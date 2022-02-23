Информационная подготовка нового этапа эскалации - признания "ДНР-ЛНР" и открытого введения российских войск - велась в последнюю неделю крайне интенсивно и столь же неаккуратно. С приближением назначенной даты чуть ли не ежечасно стали поступать сообщения об украинских "диверсиях" на разнообразных объектах инфраструктуры, "предотвращенных терактах", обнаруженных "планах наступления", а затем и об обстрелах российской территории и даже о фейковых боестолкновениях. Похоже, о достоверности никто уже не заботится. Мы составили собственный рейтинг - в него, разумеется, вошла лишь малая часть грубых поделок.

Пятое место. Стрельба по сараю



21 февраля ФСБ сообщила, что "украинский снаряд" уничтожил "место несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России" и лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Тут фейкоделы не стали заморачиваться - сняли какой-то заброшенный сарай в лесу, к которому не ведут дороги, нет следов подъезда техники. Правда, не забыли положить флагшток с российским флагом. Зачем в этом сарае несли службу наряды погрануправления ФСБ, совершенно непонятно. Смотрите сами.





Хоть чуть-чуть потщательнее нельзя? Вы зачем заброшенный сарай в лесу подорвали и называете это "местом несения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России"? Видео хотя бы не выкладывали! https://t.co/hSXoVHxKjK pic.twitter.com/osVfMuHrzo — Грани.Ру (@GraniTweet) February 21, 2022

Четвертое место. Преждевременный бой



Производители фейков погорели на метаданных видеофайлов в Telegram. Именно с помощью метаданных было доказано, что видеообращения глав "ДНР" и "ЛНР", в которых они объявляли об экстренной эвакуации мирного населения, были записаны за два дня до начала обострения - 16 февраля.





Если вы отсюда скачаете видео заявления главы "ЛНР" об эвакуации https://t.co/SZ1URkjJU7 и в любой программе посмотрите метаданные, то увидите, что видео записано два дня назад. Халтурщики. pic.twitter.com/I3h4Z2i25n — Грани.Ру (@GraniTweet) February 18, 2022

А вот "народная милиция" ведет бои с "украинскими диверсионно-разведывательными группами". Боестолкновение якобы произошло 18 февраля, но видео в телеграм-канале "Народной милиции ДНР", судя по метаданным, было смонтировано 8 февраля, а снято еще раньше.







Третье место. Невидимый снаряд



Несогласованность в работе большой пропагандистской машины иногда приводит к курьезам. РИА "Новости" сообщило о попадании украинского снаряда в Тарасовский район Ростовской области, то есть об открытом обстреле украинцами территории России. Новость была проиллюстрирована фотографиями. Как видите, никаких следов снаряда у воронки нет.





Ночное фото воронки от "украинского снаряда". Самого снаряда рядом нет.



Утром на место происшествия прибыли следователи и саперы. Опытный спец тут же с помощью миноискателя обнаружил "украинский снаряд" рядом с воронкой. Момент обнаружения остатков снаряда запечатлен на фото, которое было опубликовано на сайте Следственного комитета России.





Утреннее фото. Снаряд у воронки



Второе место. Машинку жалко



В Донецке ни для кого не было секретом, что "глава Народной милиции ДНР" Денис Синенков ездит на УАЗ "Патриот" - такой автомобиль стоит более миллиона рублей. 18 февраля на Синенкова покушались "украинские диверсанты", но почему-то подорвали они не "Патриот", а старую модель УАЗа - стоимостью от 50 000 рублей (если на ходу). Правда, "украинские диверсанты" повесили на нее номера Синенкова, и тот опознал в стареньком УАЗе свою машину.



Джип "главы Народной милиции ДНР" и старый УАЗ, который взорвали "диверсанты"



Первое место. Поджигатели войны



Фейковых обстрелов российской территории показалось недостаточно, и вот 21 февраля было объявлено о проникновении в Ростовскую область украинской диверсионной группы, вступившей в бой с пограничниками. Итог: пять диверсантов якобы убиты, один взят в плен, а два украинских БМП, ворвавшихся на территорию России с целью эвакуации провалившихся диверсантов, - сожжены. О победе пограничников пропагандисты сняли телесюжет, ФСБ выложила видео горящих БМП. Съемка велась издалека, но машину видно со всех сторон. Это позволило по конструктивным особенностям определить, что горят не украинские БМП, а российские БТР-70М, которые производились на Арзамасском машиностроительном заводе с 2006 года и есть на вооружении только в России, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане и Никарагуа. Короче говоря, для имитации боя сожгли свои же бэтээры. Ни тел пятерых убитых диверсантов, ни живого пленного, о котором глава ФСБ Александр Бортников докладывал на заседании Совбеза, так и не показали.





Кадр пропагандистского видео о бое пограничников с "украинскими диверсантами"