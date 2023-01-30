

После теракта в Еленовке



За полгода после убийства украинских военнопленных в Еленовке международные организации так и не получили доступ к месту преступления, а специальная комиссия ООН недавно была распущена. "Мы не позволим забыть об этом преступлении, - заявил 29 января президент Украины Владимир Зеленский. - Помним каждого погибшего украинского воина и боремся за наказание всех виновных в их гибели. Виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Коварное массовое убийство в Еленовке будет одним из обвинений на международном трибунале против российского агрессора".



"Жаль, что международные организации не выполняют функции, которые на них возложены, - написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. - В частности, Международный комитет Красного Креста до сих пор не направил делегацию в Еленовку. Они не знают обстоятельства преступления, а также состояние наших людей, которые до сих пор там".



Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец также пожаловался на бездействие международного сообщества - по его словам, "нет успехов в расследовании, и никто не добился хотя бы допуска" на место трагедии. "Обидно, что не отреагировал должным образом Международный комитет Красного Креста. Непонятной остается позиция ООН. Ведь сначала Генсекретарь организовал отдельную миссию в Еленовку. Однако не было приложено усилий для встреч с украинской стороной, чтобы взять наработки и документы по теракту, - написал Лубинец. - А уже через 5 месяцев миссию ООН расформировали без всякой критики РФ, которая за все это время не предоставила доступа ни представителям миссии, ни украинской стороне и фактически сорвала расследование".



5 января представитель ООН сообщил, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию теракта в Еленовке, поскольку она так и не смогла попасть на место.



"У нас было политическое соглашение, но для столь сложной и деликатной и, прямо скажем, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа с обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их, и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", - заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик. Как сообщает украинская служба "Радио Свобода", Дюжаррик не стал отвечать на вопрос, какая именно из сторон не предоставила гарантии.



Дюжаррик добавил, что комиссия может возобновить работу в будущем, но сейчас в отсутствие прогресса ее участники вернутся к обычной работе. "Как только мы ощутим, что есть необходимые гарантии безопасности и мы можем туда отправиться, миссия будет возобновлена", - сказал он.



В ночь на 29 июля в Еленовке, на территории бывшей исправительной колонии № 120, которая до полномасштабной войны была законсервирована, в результате взрыва погибли более 50 пленных украинских военных. Россия заявила, что колония якобы была обстреляна ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, но анализ фотографий с места, в том числе спутниковых снимков, показал отсутствие следов от обстрела из РСЗО. Военные эксперты предположили, что азовцев сожгли во сне термобарическим оружием.



16-17 апреля в колонию в Еленовке было доставлено много пленных защитников комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Как рассказал в интервью Би-Би-Си бывший узник Еленовки, полицейский по имени Виктор, азовцев держали в отдельном бараке, подальше от других заключенных.



Украинские власти опубликовали аудиозапись, перехваченную их спецслужбами: на ней двое неизвестных обсуждают, как за два дня до удара по Еленовке 200 бойцов "Азова" переселили в изолированный индустриальный ангар. Один из собеседников говорит, что снаряды из российских "Градов" выпустили, чтобы заглушить звук взрыва внутри помещения и что "скорее всего взрывное устройство было заложено заранее".

Би-Би-Си опросила семерых бывших узников Еленовки, которые были среди нескольких десятков человек, внезапно выпущенных из колонии за несколько недель до теракта. Все они говорят о переполненных бараках, плохих санитарных услових и жалуются на травлю со стороны охранников. Бывшие заключенные также рассказали, что самыми трудными были первые несколько недель, пока пленных допрашивали и готовили к переводу в постоянные бараки.



"Все время было слышно, как бьют кого-то из пленных. При этом фоном включали громкую музыку, чтобы заглушить крики избиваемых людей", - рассказал водитель-волонтер Константин Величко, помогавший вывозить людей из Мариуполя.



Хуже всего в колонии приходилось азовцам. Полицейский Виктор в интервью Би-Би-Си вспомнил о своей встрече с бойцом "Азова", с которым они ждали приема к врачу. "Азовца избили после приезда. Так жестоко, что он не мог подняться с колен, - сообщил он. - Тогда один из надзирателей крикнул: "Смотрите, новое мясо привезли!" И его заставили голыми руками выгребать туалет".



В октябре в Международном Красном Кресте заявили, что "разделяют разочарование" Украины относительно отсутствия доступа ко всем военнопленным. Организация заверила, что "готова сейчас и была готова раньше" посетить любое место, где содержатся военнопленные. Однако помимо предоставления доступа на высоком уровне это требует практических договоренностей, которые должны быть реализованы на местах, говорится в заявлении МККК. "Мы не можем получить доступ силой к месту содержания под стражей или интернирования, куда нас не допустили", - подчеркивают в МККК. До этого Ермак потребовал от организации в течение трех дней посетить Еленовку, пообещав в противном случае "сформировать экспертную группу и людей, которые будут готовы выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест".



Российское Минобороны 31 июля, два дня спустя после теракта, утверждало, что Россия официально пригласила экспертов ООН и МККК для расследования трагедии в Еленовке.