недостоверны. При том что рассказывать необходимо, поскольку речь идет не о сплетнях районного масштаба или похождениях эстрадных звезд, но о нюансах мировой политики и о миллиардных активах.

Вероятно, автор, склонный к респектабельности, о подобных скандалах должен информировать осторожно. Без излишней категоричности и не вполне доверяя фактам, которые вроде бы считаются установленными. Это утяжелит многие фразы, зато придаст тексту солидность. Как-нибудь так попробуем.

Катерина Тихонова, считающаяся младшей дочерью Владимира Путина, рассталась с Кириллом Шамаловым, которого называли ее мужем. Пишут, что это могло случиться в апреле прошлого года, когда нареченный в газетах мужем той, которую независимые наблюдатели упоминали среди дочерей президента РФ, якобы продал принадлежавшие ему акции нефтехимической компании "Сибур". Якобы Леониду Михельсону, председателю совета директоров компании. Якобы ничего не заработав на сделке. Ибо предполагалось, что этот более чем 20-процентный пакет якобы муж якобы дочери Путина якобы получил возможность приобрести якобы в качестве приданого.

Комментировать эту новость тоже следует словами тщательно отобранными, чтобы не попасть впросак. В том духе комментировать, что расходятся люди по-разному. У одних отбирают мягкую мебель и сервизы, тачку и любимого кота, а бывает и так, что отвергнутый супруг остается без пакета весом 1,1 ярда. Это бывает, когда люди, похожие на дочь президента и сына его старого друга, соучредителя кооператива "Озеро" и акционера банка "Россия", не сходятся характерами. Собственно, это не только с детьми, но и с родителями происходит, так что по завершении бессмертного балета "Эсмеральда" иногда открывается, что жена президента свою вахту отстояла.

А еще бывает так, что незадолго до введения очередных американских санкций, которые будут направлены против неопределенного количества граждан из "ближнего круга Путина", у людей, так или иначе связанных с Кремлем, возникает довольно сильная тревога. Главное, неясно, по какому принципу чистых станут отделять от запятнанных. Потому в Вашингтоне активизируются лоббисты, стремящиеся доказать составляющим списки заокеанским партнерам, что тот или иной олигарх Путина, знаете, недолюбливает. Начинается эпидемия разводов в дружных семьях российских миллиардеров. Внезапных разрывов, которые, если верить слухам, основаны на глубочайшем доверии мужей к своим женам, которые в случае чего не предадут, но сохранят и умножат совместные капиталы.

И ежели слухи соответствуют действительности, то историю про развод Катерины Тихоновой с Кириллом Шамаловым, которых эксперты нередко именовали дочерью и зятем Владимира Путина, можно рассматривать под неожиданным углом. Отец предполагаемого зятя уже находится под санкциями ЕС, а значит, и сына, по совокупности заслуг, мстительные американцы могут включить в списки. Сливая Bloomberg драгоценную информацию о разводе с Катериной и резком обнищании младшего Шамалова, некие "осведомленные источники", не исключено, проявляют заботу о его миллиардах. Дескать, токсичный брак расторгнут, бывший муж типа отмщен, так зачем его наказывать еще раз? Версия как минимум достойна изучения, и теперь стоит подождать оглашения новых списков, размышляя покуда о таинствах брака и об извилистых судьбах денежных потоков. Ждать, по-видимому, осталось недолго.

Однако утверждать с уверенностью ничего нельзя. Хотя с виду у них, детей высшей знати, тоже все как у людей, как у нас на районе и в мире гламурном. Но это только с виду. Неизвестно, куда деваются миллиарды и кто там дочь, а кто муж дочери. То ли у них развод, то ли разводка. Разве что про Владимира Владимировича можно более или менее твердо говорить, что он существует, работает президентом, идет на четвертый (или пятый?) срок и женат на России. Да, и холодную войну, им развязанную и повлекшую бесконечную войну санкций, можно наблюдать постоянно. Тут сомнений никаких, и это, согласитесь, как-то примиряет с беспросветной реальностью, наполненной супружескими и финансовыми тайнами, которых не разгадать. Ну хоть что-то мы знаем точно.