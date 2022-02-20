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Также: Война, Украина, Президент, Европа, Россия, Мир, Политика | Персоны: Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон, Лиз Трасс, Юрий Самодуров, Лев Пономарев, Михаил Кригер, Ольга Мазурова, Александр Бастрыкин, Светлана Тихановская

статья Неотвратимость: хроника агрессии

20.02.2022

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Учения "Союзная решимость - 2022". Фото: белорусское минобороны

Российские войска не уйдут из Беларуси - "учения" продлены. В Донбассе работает артиллерия, с украинской стороны есть погибшие. После серии фейковых "диверсий" и "предотвращенных терактов" бандиты ОРДЛО объявили о гибели двух мирных жителей в результате "украинской атаки", СК России тут же открыл дело. Западные лидеры говорят о неотвратимом начале большой кровопролитной войны.

18:05 | 20.02.2022

Макрон и Путин договорились "в ближайшие часы" созвать трехстороннюю контактную группу (Украина, Россия, ОБСЕ) для прекращения огня в Донбассе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух президентов. Интенсивная дипломатия должна подготовить встречу на высшем уровне, которая позволит "определить новую архитектуру мира и безопасности в Европе", говорится в коммюнике.

Стороны согласны с необходимостью поиска "дипломатического решения" и договорились "прилагать к этому все усилия". Париж анонсирует возобновление работы в нормандском формате "на основе недавних предложений украинской стороны". В ближайшие дни состоится встреча министров иностранных дел России и Франции.

15:10 | 20.02.2022

За 19 февраля украинская сторона зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня, из них в 116 случаях применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Помимо нескольких десятков населенных пунктов сепаратисты также трижды обстреляли КПП "Счастье" в Луганской области - из минометов и станковых противотанковых гранатометов. Двое украинских военных получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один - боевую травму. За 20 февраля по состоянию на 14 часов по киевскому времени (15 часов мск), по данным Украины, боевики 35 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 31 раз использовали запрещенное вооружение. Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы разных систем. вооружение боевой машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение средней тяжести. Из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПП "Счастье".

14:25 | 20.02.2022

Эмманюэль Макрон в воскресенье звонил Владимиру Путину, разговор продолжался 1 час 45 минут. В Елисейском дворце говорят, что это была последняя попытка предотвратить большую войну. Там пока не раскрывают подробности разговора.

По версии кремлевской пресс-службы, Путин "выразил серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки" в Донбассе, обвинил "украинских силовиков" в провокациях и "подчеркнул, что США и НАТО должны конкретно и по существу ответить на требования РФ по гарантиям безопасности".

14:15 | 20.02.2022
Светлана Тихановская, белорусский лидер в изгнании
Нахождение на нашей территории российских войск нарушает нашу Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность каждого беларуса и целого региона. Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом - и сейчас мы видим последствия.

...Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории. Мы будем добиваться, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

https://t.me/tsikhanouskaya/2257

13:20 | 20.02.2022

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что по решению Владимира Путина и Александра Лукашенко в связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" проверка "сил реагирования Союзного государства" будет продолжена. Сколько еще российские военные пробудут в Беларуси, Хренин не уточнил.

13:11 | 20.02.2022
джонсон
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Все признаки говорят о том, что этот план (путинской военной кампании. - Ред.) в некотором смысле уже начался.

Боюсь, мы наблюдаем план, который действительно может привести к самой большой войне в Европе с 1945 года с точки зрения ее масштабов.

Речь идет не только о вторжении с востока, с Донбасса, но, по данным разведки, которые мы видим, также с севера, со стороны Беларуси, чтобы окружить Киев, как объяснил нам вчера Джо Байден.

Люди должны понять, какими огромными потерями человеческих жизней это может обернуться не только для украинцев, но и для россиян.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-60448162

13:05 | 20.02.2022

В Москве на Пушкинской площади полицейские задержали шестерых участников антивоенных пикетов: Льва Пономарева, Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удимова и Ольгу Мазурову.

11:00 | 20.02.2022

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела против украинских военных, которые якобы "предприняли попытку атаковать позиции народной милиции", что привело к "жертвам среди мирного населения". Утром 20 февраля в "ЛНР" заявили, что у села Пионерского в результате отбитой украинской атаки якобы погибли два мирных жителя и разрушено 5 жилых домов.

10:50 | 20.02.2022

Метаданные позволяют разоблачить очередной фейк "МГБ ЛНР": возле села Самсоновка под железнодорожным путепроводом якобы был обнаружен брошенный автомобиль, начиненный взрывчаткой мощностью около 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. В "МГБ" утверждают, что готовилось покушение на жизни эвакуируемых в Россию - через час после обнаружения машины по путепроводу должен был проследовать поезд, вывозивший женщин и детей в Россию. Согласно метаданным, видео, на котором запечатлено, как автомобиль оттаскивают от дороги и обезвреживают контролируемым взрывом, было снято еще в 2019 году.

10:40 | 20.02.2022

10:30 | 20.02.2022
лиз трасс
Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании
Мы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине.

Он выразился предельно ясно - его амбиции не сводятся к тому, чтобы взять под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к ситуации середины 1990-х или даже раньше.

Под угрозой страны Балтии, западные Балканы тоже. Путин сказал все это публично - что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к прежней ситуации, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину.

На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10531241/Liz-Truss-warns-stopping-Vladimir-Putin-save-future-wars-Baltic-states.html

20:58 | 19.02.2022

На Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры выступили с резкими заявлениями по поводу российской агрессии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Борис Джонсон, вице-президент США Камала Харрис и другие говорили о неотвратимом глобальном конфликте и необходимости сплотиться для противостояния Путину.

17:15 | 19.02.2022

Российская армия провела учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. За отработкой ядерных ударов наблюдали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский диктатор готов разместить у себя ядерное и "сверхъядерное" оружие. новость Дальше →

11:26 | 19.02.2022

Главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили мобилизацию всех "мужчин, способных держать оружие". Накануне начался массовый вывоз женщин и детей из Донбасса в Россию. Видеообращения об эвакуации были записаны за два дня до публикации. Из Луганска сообщают о "диверсии" с газопроводом. На 22 февраля назначено внеплановое заседание Совета Федерации. новость Дальше →

16:30 | 18.02.2022

В Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В Луганской области обстрелян гуманитарный конвой. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой "эвакуации" мирного населения в Россию. новость Дальше →

13:29 | 17.02.2022

В Луганской области по всей линии фронта боевики обстреливают населенные пункты, контролируемые Украиной. Применяется тяжелая артиллерия. В Станице Луганской снаряд попал в детский сад. Обстрелы начались и со стороны "ДНР". новость Дальше →

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20.02.2022

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