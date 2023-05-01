

Папа римский Франциск и митрополит Иларион в Будапеште 29 апреля 2023 года. Фото пресс-службы Ватикана.



Папа римский заявил о некой секретной миротворческой миссии с участием Ватикана по прекращению войны в Украине. Детали которой пока не время обнародовать. "Я думаю, что мир всегда достигается через открытие каналов. Вы никогда не сможете достичь мира через их закрытие", - добавил понтифик. Судя по всему, этими "открытыми каналами" стали Виктор Орбан и митрополит Иларион (Алфеев). Именно с ними встречался Франциск в Будапеште во время своего трехдневного визита в Венгрию, и они "говорили обо всем этом". Глава Римско-католической церкви заверил, что "все заинтересованы в пути к миру".



И вот с этого места начинаются проблемы. Мир какой ценой, на чьих условиях и как надолго? В Кремле, возможно, тоже не против мира, но для этого Украина должна перестать существовать или, по крайней мере, утратить большую часть своих территорий. НАТО должно оставить постсоветское пространство и Восточную Европу на растерзание России. Судя по тому, что Орбан появлялся на публике в шарфе с изображением карты "Великой Венгрии", куда входят в том числе украинские территории, он рассчитывает на гешефт с Путиным. Поэтому во всем ему поддакивает. Заявляя, например, о принципиальной невозможности победы Украины, что якобы делает ее поддержку бессмысленной и только затягивает войну. Которая "сразу же закончится", если эту поддержку прекратить. В противном случае мир ждет уже ядерная война. Но в Европе, сетовал Орбан, хотят мира только Венгрия и Ватикан.



Папа Франциск только на седьмом месяце полномасштабного вторжения сподобился назвать Россию агрессором - впервые с 2014 года! Но заявления, которые делались до и после этого, позволяют утверждать, что Ватикан выступает в роли "отбеливателя" России. То НАТО "гавкало у ворот" - и как ей было не отреагировать, она же империя! То "много рук помешивают котел войны" - мол, одна империя ослабла, вот другие и воспользовались. Кто точно ни в чем не виноват, так это "великий русский народ" - ну, может быть, чеченцы с бурятами, потому что нехристи. Если остальные заявления можно считать "мнением", пусть сколь угодно сомнительным, то вот это чистейшей воды шовинизм. И тот же человек пенял на то, что украинских беженцев охотнее принимают в Европе... из-за расизма! Свалить вину на малые народы, которые сами были жестоко завоеваны русскими, а теперь оказались непропорционально брошены в имперскую бойню в качестве пушечного мяса, - откровенная подлость. Равно как и настойчивые попытки уравнять при помощи религиозных перформансов агрессора и жертву. В апреле прошлого года в рамках Страстного шествия дали нести один крест на двоих украинке и россиянке. В этом году - двум подросткам. Причем подросток из России произносил такие слова: "Я русский, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо".



Неужели никто из организатор действа не почувствовал, насколько это кощунственный фарс? Который только причиняет дополнительные страдания жертвам, больше ничего.



Есть большие сомнения, что с таким пониманием происходящего Орбан с Франциском способны добиться устойчивого мира. Может быть, митрополит Иларион спасет ситуацию? Когда-то он призывал советских солдат в Вильнюсе не стрелять. Называл Сталина "чудовищем" и "духовным уродом", говорил, что он "сопоставим с Гитлером" и что "нет существенной разницы между Бутовским полигоном и Бухенвальдом". Осуждал войну в Чечне! Ультраконсервативные православные называли его "предателем в рясе", "экуменистом", "криптокатоликом" и другими нехорошими словами. Очень радовались, когда его, как они решили, сослали в Будапешт. Хороший, наверное, человек?



Увы, все эти заслуги в далеком прошлом. И в Будапешт, возможно, не ссылали, а отправили на спецзадание. Так или иначе, митрополит Иларион был одним из ключевых инициаторов встречи патриарха Кирилла и Франциска в 2016 году, а также автором их совместной Гаванской декларации, которую в Украине многие сочли "церковной версией пакта Молотова - Риббентропа". Он же объявлял РПЦ "геополитическим противником США" и называл возглавляемый им тогда Отдел внешних церковных связей "оборонным ведомством", которое "обороняет священные рубежи церкви". Активно участвовал в кампании по дискредитации черногорского президента Мило Джукановича, который привел страну в НАТО и хотел добиться автокефалии для черногорской православной церкви. Иларион называл его "позором Черногории".



Похоже, что эта троица может принести мир в Украину? Разве что мир по версии Путина.