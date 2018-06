Реклама

Верховный суд США большинством в один голос постановил, что президентский указ о запрете на въезд в Америку гражданам некоторых стран не противоречит Конституции. Президент Трамп отозвался на эту новость в твиттере словом из трех букв: Wow! Помимо ликования, словечко выражает и изумление. Из чего следует, что администрация до последнего момента не была уверена в результате.

На седьмой день своего пребывания на посту президента Дональд Трамп подписал указ, резко ограничивший право мусульман на въезд в США. Юридической базой документа стал Закон об иммиграции и натурализации 1952 года, в котором сказано, что президент имеет право своей властью запретить въезд в страну "любым иностранцам или любой категории иностранцев" на срок, какой сочтет нужным, если пребывание этих иностранцев в США, по его мнению, наносит вред интересам государства. Указ сократил квоту приема беженцев до 50 тысяч человек в год, на четыре месяца заморозил этот прием (покуда не будут разработаны более эффективные методы проверки), отменил прием беженцев из Сирии и на три месяца запретил въезд по каким бы то ни было визам гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.Под запрет попали и лица с постоянным видом на жительство.

Таможенно-пограничная служба США приступила к его исполнению в тот же день. За пятницу и субботу в американских международных аэропортах скопились сотни человек, внезапно лишившихся права на въезд. Некоторые из них были либо задержаны для дополнительной проверки, либо отправлены обратно.

Среди задержанных оказались два иракца, сотрудничавших с американскими войсками и получивших право на проживание в США по специальной программе для иракцев и афганцев, чья жизнь находится под угрозой вследствие такого сотрудничества. Жены и дети обоих живут в США на законных основаниях.

Адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод немедленно обратились в суд. 28 января федеральный окружной судья по Восточному округу штата Нью-Йорк Энн Доннелли своей властью запретила правительству США депортировать лиц с действительными визами или в статусе беженцев. В тот же день спустя считанные минуты другой федеральный судья, Леони Бринкема в Вирджинии, приостановила действие параграфа указа, препятствующего возвращению постоянных резидентов США к своим семьям. Обстановка в аэропортах несколько разрядилась.

3 февраля президента Трампа ждал новый удар: в Сиэтле федеральный окружной судья Джеймс Робарт принял решение по иску генеральных прокуроров штатов Вашингтон и Миннесота, которые утверждали, что президентский указ нанес тяжелый ущерб бизнесу и является неконституционным, так как вводит дискриминацию по религиозному признаку. Судья Робарт приостановил исполнение указа на всей территории США впредь до рассмотрения дела по существу.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал решение судьи Робарта "политически мотивированным" и "позорным", а в твиттере выразился так:

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 февраля 2017 г.

Но отменить решение в судебном порядке оказалось непросто. Решения судов были основаны на поправке к закону 1952 года, принятой в 1965 году. Она гласит: "Никакое лицо не должно получать преимущество или приоритет или подвергаться дискриминации при выдаче иммиграционной визы на основании своей расы, пола, гражданства, места рождения или места жительства". Кроме того, по мнению правозащитников, указ нарушает Первую поправку к Конституции, которая возбраняет издание законов, запрещающих какое-либо вероисповедание.

Неприятный сюрприз преподнес президенту его назначенец на пост члена Верховного суда Нил Горсач. Он назвал слова президента по адресу судьи Робарта "досадными" и "деморализующими".

Зато неожиданную непрошеную поддержку президенту Трампу в эту трудную для него минуту оказал президент Сирии Башар Асад, которого интервьюировал в Багдаде корреспондент журнала Newsweek Майкл Изикофф.

ВОПРОС: На ваш взгляд - связаны ли некоторые из этих беженцев с террористами?

АСАД: Несомненно. Это можно найти в интернете, в некоторых случаях, конечно: фотографии одних и тех же людей сначала в качестве террористов в Сирии, они держат в руках автоматы или убивают людей, а потом они же появляются в Европе или вообще на Западе под видом мирных беженцев.

ВОПРОС: И сколько же, по вашему мнению террористов среди четырех миллионов восьмисот тысяч беженцев?

АСАД: Этого никто не знает, потому что никто не знает общей численности террористов - значит, и вычислить процент невозможно.

ВОПРОС: Но вы считаете, это значительное число?

АСАД: Дело не в цифрах. Не требуется много людей, чтобы учинить злодеяние. [Теракты] 11 сентября [2001 года] устроили всего 15 террористов из, вероятно, миллионов иммигрантов в Соединенных Штатах.

9 февраля был приведен к присяге новый министр юстиции США Джефф Сешнс. "Новая эра правосудия началась!" - объявил на церемонии президент Трамп. В тот же день он записал в своем твиттере:

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2017 г.

