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Также: Мильштейн, Спецслужбы, Президент, НКО, Право, ЮКОС, Террор, Колонки, Россия, Общество, Происшествия, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Михаил Ходорковский, Алексей Навальный, Леонид Волков, Александр Бастрыкин

статья Складно звонят

Илья Мильштейн, 06.10.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Машина колесования

Надо быть лицемером, чтобы удивляться происходившему. Тому, как спешно свинчивали номера у "Мерседеса". Как быстро прибыла на место ДТП некая "группа поддержки в крутых погонах". Как мигом эти господа, показав корочки, договорились с полицейскими и увезли с собой прапорщика - без оформления документов.

Илья Мильштейн
27.09.2017
статья Статья

Теперь сходитесь

Улюкаев локализует конфликт, сводя его к противостоянию с "провокаторами", и в тот день, когда уже вызванный в суд Сечин на себе узнает, в чем состоит важное отличие кратких заявлений для печати от перекрестного допроса, нас ожидает очень яркое зрелище.

Илья Мильштейн
18.08.2017
статья Статья

Драка с дураками

Ежели позавчера мы гадали о том, чей ресурс круче - Бортникова с Бастрыкиным или государствообразующей творческой интеллигенции, - то теперь, похоже, с этой мучительной неизвестностью покончено. Конечно, и чекисты нужны Путину, но рядом с великими актерами они выглядят, согласитесь, не вполне убедительно. По крайнее мере вчера нам так показалось.

Илья Мильштейн
26.05.2017
статья Статья

Шмонизм и дуализм

Десятичасовой шмон в квартире Зои Световой - это событие до того отрезвляющее, что поневоле поминаешь к ночи г-на Вайно с его чудодейственным изобретением. Тут все сошлось - и личность Зои Световой, неустанной защитницы российских зеков, и история ее семьи, и "дело ЮКОСа".

Илья Мильштейн
01.03.2017

Вечером торт украсился вишенкой. Вдруг заговорил молчаливый обычно директор ФСБ и поведал о раскрытии преступления. Выяснилось, что ложные звонки о минировании российских зданий осуществляют уехавшие за границу наши соотечественники. Имена их, всех четырех, "однозначно" известны Бортникову, равно и имена "пособников", которые проживают в РФ. Чекисты "с партнерами" их сейчас ловят.

Вчерашним вечером привычное безумие утренней карательной спецоперации наполнилось хоть каким-то смыслом. Все эти обыски по делу ЮКОСа столетней давности, в ходе которых выламывались двери, изымалась техника, Николая Левшица заковывали в наручники, а Тимура Валеева укладывали на пол, заломив руки, пинали и допрашивали на камеру РЕН ТВ. Складывалась, говорю, логичная по-своему картинка. Выходило как-то так, что телефонным терроризмом из-за бугра занимался, видимо, Ходорковский и еще трое подобных ему эмигрантов, а Бортников с партнером Бастрыкиным обыскивали пособников из "Открытой России" и штаба Алексея Навального. Среди которых был, вероятно, обнаружен и Леонид Волков, сперва приговоренный, потом освобожденный, после снова задержанный, доставленный в отдел полиции "Преображенский" г. Москвы и приговоренный.

Иначе, согласитесь, трудно было объяснить происходящее. Вот этих собровцев в масках, со штурмовыми винтовками, заполонивших квартиры и офисы обыскиваемых. Нельзя же всерьез воспринимать цидульку из СК, согласно которой опера продолжают полемизировать с иностранными кредиторами, желающими взыскать с России очень круглую сумму в долларах. Это только формальный повод. А на деле речь наверняка идет о телефонных террористах, которых чекисты уже вроде фиксировали в Брюсселе, теперь же добрались до Лондона и до Москвы. Разумное предположение, разве нет?

Правда, имеется еще версия, по которой столь необычным образом силовики поздравляют национального лидера с 65-летним грядущим юбилеем. А они, хитрецы, знают, что аресты и выемки, да еще в структурах Навального и Ходорковского, - это для него лучший подарочек. Но, во-первых, известно, что вручать гостинцы накануне дня рождения - плохая примета. Во-вторых, подарок должен стать сюрпризом, а ничего нового в том, что Навальный с Волковым сидят, а сотрудников "Открытой России" обыскивают, не содержится. Скорее уж правоохранители действуют по прямому приказу Путина, который таким образом реагирует на разные мелкие неприятности в его жизни, начиная с протестной акции, запланированной на 7 октября. Но тогда рушится вся наша схема.

Тогда, получается, и Бортников не всеведущ, и Ходорковский не террорист, а что касается Путина, то он предстает каким-то мелким, слабым, злобным и мстительным тираном. При том что подавляющее большинство россиян считает его великим и могучим деспотом. Получается нестыковка, гармоничная с виду картинка рассыпается в прах, и мы опять гадаем: а что это вообще было? Почему одних сажают, других грабят, и что имел в виду шеф ФСБ, рапортуя об установлении имен заграничных и местных вредителей? Не исключено, что он имел в виду ИГИЛ, запрещенный в России, а вовсе не "Открытку", которая всего лишь признана нежелательной организацией. Не исключено также, что за полгода до выборов Владимир Владимирович решил придавить в стране все живое и дикорастущее - вне зависимости от того, пойдет он на четвертый срок или воспользуется правом на отдых, передав бразды правления какому-нибудь молодому, изнывающему от верности и преданности наследнику славных дел. В любом случае поляна должна быть зачищена - отсюда и аресты, и обыски, да, быть может, и телефонный террор. Создающий в обществе предпраздничную атмосферу каждодневной легкой паники, что в целом полезно для продвижения Путина или его преемника на пост президента.

Эта картинка, кстати, тоже логична, но до того безотрадна, что и не захочешь, а выдумаешь чего-нибудь повеселее. Оттого и ищешь в речах молчуна Бортникова скрытый смысл - и даже его находишь, поднатужившись, - что бессмысленная привычная реальность вызывает совершеннейшее отторжение. С утра выемки, днем тупое отчаяние, но вечером внезапно является руководитель главной нашей спецслужбы со своими террористами и если не успокаивает, то хотя бы смешит. Утаивая имена, гонит про обнаглевших эмигрантов, которые в пароксизме русофобии неделями обзванивают российские аэропорты, административные здания, торговые центры, вокзалы, дворцы спорта, университеты, школы, сея смуту и страх.

Так и видишь их, беглых олигархов с приспешниками, как они сутками, сверяясь со списком, накручивают диск в телефонной будке и детскими угрожающими голосами сообщают абонентам, что все там у них заминировано. Точнее, с закодированных компьютерных линий звонят, но это как раз неважно. Важно, что злодеи разоблачены и завтра же звонки наверное прекратятся. А если не прекратятся до выборов, то Бортников месяца через полтора, молчун эдакий, вновь на кого-нибудь укажет. Пусть хоть ненадолго, но улучшая настроение всем нам, приунывшим. А больше ничего пока, пожалуй, не изменится в государстве, где всякий тиражируемый бред считается нормой и любые попытки разобраться в том, что делается и говорится, обречены на провал.

Комментарии 17 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 06.10.2017
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