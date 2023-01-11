



От редакции



Соледар. Место самых кровопролитных уличных боев, место героического сопротивления украинских воинов в руинах на 15-градусном морозе. Городок полностью уничтожен артиллерийскими ударами и усыпан мертвыми телами. Его потеря осложнит оборону Бахмута.



Сейчас это единственный участок на всей огромной линии фронта, где оккупанты ведут наступление. Штурмуют упорно, не считаясь с потерями - по оценке Михаила Подоляка, с лета там погибли 10-15 тысяч россиян, а то и больше. После утилизации мобиков и зэков в промышленных масштабах в бой брошены элитные подразделения пригожинских наемников и самые боеспособные части регулярной армии РФ.



После серии позорных отступлений, после многомесячных безуспешных попыток взять Бахмут оккупантам позарез нужен хоть какой-то тактический успех. Нынешняя донбасская мясорубка - это еще и отчаянная попытка выиграть время, оттянуть украинские резервы на восток, задержать наступление ВСУ на других направлениях, пока Москва собирает силы для нового рывка - теперь уже под руководством главы Генштаба Герасимова (Суровикин не справился).



Для Пригожина Соледар - главная ставка в рискованной игре против военной верхушки. Повар с кувалдой спешит объявить об успехе, публикует фейковое фото, якобы сделанное в шахтах "Артемсоли", которые он по привычке намерен отжать. Но в Кремле не торопятся с победным рапортом.



Западные СМИ, вызубрившие топографию Донбасса, пытаются понять, что происходит внутри российского террористического конгломерата. Когда девять лет назад начиналось вторжение, журналисты дружно клюнули на пропагандистскую удочку "донбасского сепаратизма". Хотя на востоке Украины орудовали террористические формирования при поддержке вооруженных сил страны-спонсора. В 2014 году ВСУ вступили в бой с мировым злом.



Сейчас уже все знают, что такое "Вагнер". Все видят, что с российской стороны воюют "зомбаки" и "дяди". Которых защитники Украины обязательно выгонят со своей земли.