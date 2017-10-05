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Бортников: ФСБ вычислила "телефонных террористов"
05.10.2017
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
Александр Бортников. Фото: kremlin.ru
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Федеральная служба безопасности установила организаторов волны "телефонного терроризма", захлестнувшей Россию с сентября. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, сообщает РИА "Новости".

"Мы установили, правда, не просто было это сделать, - это российские граждане. Однозначно могу сказать - это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами", - сказал Бортников.

С 11 сентября в разных городах по всей России после звонков "телефонных террористов" проходят массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Ложные звонки о минировании продолжают поступать по сей день.

За это время были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах России. "Заминировано" было свыше 1,9 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. Предполагаемый ущерб от звонков может составить около миллиарда рублей.

Большинство звонков о якобы заложенных бомбах поступает с территории Украины, сообщли источники Интерфакса. Источники РИА "Новости", в свою очередь, заявили, что за звонками стоит "Исламское государство". данным источников РБК, звонки осуществлялись с IP-адресов из Брюсселя, а за ними может стоять "международная хакерская группировка", которая вскоре потребует деньги за прекращение сообщений о взрывах.

Поиски "телефонных террористов" помимо сотрудников полиции ведут оперативники региональных УФСБ, а также специалисты подразделений центрального аппарата спецслужбы по борьбе с терроризмом, противодействию киберпреступности и защите конституционного строя.

Несколько человек задержаны. Однако они оказались подражателями, которые сообщали о минированиях, узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, они использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

15 сентября "Ведомости" сообщили, что ФСБ запретила пресс-службам силовых ведомств комментировать массовые эвакуации из-за звонков "телефонных террористов", "чтобы не нагнетать панику и не провоцировать других желающих заняться телефонным терроризмом".

Комментарии 23 комментария | Оставить комментарий Обсудить
05.10.2017
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