Однако решение апелляционного суда, последовавшее в тот же день вечером, оказалось неудовлетворительным для президента: коллегия из трех судей сочла доводы правительства неубедительными и оставила в силе решение судьи Робарта. Президент назвал этот итог "позорным".

Но в Верховный суд правительство США обращаться не стало. Вместо продолжения тяжбы администрация Трампа подготовила новый вариант указа. Из списка стран, откуда запрещен въезд в США, был вычеркнут Ирак и добавлен целый ряд исключений, прежде всего для обладателей вида на жительство. Впоследствии в списке осталось пять мусульманских стран, но добавились Северная Корея и Венесуэла. Дональд Трамп назвал его "разбавленной, политкорректной версией" первоначального запрета. Однако и эта версия была опротестована в судебном порядке и заблокирована.

Правительство США обратилось в Верховный суд с ходатайством об отмене решений судов низших инстанций и о разблокировании указа на время, пока вопрос будет рассматриваться. Суд разрешил применять указ во втором варианте, однако с существенной оговоркой. Граждане шести перечисленных государств смогут въехать в США, если сумеют представить надежное подтверждение реальности своих отношений с физическим или юридическим лицом на территории США. Из документа непонятно, что имеется в виду под выражениями "надежное подтверждение" и "реальность отношений" (bona fide relationship), но во всяком случае очевидно, что вопрос переводится с группового на индивидуальный уровень. Фактически такую проверку проходят все желающие получить американскую визу.

Президент Трамп назвал это решение своей "полной победой". На самом деле никакого решения суд тогда не принял. Он лишь принял дело к рассмотрению, а пока оно рассматривается, разрешил иммиграционным властям применять президентский указ, но в ограниченном объеме.

И вот теперь, наконец, ВС принял решение по существу. Председатель суда Джон Робертс, изложивший мнение большинства, отметил, что в тексте указа ничего не говорится о религии, а только об интересах национальной безопасности. Большинство считает, что президент не вышел за рамки своих полномочий. Суд не может оценивать степень угрозы национальной безопасности, гласит мнение большинства, поскольку такие оценки всегда сложны и в них "в значительной мере присутствуют элементы прогноза". Что касается исламофобской риторики президента, то она не имеет отношения к делу.

В ходе судебного разбирательства адвокаты правительства ссылались на решение Верховного суда 1944 года по делу "Коремацу против Соединенных Штатов". Истец пытался тогда добиться отмены президентского указа об интернировании американских граждан японского происхождения. Однако суд решил, что указ продиктован легитимными интересами национальной безопасности. С тех пор правительство США официально признало интернирование ошибкой, решением Конгресса пострадавшие получили материальную компенсацию, однако решение суда до сих пор не отменено. Суд не отменил его и на этот раз - он лишь заявил, что ссылка на него в данном случае неуместна: тот указ был "морально ущербным", а указ Трампа - нет.

Двое судей из оставшихся в меньшинстве, напротив, считают, что оба указа опираются на одно и то же шаткое основание - интересы национальной безопасности, ничем не подтвержденные и не доказанные. Они также не согласны с тем, что публичные заявления президента не имеют отношения к делу: "президент ни разу не отрекся от своих заявлений относительно ислама", и любой "здравомыслящий наблюдатель придет к выводу, что указ продиктован главным образом враждебным отношением к мусульманам".

Естественно, сторонники Трампа встретили решение суда бурной радостью. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм написал в твиттере:

We are at war with radical Islam and must act accordingly to protect our nation. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 26 июня 2018 г.

Конгрессмен-демократ Кейт Эллисон, мусульманин по вероисповеданию, заявил, со своей стороны, что решение ВС "подрывает такую ценность Америки, как религиозная терпимость" и "узаконивает дискриминацию и исламофобию". А его однопартиец сенатор Крис Кунс сказал, что указ Трампа "формально конституционен, но это не значит, что он правильный или обоснованный".

Тем не менее трудно отрицать, что это победа Трампа и его взгляда на методы борьбы с террором. Этой борьбе решение Верховного суда нисколько не поможет - ведь не случилось в Америке никаких терактов из-за того, что указ был заблокирован судами, а те, которые случались прежде, устроены не пришельцами, а натурализованными или урожденными гражданами США. Зато исламскому экстремизму решение ВС дает весомый пропагандистский аргумент.

В нынешнем составе Верховного суда пятеро судей назначены президентами-республиканцами и четверо - демократами. Водораздел проходит именно по этой линии. Решения по резонансным делам принимаются пятью голосами против четырех. Это ползучая антилиберальная контрреволюция, постепенный отказ от великих завоеваний 60-х годов прошлого века. В ближайшие два-три года скорее всего уйдут в отставку по старости и болезни еще два представителя либерального крыла, и Дональд Трамп получит возможность назначить на их места своих единомышленников.