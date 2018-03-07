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Несчастье, случившееся 4 марта в Англии с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, породило шквал комментариев и предположений. Некоторые из них носят нарочито абсурдный характер, но обстоятельства происшествия таковы, что и абсурд может оказаться правдой.

В 2006 году Скрипаль был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима за шпионаж в пользу Великобритании. Судебное следствие проходило в закрытом порядке, поэтому судить о его качестве не представляется возможным. По мотивам дела Скрипаля ветеран разведки Николай Лузан сочинил бойкий, но низкопробный шпионский триллер, в котором со всей графоманской страстью обличил предателя:

Полумрак, царивший в зале, сизые клубы табачного дыма не помешали технарям из британской разведки заснять во всех ракурсах осоловелую физиономию Скрипаля на фоне пышных форм стриптизерш. В то время, как он замаслившимися глазками пожирал жриц любви, Идальго с Луисом сладко напевали ему в оба уха о его исключительности и тех неограниченных возможностях, которые откроются перед ним на "свободном" Западе...

Действие происходит в Испании в 1995 году. Идальго - сотрудник MI6 Пабло Миллер. Имя этого вербовщика упоминается и в ряде других шпионских дел - в частности, подполковника СВР Валерия Оямяэ, осужденного в апреле 2001 года к семи годам лишения свободы, и майора налоговой полиции Вячеслава Жарко, который в июле 2007-го, "узнав из телерепортажа о кознях МИ-6", сам явился с повинной в приемную ФСБ. В первом случае, как утверждала пресс-служба ФСБ, содействие Миллеру оказывали власти Эстонии, где он работал под дипломатической крышей.

В 1999 году Скрипаль вышел в отставку. Работал в управлении делами МИДа. Преподавал в Военно-дипломатической академии. А потом, как сообщили вчера многие издания, занялся бизнесом. Если верить Лузану, бизнес был прикрытием - на самом деле пенсионер пытался выведать у бывших коллег шпионскую информацию. Скорее всего кто-то из них и сообщил куда следует о чрезмерном любопытстве Скрипаля. В декабре 2004 его пригласили "на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться". Но там, как драматически повествует Лузан, с ним произошло нечто иное:

Трое парней ринулись к нему, крепкие руки припечатали к стене. Холод металла ожег запястья...

Арестованный Скрипаль дал признательные показания, за что получил некоторое снисхождение - прокурор просил 15 лет. А в июле 2010 года президент Медведев помиловал его и вместе с Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко обменял на десятерых российских нелегалов, арестованных в США. Спустя год он, не обращаясь за ипотечным кредитом, купил за 260 тысяч фунтов дом в Солсбери, где и поселился с женой Людмилой. Заработанных шпионажем 76 тысяч (эту цифру называла ФСБ) на такую покупку не хватило бы. В 2012 году переезда Людмила умерла от рака. Сын Скрипаля скоропостижно скончался в прошлом году в России. Дочь Юлия, если судить по ее аккаунту в фейсбуке (который, впрочем, не обновлялся с сентября 2016 года, бывала у отца наездами.

Скрипаль и его дочь были обнаружены на скамейке рядом с торговым центом среди бела дня в бессознательном состоянии. При этом отец неестественно размахивал руками и задыхался. Как сообщил на пресс-конференции шеф полиции графства Уилтшир Энгус Макферсон, инцидент особенно потрясает, потому что произошел "тихим воскресным днем", и потому происшествие объявлено чрезвычайным. В его расследовании принимают участие различные службы (в том числе, как теперь известно, по борьбе с терроризмом). Пострадавшие находятся в отделении реанимации в критическом состоянии. Впоследствии полиция опубликовала новый пресс-релиз, в котором сказано, что некоторые из выезжавших на место происшествия сотрудников чрезвычайных служб почувствовали недомогание. Всем была оказана помощь, а один госпитализирован.

Работавший в Лондоне отставной полковник внешней разведки Михаил Любимов с ходу отвергает причастность СВР: "Это вообще грандиозный миф, что КГБ занимался какими-то ликвидациями после 1960-х годов. Мы не убили ни одного предателя со времен Бандеры (1959 год). Я пришел в 1958 году, тогда еще был этот отдел, занимавшийся ликвидациями. Однако после его реорганизовали, он перестал существовать".

