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Статья Сталинградская победа и судьба немецких пленных 2 февраля Россия отмечает 60-летие великой победы под Сталинградом. В эту годовщину мы испытываем не только патриотическую городость и скорбь по погибшим соотечественникам. Историк Борис Соколов рассказывает о страшной участи немецких солдат, попавших в плен в сталинградском котле.

Все-таки при Сталине было по-другому. Мудрый генералиссимус сразу интересовался самым главным: мол, кто организовал вставание, и тут уж до самых тупых из обслуги доходило, где искать виноватых, что делать и как вообще жизнь устроена. Открывалось, что устроена она вертикально и врагов следовало давить сверху донизу под руководством вождя и учителя. Окопавшихся всюду, включая редакции журналов, медицинские сионистские учреждения, ленинградскую парторганизацию и даже, может, политбюро. Все они, каждый на свой лад, организовывали вставание, и всех надо было бить беспощадно. Вбивая в землю.

Суровые были времена, что говорить. Административно-командная система только на словах поддерживала творческую инициативу масс, а фактически гасила всякого, кто высовывался не по приказу. Такого явления, как общественное мнение, не существовало.

То ли дело сейчас, при вожде на свой лад не менее строгом, но и умеющем доверять людям и не стеснять их в высказываниях и поступках. Бывало, кто-нибудь из врагов народа оскорбит чувства верующих, или неправильно восскорбит, или снимет явно клеветническое кино, как граждане сразу, не оглядываясь на начальство, бьют провинившегося смертным боем. Вербальным как минимум. Власть еще не чешется, а граждане уже догадались, по чьей наводке действовал неприятель. Уже переживают, милые, пригвождая изменника к позорному столбу. Уже льют на него мочу и зеленку. Уже строчат доносы и требуют в установленный законом срок покарать гада.

Правда, законные их требования исполняются далеко не всегда. То есть изобличить порок и превратить жизнь преследуемого в ад удается легко. А вот добиться его привлечения к суду, который не чинясь выпишет злодею, к примеру, двушечку, - это надо сильно постараться. Иные обидчики успевают уехать из страны, прежде чем начальство прочухается и обрушит на них чугунную Фемиду с гирьками. Ну и вопрос об организаторах разного рода безобразий не может не волновать взыскующих справедливости граждан. Тот самый главный вопрос, который умел как никто поставить и решить прозорливейший из руководителей.

Вчера, похоже, им сопутствовала удача - нашим соотечественникам, которые охотно пользовались в борьбе с врагом дарами нынешней свободы и по-сталински стремились отыскать и проучить тех, кто координировал вражескую вылазку. У них получилось. Они старались не зря.

Недели три назад, если помните, школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко выступил в Бундестаге с возмутительной речью. Старшеклассник пожалел немецких солдат, погибших на поле боя под Сталинградом или умерших позднее в советском плену. По той совершенно надуманной причине пожалел, что они, видите ли, тоже были люди. Ну и в итоге договорился до того, что и среди них были "невинные жертвы", которые не хотели убивать и умирать, а их гнали на убой. Короче, совершил типичный акт предательства и фальсификации истории в угоду нашим американским партнерам, русофобам из Евросоюза и лично канцлеру Ангеле Меркель.

Конечно, соотечественники такого не стерпели и, умело направляемые центральной прессой, одним из столпов гражданского общества в современной России, довольно долго смешивали школьника с дерьмом. На него посыпались доносы, авторы которых призывали всех, кому положено, привлечь к ответу и учащегося, и неких взрослых, которые наверняка устроили этот заговор против России, сочинив и вручив юноше бумажку с текстом. Не мог же он сам додуматься до такой чудовищной белиберды, будто погибших или замученных в плену людей - жалко. Это была явная провокация, втайне задуманная и осуществленная внедренными в Новый Уренгой агентами геополитического противника.

Задача, стоявшая перед неравнодушными гражданами, осложнялась еще тем обстоятельством, что начальство внимало их взволнованным крикам и воплям без особой радости. Граждан просили успокоиться и не травить школяра. А мэр Нового Уренгоя Костогриз договорился до того, что именно они, неугомонные патриоты, и заняты "провокацией против всего российского народа". Представляете, каково им было это слышать? К счастью, чекисты скоро заинтересовались биографией этого мэра с украинской фамилией, подозревая в нем тайного бандеровца, и семья Десятниченко, сами понимаете, была под подозрением, и школу, где учился пацифист, уже проверяли.

А вчера одна из проверок завершилась, и результаты ее обнародованы. Поразительные результаты, однозначно свидетельствующие о том, что упорный труд обязательно вознаграждается. Замдиректора школы, учительницу немецкого языка Кононенко (фамилию, кстати, снова отметьте) новоуренгойский департамент образования рекомендовал прогнать со службы. Директору гимназии Кашниковой объявлен выговор. Ее заместителя по учебно-воспитательной работе Яворскую велено привлечь к дисциплинарной ответственности. И это, вероятно, только начало. На сайте окружкома КПРФ Ямало-Ненецкого АО опубликовано сообщение о том, что местные коммунисты готовят предложения в правительство РФ и правительство округа, смысл которых сводится к одной фразе: это не должно повториться. Никто из учащихся отныне да не запятнает себя чувством жалости к убитым и умершим. Закономерно, к слову, что победу над школьником и учителями празднуют коммунисты, однако неверно было бы поздравлять их одних. Многие поучаствовали.

Да, при Сталине такие проблемы решались по-другому, проще как-то и эффективней, но не станем очернять и время, в какое живем. Тогда, согласитесь, люди все-таки были несвободны и порой, накидываясь на ближнего, действовали из-под палки. Дабы самих ненароком не пришибли - а иные и не успевали увернуться. Живое творчество завербованных граждан, добровольно и бесстрашно строчащих свои ябеды, а нередко принуждающих власть к суровости, выглядит куда лучше, чем принудительное участие в погромах. Смотришь на них и прямо столбенеешь. Никого они не боятся: ни бога, ни черта, ни тов. Сталина. Да и кого им пугаться, когда никого нет, кроме родной власти, которая воспитала их людьми вольными и вложила им в головы идею патриотическую, в сердца - гнев, в руки - бумажку с доносом. Кто, вопрошают они каждодневно, организовал вставание, и не унимаются, пока не узнают правильный ответ.