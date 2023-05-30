Украинское наступление начинается с серии ударов в российском тылу - на оккупированных территориях и в самой РФ. После живописного пожара в Севастополе пришли новости о подрыве ЛЭП под Питером и железной дороги на Брянщине. В Москве патрули высматривают в небе украинские дроны, а в Белгороде ждут боевых голубей.