Видимо, Любимов не читал книгу Олега Калугина Spymaster. Калугин возглавлял в Первом главном управлении КГБ управление "К" (внешняя контрразведка). Он рассказывает, что в 1975 году Юрий Андропов поручил ему найти и покарать двух перебежчиков: "Найдите Олега Лялина или Юрия Носенко, и я санкционирую их ликвидацию". Ни того ни другого не нашли, зато нашли бывшего офицера ВМС Николая Артамонова, бежавшего в 1959 году на Запад и заочно приговоренного к смертной казни. Ему показали письма от жены и сына, оставшихся в Советском Союзе, обещали полное прощение и финансовую помощь семье. Артамонов был завербован, приговор отменен. Но кураторы заподозрили его в двойной игре. Приговор восстановили. Артамонова заманили в Австрию, откуда планировали вывезти в Чехословакию в багажнике машины, однако перестарались с седативным препаратом. Артамонов умер под шприцем. Когда в Москве Калугина вызвал на ковер начальник ПГУ Владимир Крючков, Калугин ожидал сурового взыскания, но Крючков предложил ему выбирать между орденами Октябрьской Революции и Боевого Красного Знамени. Эта история во всех подробностях изложена непосредственным участником операции Калугиным в его книге на страницах 171-179.

"Осведомленные собеседники" Би-Би-Си полагают, что российской разведке до недавних пор было неизвестно местонахождение Скрипаля и она могла воспользоваться скоропостижной смертью его сына: "Можно предположить, что если бы российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль, то история с репатриацией тела его сына могла бы очень помочь им в получении этой информации". Эта гипотеза не выдерживает критики. Скрипаль не скрывался, не менял внешность, жил под собственным именем. Его местонахождение легко определить по фейсбучному аккаунту Юлии, найти дом можно найти в регистре недвижимости.

Игорь Сутягин, которого обменяли на российских нелегалов вместе со Скрипалем, в интервью "Радио Свобода" заявил, что не верит в причастность российских спецслужб: "Поток негативной информации о Кремле за последние три-четыре недели был столь плотным, что для того, чтобы прибавлять сверху еще такое "бревно", нужно быть законченным идиотом". Логику Сутягина принять трудно: демонизация Кремлю и выгодна, и нравится. В том, что Сергей и Юлия Скрипали отравлены, сомнений нет, но каким веществом - непонятно. Один из вариантов - фентанил, способный вызвать удушье и отек легких. От передозировки фентанила умер, в частности, рок-певец Принс. Именно передозировку предполагает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов. Но трудно вообразить, что отец и дочь одновременно приняли один и тот же препарат и оба ошиблись в дозировке.

Кто же отравил их, если не российские спецслужбы? Игорь Сутягин высказывает оригинальное мнение: "Теоретически за этим может стоять кто угодно, включая северных корейцев. Они сделали очень похожую вещь в отношении брата Ким Чен Ына в сингапурском аэропорту. Выглядит очень похоже". Бывший командующий армейскими частями химической, биологической и радиологической защиты Хэмиш де Бреттон-Гордон тоже отмечает, что клиническая картина отравления Скрипаля соответствует симптомам поражения нервно-паралитическим газом VX. И напоминает, что единокровного брата вождя КНДР Ким Чен Нама убили в аэропорту Куала-Лумпура именно VX: набросили ему на лицо платок, пропитанный этим веществом. В данном случае оружием убийства мог быть спрей. Daily Mail цитирует Сутягина уже в утвердительной форме - как комментарий эксперта о возможной причастности к отравлению Северной Кореи.

Однако зачем спецслужбам КНДР понадобилось расправиться со Скрипалем, совершенно непонятно. А вот подозрения насчет "руки Москвы" все же естественны: число подозрительных смертей российских перебежчиков и врагов кремлевского режима, обосновавшихся на Британских островах, превышает всякую теоретическую вероятность.