В понедельник Госдепартамент США устроил брифинг своего высокопоставленного сотрудника на небывалую для нынешней администрации тему: преследование политических и религиозных диссидентов в России. Однако сотруднику не удалось блеснуть красноречием и праведным гневом. Журналисты задали ему ряд скользких вопросов, на которые высокопоставленному лицу отвечать было нечего. Один из вопросов был такой: "Считаете ли вы, что проблема политических и религиозных узников в России стоит более остро, чем в Северной Корее? Президент ведь совсем ничего не говорит о своей озабоченности этими вопросами там. А если нет, если в России дело не обстоит хуже, выступите ли вы с аналогичным призывом к освобождению политических заключенных в Северной Корее?" Другой вопрос тоже метил не в бровь, а в глаз: "Вы говорите, что русские угрожают диссидентам лишением родительских прав. Считаете ли вы, что трудно приводить подобные аргументы в то время, как Соединенные Штаты разлучают детей с их родителями на границе с Мексикой?"

Посольство России в Вашингтоне ответило на призыв Госдепа заявлением в привычном стиле: "Никакого, даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах".

Ссылок на инциденты на границе с Мексикой в заявлении посольства, конечно же, нет, но с фразой об отсутствии у администрации Дональда Трампа морального права обвинять других большинство американцев сегодня, пожалуй, согласится. По только что опубликованным данным опроса Gallup, 57 процентов граждан США против сооружения стены на границе с Мексикой, а 83 процента выступают за то, чтобы дети нелегальных иммигрантов получили право на гражданство.

Нынешний иммиграционный кризис спровоцирован правительством. Оно утверждает, что в последние месяцы резко возросло число лиц, незаконно въезжающих на территорию США с малолетними детьми. Иммиграционные власти вынуждены принимать меры, предусмотренные законом, чего не делала администрация Барака Обамы.

Вина за разделение семей на границе лежит на плохом законе, принятом демократами. Нужно изменить законы о безопасности границы, но демократы не могут действовать сообща! Начал строить Стену.

Так писал Трамп в твиттере 5 июня. Спустя десять дней он уверял журналистов: "Я ненавижу отлучение детей от родителей. Демократы должны изменить свой закон. Это их закон". "Сэр, это ваша политика, - сказал на это журналист. - Почему вы продолжаете лгать?" "Тихо, тихо, - отмахнулся президент. - Это закон демократов".

На самом деле закона, предписывающего отбирать детей у родителей, которые пересекли границу, не имея на то разрешения, не существует. Закон, на основании которого действуют сейчас иммиграционные власти, был принят в декабре 2008 года и подписан президентом Бушем. Республиканцы тогда имели большинство в обеих палатах Конгресса. Обе палаты приняли его консенсусом.

Конвенция ООН и национальное законодательство США не позволяют просто депортировать лицо, претендующее на статус беженца, восвояси. С каждым случаем надо разбираться отдельно. До выяснения причин, заставивших нелегала покинуть страну своего гражданства, он помещается в центр временного содержания. Дети остаются с родителями. Администрация Обамы так и поступала. Однако в 2014 году вследствие наплыва из Центральной Америки большого количества детей без родителей (родители отправляли их в одиночку, зная, что так им будет проще получить право на жительство) сроки рассмотрения иммиграционных дел увеличились, а условия содержания детей ухудшились. Тогда федеральные суды напомнили правительству так называемое "соглашение Флорес". В 1985 году 15-летняя сальвадорка Дженни Лизетта Флорес после перехода границы содержалась в неприемлемых условиях. Судебная тяжба прошла множество стадий вплоть до Верховного суда США. Наконец, в 1997 году администрация Билла Клинтона урегулировала спор, обязавшись максимально облегчить для детей процедуру. Предельный срок содержания ребенка в центрах приема беженцев сократился до 20 дней. По истечении этого срока перед властями вставала дилемма: либо разлучать родителей с детьми, либо отпускать родителей вместе с детьми, с тем чтобы они могли дожидаться решения иммиграционного суда на свободе, получив право на работу и временный вид на жительство.

Администрация Обамы выбрала этот второй путь, получивший от не одобрявших его обиходное название "поймай и отпусти". Дональд Трамп в своих предвыборных речах обещал положить конец этой практике и исполнил обещание. 6 апреля этого года он направил пятерым членам своего кабинета распоряжение представить ему план действий по изменению иммиграционной политики. В тот же день один из адресатов записки, министр юстиции Джефф Сешнс разослал федеральным прокурорам на местах требование закрыть "лазейки" в законодательстве. "Тех, кто желает испытать решимость администрации Трампа обеспечить общественное спокойствие, национальную безопасность и силу закона, я предупреждаю: нелегальное проникновение в эту страну будет не вознаграждаться, а, напротив, преследоваться всей силой обвинительных полномочий Министерства юстиции", - заявил Сешнс.

Новая политика получила название "нулевая терпимость". Теперь по истечении 20 дней родители впредь до решения суда отправляются за решетку, а поскольку держать в тюрьме ни в чем не повинных детей нельзя, они оказываются в статусе детей без сопровождения взрослых. Таких детей закон предписывает в течение трех суток направлять в ведение Министерства здравоохранения и социальных служб. Это ведомство ищет ближайших родственников, законно проживающих в США, и передает детей им. Если родственников найти не удается, их передают в приемные семьи - временные или постоянные в зависимости от решения иммиграционного суда, рассматривающего дело их родителей. Если родителям отказано в праве на убежище, они могут больше вообще никогда не увидеть своего ребенка.

