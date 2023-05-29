

Банкет в Театре наций. Сентябрь 2021 года. Фото: russcult.ru



"Если бы Гитлер вторгся в Ад, я счел бы своим долгом как минимум благожелательно отозваться о Сатане в Палате общин", - говорил Черчилль в 1941 году. "Если бы Гиркин пошел штурмовать путинский Кремль, я счел бы своим долгом как минимум опубликовать о нем благожелательную колонку в одном из либеральных изданий", - говорил я несколько лет назад.



По части персоналий история непредсказуема. Сегодня заявку на подобную роль делает не Гиркин, а Пригожин. А переехавшие за границу либеральные ресурсы публикуют его портреты с игривой подписью "Если не Путин, то кто?". Эту фразу много лет либералы произносили как шутку. Перспектива замены Путина на кого бы то ни было не казалась реальной. Сегодня эта фраза звучит уже иначе. За ней ощущается реальный экзистенциальный ужас.



Впрочем, попугивать либералов приходом вместо Путина совсем уж оголтелых фашистов всегда было отнюдь не безуспешной игрой Кремля. Либералы охотно ловились на эту обманку, потому что не хотели видеть, что Путин такой же оголтелый фашист, только гораздо более опасный, чем "оголтелые". Опасность таилась в иллюзии, что он другой. Именно эта иллюзия позволила сколотить пресловутое "путинское большинство", объединившее оголтелых фашистов с массой умеренно-консервативных обывателей.



Найдутся ли и после 24 февраля вполне либеральные люди, продолжающие говорить, что может быть кто-то и пострашнее Путина? Увы, найдутся. Все те, кто продолжают надеяться, что с Путиным удастся договориться о некой "почетной ничьей". Потому что признать, что с Путиным договориться невозможно в принципе, означает не что иное, как сказать: "Пригожин лучше Путина".



Последние выступления Пригожина - это заявление о том, что с ним-то как раз и можно будет договориться. И даже не о "почетной ничьей", а о "почетной капитуляции". С признанием "блудняка" и уходом с захваченных территорий. За призрачную "почетную ничью" до конца будет цепляться широко обсуждаемое либеральными экспертами будущее правительство Мишустина-Собянина. Потому что это будет правительство ухода от ответственности правящей элиты в целом. И сметут его под лозунгом "Они должны ответить!".



Вполне возможно, что за Пригожиным стоит какая-то группировка внутри правящей верхушки, готовящаяся к грядущему "переделу" и стремящаяся свалить ответственность за будущее поражение на другую часть этой верхушки. И, конечно, она будет искать "врагов народа" для показательной прилюдной расправы. Ни одну из групп "путинской элиты" не жалко. Они все причастны к развязыванию и ведению этой войны. На них на всех кровь сотен тысяч людей.



И менее всего жалко ту часть "путинской элиты", с которой продолжают ощущать некоторую социокультурную общность многие либералы. Просвещенных технократов. Буржуазных спецов. Я не буду перечислять их имена. Вы и так их всех знаете. Они могли сломать путинскую экономическую машину и тем самым остановить военную машину массовых убийств в самом начале войны, коллективно порвав с режимом. Они не сделали этого, убоявшись выпасть из окна высотки на следующий день после отставки. Пусть теперь получат Лобное место в награду.



Точно так же не жаль ту часть "культурной элиты", которая стала идеологической обслугой войны. Чувствуя, что спрашивать будут именно с них, эта часть кричит устами Богомолова: "Те, кто не принял войну, еще хуже нас. Они всегда хотели удобно сидеть на двух стульях". Но в эскападах Пригожина уже явственно можно различить: "Это вы, а не либералы-пораженцы, ввели нас в блудняк. Мы парни простые. Слушаем, что нам поп-кумиры да актеры всякие из телевизора скажут. Вот и отвечайте теперь за базар".



Те, кто посягнул на международно-правовой порядок, попытался легитимизировать агрессию и аннексии, поставил мир на грань ядерной войны, должны за это ответить. И если не в обустроенных по европейским стандартам камерах гаагской тюрьмы, то на Лобном месте в Москве.