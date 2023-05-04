

Повреждения купола Сенатского дворца после атаки дронов. Кадр видео



История с дронами, таранившими кремлевскую резиденцию Владимира Путина, хороша во всех отношениях, что бы на самом деле там ни произошло.



Если предположить, что это действительно украинские беспилотники, то нельзя не заметить, какой путь прошла Россия за эти 15 месяцев, направив войска для свержения власти в соседнем государстве: теперь резиденцию ее президента таранит военная техника того государства, которое должно было быть оккупировано 15 месяцев назад.



Конечно, можно теперь угрожать, обещать всех убить и даже сбросить ядерную бомбу, но ощущение унижения от этих нарочитых истерик Медведевых и Володиных только усиливается. И, кстати, то, что с комментариями по поводу дронов в Кремле выступили именно два этих голубых воришки, новоявленные Альхен и Сашхен российской политики, еще раз демонстрирует, до какого ничтожества дошла околопутинская "элита".



Но предположим, что это не украинцы. Что это опять какой-нибудь Патрушев - ему не впервой, он дома с людьми взрывал исключительно ради повышения рейтинга чекистского выдвиженца и оправдания зверств на Кавказе. Но тогда эта ситуация выглядит еще более мерзко. Россия так боится украинского наступления и потери оккупированных территорий, что готова бить беспилотниками по Кремлю, только чтобы напугать Запад и Украину и заставить их пойти на попятную, чтобы не спровоцировать разозленного Путина на ядерный удар. Ведь если барин в бешенстве и готов уже нажать на кнопку, то нужно успокоить его всем миром и подарить ему кусок Украины с людишками - может, барин и перестанут серчать. И этот расчет напоминает, что это не барин никакой, а заурядный питерский гопник, в незапамятные времена изображенный Аркадием Райкиным в интермедии об артисте, прикидывавшемся алкоголиком ради спасения любимой учительницы. "Тут брательник мой будет обитать, родная кровь! Как напьется, так сразу в крик: "Всех убью! Всех перережу!" А кого он убьет, кого перережет? Так, одного-двух".



Вот Путин - из "брательников". Если он так взбешен украинскими ударами по Кремлю, то стоит поинтересоваться: а чего же это он не бесился, когда его войска убивали украинских граждан, насиловали, грабили, старались лишить света и тепла? А теперь так испугался маленького беспилотного планера, что удрал из Москвы и грозит Украине бомбой? Если же Путин по привычке кремлевских юродивых устроил самострел, то тоже интересно, какое же новое преступление он задумал, что так лихорадочно ищет повод?



Но дело не в том, идет ли речь об украинском прямом попадании в Кремль или об очередной диверсии Лубянки. Дело именно в позоре - позоре российского государства, армии и народа. Это ощущение бесконечного унижения и подлости и есть главное политическое наследие Владимира Путина. Именно с этим ощущением он и войдет в историю.