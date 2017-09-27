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В нормальной стране. Есть такой риторический прием у современных российских публицистов антиправительственного, чтобы не сказать русофобского направления. Берется какой-нибудь особенно вопиющий случай из жизни начальства и оценивается применительно к норме. То есть, допустим, к Норвегии или Швеции, поскольку враги России питают непонятную слабость к скандинавам. Оценки негативны, и недоброжелатели ликуют.

Особенно наглядны эти сравнения и обидна эта риторика, когда речь заходит о наших силовиках и гражданах, так или иначе с силовыми ведомствами связанных. Типа где, в какой нормальной стране охранники президента укладывают мордой в снег охранников олигарха. Как так выходит, что сын министра обороны безнаказанно давит своей машиной пожилую женщину, а ее родственника едва не сажают за "нападение" на сына министра обороны. Почему российский суд признает виновными жертв ДТП с участием вице-президента нефтяной компании, бывшего чекиста, при том что улик против него и его шофера предостаточно. Отчего гибнет, якобы выбросившись из окна, милицейский генерал, расследовавший дело о взятках против некоего "высокопоставленного сотрудника ФСБ", а взяточника успешно отмазывают.

Исследуя подобные факты, публицисты указанного направления задаются однообразными вопросами. Берут в качестве образца Данию и, развивая тему, интересуются, может ли охрана датского национального лидера, если речь не идет о временах Гамлета, укладывать мордой в снег охрану датского олигарха. Размышляют о судьбе нынешнего исландского министра обороны, ежели его сын окажется убийцей пешехода, а папа попытается выставить преступника потерпевшим. И о том, как отреагирует финская общественность, когда в местных газетах ей расскажут о войне местных спецслужб, сопровождающейся избиениями в тюрьмах и таинственными самоубийствами.

Прием, что говорить, нечестный. Ибо апеллирующие к опыту развитых стран намеренно не учитывают своеобразия российского исторического пути, неповторимости пейзажа за окнами и бережно передаваемых из поколения в поколение непобедимых опричных традиций. Отсюда ведь и так называемые машины с мигалками, заполонившие наши дороги, и непростые люди, сидящие в этих машинах, которым дозволено давить простых, и сложная иерархия отношений в силовых ведомствах, где взяточников из бывшего КГБ разрешено ловить только сослуживцам и больше никому.

Ну при чем тут, извините, Норвегия и норвежцы с их примитивными порядками и равенством всех перед законом? Зачем соизмерять монотонную европейскую жизнь с нашей несравненной? Только для того, чтобы поглумиться над Россией, и недруги ведают, что творят.

Вот и теперь, после трагического инцидента на Новом Арбате, в ходе которого прапорщик ФСБ за рулем "Мерседеса" с госномером А896МР сбил насмерть сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, возобновились провокационные разговоры о нормальной стране. О такой, понимаете ли, стране, в которой телохранители разных господ не устраивают представлений в центре столицы и улицы больших городов не заполнены стадами автомобилей с синими ведрами на крышах. А если, не дай бог, генеральский шофер сбивает полицейского, да еще и насмерть, то это скандал неслыханный. И о том, кто сидел за рулем, кого и куда вез и почему совершил наезд, граждане узнают очень скоро, поскольку следствие ведется доскональнейшим образом.

Ну и, понятное дело, летят головы и большие люди уходят в отставку. Шутка ли, дикое происшествие на дороге. Один правоохранитель, пусть и непреднамеренно, убил другого.

Однако обычаи диктуют руководству совершенно иной тип поведения, и надо быть лицемером, чтобы удивляться происходившему в понедельник вечером. Тому, как спешно свинчивали номера у "Мерседеса". Как быстро прибыла на место ДТП некая "группа поддержки в крутых погонах". Как мигом эти господа, показав корочки, договорились с полицейскими и увезли с собой прапорщика - без оформления документов. Да, в Швеции подобных корочек не производят, но это же не значит, что их производство в России следует немедленно остановить. Согласитесь, всеобщая занятость для генералов и отечественных производителей железобетонных ксив - одно из несомненных достижений нашей цивилизации, и было бы явным предательством отказываться от бесспорных завоеваний.

Правда, производят они еще и стыд и срам - на радость врагам, внешним и внутренним, включая скандинавов. И даже такая мысль возникает при чтении этих довольно однообразных дорожно-транспортных новостей: а ну как и не враги они вовсе, и не злорадствуют, но переживают за погибших и надеются, что тупые, нелепые и жестокие наши обычаи когда-нибудь, ужаснув нас самих, будут отменены декретом нового небывалого правительства. Вместе с проблесковыми маячками, привычкой абсолютно ни во что не ставить человеческую жизнь и засекречивать любую подлость и мерзость.

Тогда, дескать, и прекратятся все эти оскорбительные для патриотического чувства пересуды насчет африканских нравов в родном отечестве - расистские по сути своей, между прочим. Такие неожиданные мысли возникают при лицезрении очередного национального позорища. Внушающие одновременно и привычное недоверие, и странную надежду на то, что ненормальная страна в один прекрасный день станет нормальной.