Реклама

Пропутинский екатеринбургский блогер Сергей Колясников направил в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента доносы на ученика гимназии Нового Уренгоя Николая Десятниченко и администрацию этого учебного заведения в связи с выступлением школьника в германском Бундестаге на траурной встрече, приуроченной к 75-летию со дня начала Сталинградской битвы. Текст доноса Колясников опубликовал в своем блоге.

Встреча в Бундестаге, организованная Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, состоялась в воскресенье. Делегация новоуренгойских школьников прибыла в Берлин по программе обмена с германской гимназией им. Фридриха (город, в котором она расположена, не уточнялся). Информация о мероприятии первоначально была опубликована на ВК-странице гимназии, однако теперь запись удалена. Сайт учебного заведения по состоянию на 15 часов понедельника по Москве не открывался.

На встрече Десятниченко выступил с немногим более чем двухминутной речью на русском языке. Он сообщил, что участвует в проекте, посвященном погибшим солдатам Второй мировой войны, и рассказал историю ефрейтора Вермахта Георга Йохана Рау, который оказался в сталинградском котле, был взят в плен и с тех пор десятилетиями считался пропавшим без вести. Лишь в прошлом году выяснилось, что Рау умер в марте 1943 года в лагере, расположенном в селе Бекетовке (ныне в черте Волгограда), в возрасте 21 года вследствие тяжелых условий в плену.

Десятниченко также рассказал о посещении военного захоронения близ Копейска, пригорода Челябинска. "Это (посещение. - Ред.) чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. - заметил школьник. - Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты".

"Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн", - заключил Десятниченко.

Колясников в своих доносах потребовал открыть против Десятниченко дело по частям 1, 2 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма, в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения), предусматривающей до пяти лет колонии. Кроме того, он потребовал провести проверку в гимназии Нового Уренгоя, в частности проверить учебную программу по истории на предмет наличия признаков тех же частей 1, 2 статьи 354.1 УК.

Наконец, Колясников заявил о необходимости проверить содержание и учебные материалы обменной программы между гимназией Нового Уренгоя и гимназией им. Фридриха - также на предмет наличия в них признаков реабилитации нацизма.

Доносы блогер обосновал тем, что невинно погибшими и не желавшими воевать людьми Десятниченко назвал якобы "нацистских преступников". "Не украинское ли часом дитятко", - заметил Колясников, впервые упомянув фамилию школьника.

Как передает "Комсомольская правда - Северная Европа", с доносами в прокуратуру, а также в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа обратилась и глава фракции КПРФ в региональном заксобрании Елена Кукушкина. "Меня больше волнует не этот мальчик, а кто курировал его проект, - заявила она. - Вот что меня поразило больше всего - что в этом докладе к немецким захватчикам применяются такие слова, как "сражались", "павшие солдаты в боях", "так называемый сталинградский котел"... Манера, подача самого доклада поразила. Эти вещи нужно в корне пресекать. Мы так дойдем до того, что предложим пересмотреть итоги "великой отечественной войны".

Между тем мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз выступил в защиту школьника. "Николай Десятниченко поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно, - говорится в заявлении чиновника на сайте городской администрации. - Это ни в коем случае нельзя расценивать как отношение мальчика к фашизму".

"Интерпретация взрослых людей искренних слов ребенка можно расценивать как провокацию не только против школьника, но всего российского народа и нашего отношения к событиям истории "великой отечественной войны", - заключил Костогриз.

Начальница пресс-службы ямальского губернатора Надежда Носкова в комментарии РИА "Новости" также заметила, что СМИ в своих публикациях о выступлении Десятниченко "сместили акцент". "Мальчик говорит: у меня дед воевал, я знаю, как это страшно, очень надеюсь, что никогда войны не будет", - заметила собеседница агентства.