Министерство внутренней безопасности взялось за дело рьяно. В период с 8 апреля по вчерашний день с родителями было разлучено около 2300 детей. Действия иммиграционных властей сопровождались драматическими сценами и даже трагическими последствиями. Корреспондент АР сообщал: "В старом складском помещении на юге Техаса сотни детей ждут внутри клеток, сооруженных из металлической сетки. В одной клетке содержится 20 детей. Вокруг валяются бутылки с водой, пакеты с чипсами и большие листы фольги, которые служат одеялами". Сообщение сопровождалось соответствующей фотографией. Сайт ProPublica опубликовал аудиозапись, на которой дети плачут и призывают на помощь маму или папу, а агент пограничной службы шутит: "Да у нас тут целый оркестр. Только дирижера не хватает". У одного мужчины из Гондураса трехлетнего сына вырвали из рук силой, после чего он повесился.

В защиту детей выступили все четыре ныне здравствующие первые леди США. Мелания Трамп через своего пресс-секретаря заявила, что ей отвратительны сцены разлучения семей и она надеется на скорое гуманное разрешение кризиса с помощью Конгресса. Избиратели обрывали телефоны офисов своих выборных представителей и выходили на акции протеста. Правозащитники указывали на Конвенцию ООН о правах ребенка, гарантирующую детям право на заботу родителей и на неразлучение с ними.

Не исключено, что действия правительства имели целью устрашение потенциальных иммигрантов. Джефф Сешнс в оправдание этих действий процитировал фразу из послания апостола Павла, которой издавна оправдывается любой произвол властей: "Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены". (Рим., 13:1). Но видные христианские лидеры, священники и богословы отвергли такое понимание Священного Писания. В защиту детей выступил доселе лояльный Трампу проповедник Франклин Грэм, назвавший происходящее позором, а президент Южной баптистской конвенции Рассел Мур ответил министру цитатой из Иезекииля: "У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя".

"Нулевую терпимость" осудила Конференция католических епископов США, а папа Франциск сказал в интервью Reuters, что разделение семей противоречит христианским ценностям. В своем твиттере понтифик написал:

Христос является нам в бедных, отвергнутых или гонимых. Не позволяйте страху встать на пути сострадания к страждущему ближнему.

Это явная отсылка к 25-й главе Евангелия от Матфея: "Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: "приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне". Тогда праведники скажут Ему в ответ: "Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?" И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: "так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне".

Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен заняла жесткую позицию."Мы не будем извиняться за то, что исполняем законы, принятые Конгрессом, - написала она в твиттере. - Мы - правовое государство. Мы просим Конгресс изменить законы".

Тем более не был намерен извиняться Трамп. Он вообще не умеет этого делать. Президент продолжает обвинять в происходящем кого угодно: демократов, Конгресс, правительство Мексики, организаторов контрабанды людей - только не себя. Во вторник он написал в твиттере:

Мы должны всегда арестовывать людей, приезжающих в нашу Страну нелегально. Из 12 тысяч детей 10 тысяч посылают родители в очень опасное путешествие и только 2 тысячи сопровождаются своими родителями, многие из которых уже неоднократно пытались въехать в нашу Страну незаконно.

Вечером того же дня он приехал в Конгресс, чтобы встретиться с законодателями-республиканцами нижней палаты и призвать их поскорее решить проблему. Однако присутствовавшие на встрече члены Конгресса так и не поняли, какой из двух законопроектов поддерживает президент, жесткий или мягкий. Недоумение разрешил заместитель пресс-секретаря Белого Дома Радж Шах: "В своем выступлении он одобрил оба билля нижней палаты, которые дадут возможность построить стену (на границе с Мексикой. - В.А.), закроют лазейки в законе и решат кризис на границе и проблему разлучения семей, допустив задержание и депортацию семей целиком".

В отличие от президента, чьи самомнение и самоуверенность не в силах поколебать почти ничто, конгрессмены-республиканцы сознают политические издержки жесткого варианта, особенно в свете предстоящих в ноябре выборов в Конгресс. Им еще только предстоит согласовать компромиссную версию, если это вообще возможно.

В среду стало ясно, что на быстрое принятие закона рассчитывать не приходится, и президент пошел на попятную. Медиа сообщают, что мнения советников Трампа разделились и что решающую роль в изменении его позиции сыграла первая леди. Так или иначе, утром в среду Трамп вызвал в Белый Дом Кирстен Нильсен с группой юристов и посадил их писать президентский указ, возбраняющий разлучение семей.

Президент подписал его во второй половине дня, сказав при этом: "Мне не нравилось видеть или чувствовать, как семьи разлучают. Думаю, всякий, у кого есть сердце, испытывает такое сильное чувство по этому поводу".

Тем самым Трамп признал, что лицемерил, когда твердил, как Чичиков: "Закон - я немею перед законом". Это, пожалуй, единственный пока случай, когда президент был вынужден отступить не по решению суда, как это было в случае с запретом въезда в США гражданам мусульманских стран, а под давлением общественного мнения.