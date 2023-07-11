



От редакции



Трудно было придумать более саморазоблачительный пиар-ход, чем наскок навальнистов на твиттер-сообщество NAFO - низовую контрпропагандистскую инициативу в поддерджку Украины. Руководство ФБК одновременно с Марией Захаровой ужаснулось плюшевой акуле на сцене саммита North Atlantic Fellas Organization - иностранных добровольцев информационной войны.



Видите ли, русские люди уже почти одумались, пошли в твиттер за правдой, а там - русофобские мемы, сетует Леонид Волков.



Поневоле залюбуешься этим непроницаемым пузырем. Один из самых авторитетных независимых российских журналистов в изгнании вообще впервые слышит о НАФО - медийном феномене, который анализируют крупнейшие мировые издания, чей аватар ставит в твиттере Резников, чью нашивку носит Залужный, чей форум официально принимает одна из стран ЕС и НАТО, а другая приветствует на уровне первого лица.



"Российские политики не понимают, что каждое мгновение, потраченное ими на препирательства с интернет-собачками (антропоморфные собаки сиба-ину - символ НАФО и герои множества мемов. - Ред.) или на переживания по поводу "онлайн-травли" с помощью мемов про акулу (появились после того, как в июне акула убила россиянина на египетском пляже. - Ред.), должно было быть потрачено на Украину", - резюмируют "нафовцы".



Египетская акула внесла огромный вклад в русский виктимный дискурс. И в самом деле, что сейчас может быть актуальнее, чем борьба с "разжиганием ненависти", чем это упоенное русское морализаторство?



Ни плохая, ни "другая" Россия не может существовать, не изображая жертву. Плохая Россия выдумала угрозу, исходящую от НАТО. Хорошая видит угрозу в НАФО.



Те важнейшие политические решения, которые предстоит принять в Вильнюсе лидерам стран альянса, невозможны без гражданских инициатив "нафовского" типа, без широкой общественной поддержки.



Не может быть мира и безопасности в Европе без наказания нацистской России. Не может быть восстановления экономики Украины без членства в НАТО и изъятия замороженных российских активов.



Если на словах мы хотим приблизить победу Украины, а сами не собираем деньги на ВСУ, оппортунистически вдохновляемся пригожинским мятежом, как Ходорковский, если запускаем проекты вроде "Первым же рейсом", поддерживаем москвоцентричные стереотипы западного истеблишмента, по сути проталкивая концепцию "безнаказанность в обмен на демократизацию", - не стоит обижаться на нафовских собачек.



Более того, россиянам хватает наглости строить планы на послевоенное будущее, в котором Украине без них никак не обойтись. "Миллион граждан России, которые захотели бы переехать в Украину, - инженеры, ученые, программисты, писатели, художники, учителя, врачи - могут оказаться полезнее ненадежной западной помощи. Не надо их делать врагами”,- пишет экономист Андрей Мовчан.



Пора понять, что нет больше России, которой что-то причитается по тому или иному праву. Хамская экспансия должна встречать отпор на всех уровнях. Это подоплека маленького скандала с NAFO, и это должно стать главным итогом саммита НАТО.



Ах, НАФО - тролли и шитпостеры? Что ж, Россия годами наслаждалась полнейшей вседозволенностью, в том числе в инфопространстве. И вот недавно начала получать по сусалам в твиттере. Теперь Альянсу предстоит самое важное - перенести этот опыт "в реал".