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статья Что на вас сошло

Дмитрий Галко, 21.04.2023

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Никогда еще фразеологизм "бомбить Воронеж" не наполнялся настолько буквальным смыслом. Разве что воронежцы на этот раз могли вздохнуть с облегчением: пронесло! Впрочем, белгородцев пока тоже. Судя по всему, на них "сошла" полу- или полуторатонная фугасная авиабомба. Попади этот "сошедший боеприпас" в одну из стоящих вокруг многоэтажек, белгородцы получили бы у себя кусочек "освобожденного" Мариуполя - дом с обрушившейся серединой. Возможно, с десятками жертв под завалами. Незаслуженно повезло.

На одном из видео с места событий местная жительница жалуется, что ей новую машину - только что из салона - повредило. И сетует - мол, когда уже это все закончится. (Тут могла бы вступить с репликой Екатерина Шульман: ну да, каждому своя слеза солона.) Ох уж эта самоуспокоительная безличность. Спрашивайте с того, кто начал. А вообще "синдром нештатного схода боеприпаса" - это теперь надолго.

Причиной конкретного инцидента, как отмечает The Bell, может быть "сырость" комплекта управляемого модуля планирования и коррекции (УМПК), который российским предприятиям пришлось разрабатывать в пожарном режиме. До начала вторжения в Украину на вооружении России практически не было дешевого управляемого оружия - надеялись обойтись обычными падающими бомбами, в расчете, что украинскую ПВО удастся быстро уничтожить. Но что-то пошло не так. Оказалось, что российской авиации приходится входить в зону ее действия - и нести большие потери. Отсюда срочная потребность в УМПК. Оснащенные такой системой бомбы превращаются в высокоточное оружие - они сбрасываются на удалении нескольких десятков километров от цели и планируют к ней самостоятельно по данным со спутника. Поскольку делать их приходится на коленке, издержки несут белгородцы.

И если у них такие проблемы с достаточно обычным вооружением, можно представить, что там с ядерным арсеналом. Безупречно все только в рекламных мультиках. Воронежа, ну или Белгорода, или любого другого города может внезапно не стать из-за "нештатного схода" уже ядерного боеприпаса.

Но это крайний - хотя отнюдь не фантастический - пример. Издержек поменьше с лихвой хватит и без него. Какой-нибудь "рассерженный патриот", фрустрированный поражениями на фронте, возьмет винтовку Мосина и захватит в заложники школу, требуя от Путина побед. Погодите-ка, а это чуть было не случилось на днях. Причем "рассерженным патриотом" оказался питерский восьмиклассник. Историю спешно замели под ковер, то ли был мальчик, то ли никакого мальчика-то и не было, но мог ведь быть, не правда ли? Никто не усомнился, что мог. И будет обязательно. Много фрустрированных мальчиков, которые разнесут войну по всей России. Под нелепый вопрос шокированного обывателя: когда уже это все закончится? Не помогают и лучшие умы, которые считают ниже своего достоинства осознавать, откуда это все взялось и что это по полу плавает. И если бы говно! Кровь рекой течет.

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Дмитрий Галко, 21.04.2023
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