Российские войска не уйдут из Беларуси - "учения" продлены. В Донбассе работает артиллерия, с украинской стороны есть погибшие. После серии фейковых "диверсий" и "предотвращенных терактов" бандиты ОРДЛО объявили о гибели двух мирных жителей в результате "украинской атаки", СК России тут же открыл дело. Западные лидеры говорят о неотвратимом начале большой кровопролитной войны.

Макрон и Путин договорились "в ближайшие часы" созвать трехстороннюю контактную группу (Украина, Россия, ОБСЕ) для прекращения огня в Донбассе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух президентов. Интенсивная дипломатия должна подготовить встречу на высшем уровне, которая позволит "определить новую архитектуру мира и безопасности в Европе", говорится в коммюнике. Стороны согласны с необходимостью поиска "дипломатического решения" и договорились "прилагать к этому все усилия". Париж анонсирует возобновление работы в нормандском формате "на основе недавних предложений украинской стороны". В ближайшие дни состоится встреча министров иностранных дел России и Франции.

За 19 февраля украинская сторона зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня, из них в 116 случаях применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Помимо нескольких десятков населенных пунктов сепаратисты также трижды обстреляли КПП "Счастье" в Луганской области - из минометов и станковых противотанковых гранатометов. Двое украинских военных получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один - боевую травму. За 20 февраля по состоянию на 14 часов по киевскому времени (15 часов мск), по данным Украины, боевики 35 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 31 раз использовали запрещенное вооружение. Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы разных систем. вооружение боевой машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение средней тяжести. Из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПП "Счастье".

Эмманюэль Макрон в воскресенье звонил Владимиру Путину, разговор продолжался 1 час 45 минут. В Елисейском дворце говорят, что это была последняя попытка предотвратить большую войну. Там пока не раскрывают подробности разговора. По версии кремлевской пресс-службы, Путин "выразил серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки" в Донбассе, обвинил "украинских силовиков" в провокациях и "подчеркнул, что США и НАТО должны конкретно и по существу ответить на требования РФ по гарантиям безопасности".

Светлана Тихановская, белорусский лидер в изгнании Нахождение на нашей территории российских войск нарушает нашу Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность каждого беларуса и целого региона. Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом - и сейчас мы видим последствия. Нахождение на нашей территории российских войск нарушает нашу Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность каждого беларуса и целого региона. Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом - и сейчас мы видим последствия. ...Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории. Мы будем добиваться, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. https://t.me/tsikhanouskaya/2257

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что по решению Владимира Путина и Александра Лукашенко в связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" проверка "сил реагирования Союзного государства" будет продолжена. Сколько еще российские военные пробудут в Беларуси, Хренин не уточнил.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании Все признаки говорят о том, что этот план (путинской военной кампании. - Ред.) в некотором смысле уже начался. Все признаки говорят о том, что этот план (путинской военной кампании. - Ред.) в некотором смысле уже начался. Боюсь, мы наблюдаем план, который действительно может привести к самой большой войне в Европе с 1945 года с точки зрения ее масштабов. Речь идет не только о вторжении с востока, с Донбасса, но, по данным разведки, которые мы видим, также с севера, со стороны Беларуси, чтобы окружить Киев, как объяснил нам вчера Джо Байден. Люди должны понять, какими огромными потерями человеческих жизней это может обернуться не только для украинцев, но и для россиян. https://www.bbc.com/news/uk-politics-60448162

В Москве на Пушкинской площади полицейские задержали шестерых участников антивоенных пикетов: Льва Пономарева, Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удимова и Ольгу Мазурову. Шесть человек вышли в Москве против войны с Украинойpic.twitter.com/GlLyCYEJMG — Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела против украинских военных, которые якобы "предприняли попытку атаковать позиции народной милиции", что привело к "жертвам среди мирного населения". Утром 20 февраля в "ЛНР" заявили, что у села Пионерского в результате отбитой украинской атаки якобы погибли два мирных жителя и разрушено 5 жилых домов. После серии "предотвращенных терактов" и "пойманных диверсантов" бандиты ЛНР заявили о гибели мирных жителей. Якобы украинцы пошли в атаку у Пионерского и там убиты двое сельчан. Бастрыкин тут же открыл дело. Всё как по нотам — Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022

Метаданные позволяют разоблачить очередной фейк "МГБ ЛНР": возле села Самсоновка под железнодорожным путепроводом якобы был обнаружен брошенный автомобиль, начиненный взрывчаткой мощностью около 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. В "МГБ" утверждают, что готовилось покушение на жизни эвакуируемых в Россию - через час после обнаружения машины по путепроводу должен был проследовать поезд, вывозивший женщин и детей в Россию. Согласно метаданным, видео, на котором запечатлено, как автомобиль оттаскивают от дороги и обезвреживают контролируемым взрывом, было снято еще в 2019 году. Ну и вишенка на торте! Видео с вчерашним разминированием снято 4 года назад.

Скачивайте, проверяйте https://t.co/fmfkqNx5Nh pic.twitter.com/0hH0J1BwSK — Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022

Украинские диверсанты уже практически взорвали нефтебазу, но тут охранник пошел и позвонил в милицию! Пришлось убегать. Нарочитая небрежность этих фейков - дополнительный фактор устрашения pic.twitter.com/Gk7sOPBTRT — Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022

Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании Мы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Мы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине. Он выразился предельно ясно - его амбиции не сводятся к тому, чтобы взять под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к ситуации середины 1990-х или даже раньше. Под угрозой страны Балтии, западные Балканы тоже. Путин сказал все это публично - что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к прежней ситуации, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей? https://www.dailymail.co.uk/news/article-10531241/Liz-Truss-warns-stopping-Vladimir-Putin-save-future-wars-Baltic-states.html

На Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры выступили с резкими заявлениями по поводу российской агрессии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Борис Джонсон, вице-президент США Камала Харрис и другие говорили о неотвратимом глобальном конфликте и необходимости сплотиться для противостояния Путину. До вступления в НАТО Украине нужны гарантии безопасности от СБ ООН и в будапештском формате. Если меморандум 1994 года растоптан, то отменяется и безъядерный статус Украины pic.twitter.com/nGQMEdX9Zx — Грани.Ру (@GraniTweet) February 19, 2022

Российская армия провела учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. За отработкой ядерных ударов наблюдали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский диктатор готов разместить у себя ядерное и "сверхъядерное" оружие. Дальше →

Главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили мобилизацию всех "мужчин, способных держать оружие". Накануне начался массовый вывоз женщин и детей из Донбасса в Россию. Видеообращения об эвакуации были записаны за два дня до публикации. Из Луганска сообщают о "диверсии" с газопроводом. На 22 февраля назначено внеплановое заседание Совета Федерации. Дальше →

В Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В Луганской области обстрелян гуманитарный конвой. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой "эвакуации" мирного населения в Россию. Дальше →