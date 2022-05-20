От редакции

"Мы хорошие русские, с нами Бог". "Мы хорошие русские, какой восторг!"

На конференции в Вильнюсе "хорошие русские" (ХР) расправили плечи и обнародовали гениальный план. Как объяснили Гарри Каспаров, Дмитрий Гудков и Евгений Чичваркин, каждый ХР на специальном сайте подпишет декларацию: осудит "преступную войну, развязанную нелегитимным режимом Владимира Путина", и выразит поддержку территориальной целостности Украины. После этого при содействии "дружественных европейских правительств" ему выдадут специальное удостоверение "хорошего русского", которое поможет решить проблемы с легализацией и трудоустройством, защитит от кэнселинга и "дискриминации", откроет доступ к банкам, криптобиржам и разным удобным сервисам вроде Airbnb (Гудков много раз повторил волшебные слова "кэй-уай-си" и "комплаенс").

По всему миру откроются посольства Хорошей России под бело-сине-белым флагом (с триколора "сотрут кровавую полосу"). После этого останется только дождаться военной победы Украины и падения путинского режима. Ведь ХР уверены, что Украина "воюет за них" против "общего врага". Некоторые из них даже считают Киев центром своего "хорошего русского мира" ("Киев снова станет столицей Руси. Москва будет столицей Орды". - Юлия Латынина).

ХР мечтают не просто о Прекрасной России Будущего, но о "настоящем новом духовном союзе, возглавляемом Навальным, Зеленским и Колесниковой" (Дмитрий Быков).

Вообще-то в Вильнюсе собрались даже не хорошие, а очень хорошие русские (ОХР). Они намерены "избавиться от имперского проклятия", "переучредить российскую государственность на новых началах". Для Каспарова "географические границы РФ вообще не важны": ОХР готовы отпустить некоторые народы и территории, чтобы успешнее "распространять свое влияние на разные аспекты русского мира". Когда Крым снова станет украинским, Каспаров собирается защищать русских от депортаций.

"Мы хорошие русские, с нами Бог". "Мы хорошие русские, какой восторг!" Каспаров, Гудков и Чичваркин помогут ХР решить проблемы с документами и деньгами, вернуть доступ к сервисам, починить идентичность и обрести политическое представительство. Достаточно "пройти онлайн-тест" 1/5 pic.twitter.com/CMPf7EYHzD — Грани.Ру (@GraniTweet) May 20, 2022

ХР не только совестлив, но и чрезвычайно смекалист. Электронная перепись позволит ему решить бытовые проблемы, получить преференции, починить идентичность, обрести политическую субъектность, а заодно и "спасти турецкую экономику от краха лиры" (Чичваркин). Короче, именно сейчас у русских появился "исторический шанс состояться в новом качестве, с новым знаком". Ну а тот, кто начнет выпускать мерч для ХР, и вовсе сказочно обогатится.

В общем, члены Комитета хороших русских (Российского комитета действия), среди которых "есть несколько человек, способных позвонить премьер-министру какой-нибудь страны", просят считать их "полноценными представителями тех граждан России, которые отказываются быть частью преступного путинского государства".

Вы, наверно, уже догадались, что декларация ХР заканчивается словами о новом российском величии.