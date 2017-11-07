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"Роснефть" стала крупнейшим заказчиком фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР, работает под брендом "Иннопрактика"), который возглавляет Катерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина. Об этом сообщают "Ведомости"

Сумма пяти заключенных В 2017 году "Роснефть" заключила с НИР контракты на сумму 258,45 миллиона рублей. Кроме того, еще три контракта с "Иннопрактикой" заключало дочернее предприятие "Роснефти", Арктический научный центр. Сумма этих сделок равна 100,77 миллиона рублей. По данным издания, в период с 2015 по 2017 годы общая сумма контрактов "Роснефти" и АНЦ с НИР составила 600 миллионов.

Контракты, заключенные в текущем году между "Роснефтью" и НИР, связаны с геологией, нефтеразработкой и консалтингом. Самый крупный из них, на сумму 119,75 миллиона рублей направлен, на разработку "технологии суммирования исследований в Западной Сибири". Наиболее крупный контракт для Арктического научного центра стоимость 57 миллионов связан с работкой "микробного препарата для утилизации нефтяных загрязнений северных морей".

Во всех закупках "Инопрактика" выступала в качестве единственного поставщика. По словам заместителя гендиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Ильи Шуманова, это соответствует закону. Ряд государственных и квазигосударственных структур имеют право на закупки у единственного поставщика.

В пресс-службе "Иннопрактики" рассказали, что что для реализации проектов привлекают научные коллективы МГУ и других организаций. Также в фонде заявили, что помимо "Роснефти" он сотрудничает с "Транснефтью".

2 ноября РБК сообщил, что чистая прибыль фонда "Иннопрактика" за год выросла больше чем в 3,6 раза. Если за 2015 год чистая прибыль фонда составила 31,5 миллиона рублей, то за 2016-й - 113,9 миллиона. Выручка НИР в прошлом году составила 264 миллиона рублей против 182,6 миллиона в 2015-м.

В самом фонде изданию объяснили рост прибыли реализацией 22 инновационных проектов. "Часть контрактов являются конфиденциальными, но информация о некоторых уже была опубликована в открытых источниках с согласия заказчиков", - заметили в НИР.

Стоимость активов фонда, в 2015-м составлявшая 418 миллионов рублей, за последующий год увеличилась более чем вдвое, превысив 1 миллиард. Рост этого показания в НИР связали с постановкой на учет разработанных компьютерных программ, а также увеличением "запасов, денежных средств и иных активов".

Всего за прошлый год в фонд Тихоновой поступило 1 миллиард 236 миллионов рублей. Целевые поступления от компаний составили 875,2 миллиона, а от реализации проектов - 343,1 миллиона, уточнили изданию в НИР. Названия компаний-спонсоров в фонде не раскрыли, а в числе партнеров по реализации проектов упомянули "Роснефть", "Росатом", "Новатэк" и "Транснефть".

В мае сообщалось, что за прошлый год фонд дочери Путина потратил 646,64 миллиона рублей. Это в полтора с лишним раза больше, чем в 2015 году.