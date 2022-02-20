Неотвратимость: хроника агрессии
Учения "Союзная решимость - 2022". Фото: белорусское минобороны
Российские войска не уйдут из Беларуси - "учения" продлены. В Донбассе работает артиллерия, с украинской стороны есть погибшие. После серии фейковых "диверсий" и "предотвращенных терактов" бандиты ОРДЛО объявили о гибели двух мирных жителей в результате "украинской атаки", СК России тут же открыл дело. Западные лидеры говорят о неотвратимом начале большой кровопролитной войны.
Макрон и Путин договорились "в ближайшие часы" созвать трехстороннюю контактную группу (Украина, Россия, ОБСЕ) для прекращения огня в Донбассе, сообщает пресс-служба Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух президентов. Интенсивная дипломатия должна подготовить встречу на высшем уровне, которая позволит "определить новую архитектуру мира и безопасности в Европе", говорится в коммюнике.
Стороны согласны с необходимостью поиска "дипломатического решения" и договорились "прилагать к этому все усилия". Париж анонсирует возобновление работы в нормандском формате "на основе недавних предложений украинской стороны". В ближайшие дни состоится встреча министров иностранных дел России и Франции.
За 19 февраля украинская сторона зафиксировала 136 нарушений режима прекращения огня, из них в 116 случаях применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение. Помимо нескольких десятков населенных пунктов сепаратисты также трижды обстреляли КПП "Счастье" в Луганской области - из минометов и станковых противотанковых гранатометов. Двое украинских военных получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью, еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один - боевую травму. За 20 февраля по состоянию на 14 часов по киевскому времени (15 часов мск), по данным Украины, боевики 35 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 31 раз использовали запрещенное вооружение. Боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 миллиметра, минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы разных систем. вооружение боевой машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение средней тяжести. Из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПП "Счастье".
Эмманюэль Макрон в воскресенье звонил Владимиру Путину, разговор продолжался 1 час 45 минут. В Елисейском дворце говорят, что это была последняя попытка предотвратить большую войну. Там пока не раскрывают подробности разговора.
По версии кремлевской пресс-службы, Путин "выразил серьезную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки" в Донбассе, обвинил "украинских силовиков" в провокациях и "подчеркнул, что США и НАТО должны конкретно и по существу ответить на требования РФ по гарантиям безопасности".
Светлана Тихановская, белорусский лидер в изгнанииНахождение на нашей территории российских войск нарушает нашу Конституцию, международное право, ставит под угрозу безопасность каждого беларуса и целого региона. Беларусь втягивают в чужую войну и превращают в страну-агрессора. Лукашенко расплачивается за поддержку Кремля суверенитетом - и сейчас мы видим последствия.
...Мы требуем немедленного вывода российских войск с нашей территории. Мы будем добиваться, чтобы этот вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что по решению Владимира Путина и Александра Лукашенко в связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" проверка "сил реагирования Союзного государства" будет продолжена. Сколько еще российские военные пробудут в Беларуси, Хренин не уточнил.
Борис Джонсон, премьер-министр ВеликобританииВсе признаки говорят о том, что этот план (путинской военной кампании. - Ред.) в некотором смысле уже начался.
Боюсь, мы наблюдаем план, который действительно может привести к самой большой войне в Европе с 1945 года с точки зрения ее масштабов.
Речь идет не только о вторжении с востока, с Донбасса, но, по данным разведки, которые мы видим, также с севера, со стороны Беларуси, чтобы окружить Киев, как объяснил нам вчера Джо Байден.
Люди должны понять, какими огромными потерями человеческих жизней это может обернуться не только для украинцев, но и для россиян.
В Москве на Пушкинской площади полицейские задержали шестерых участников антивоенных пикетов: Льва Пономарева, Михаила Кригера, Николая Рекубратского, Юрия Самодурова, Михаила Удимова и Ольгу Мазурову.
Шесть человек вышли в Москве против войны с Украинойpic.twitter.com/GlLyCYEJMG— Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовные дела против украинских военных, которые якобы "предприняли попытку атаковать позиции народной милиции", что привело к "жертвам среди мирного населения". Утром 20 февраля в "ЛНР" заявили, что у села Пионерского в результате отбитой украинской атаки якобы погибли два мирных жителя и разрушено 5 жилых домов.
После серии "предотвращенных терактов" и "пойманных диверсантов" бандиты ЛНР заявили о гибели мирных жителей. Якобы украинцы пошли в атаку у Пионерского и там убиты двое сельчан. Бастрыкин тут же открыл дело. Всё как по нотам— Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022
Метаданные позволяют разоблачить очередной фейк "МГБ ЛНР": возле села Самсоновка под железнодорожным путепроводом якобы был обнаружен брошенный автомобиль, начиненный взрывчаткой мощностью около 200 килограмм в тротиловом эквиваленте. В "МГБ" утверждают, что готовилось покушение на жизни эвакуируемых в Россию - через час после обнаружения машины по путепроводу должен был проследовать поезд, вывозивший женщин и детей в Россию. Согласно метаданным, видео, на котором запечатлено, как автомобиль оттаскивают от дороги и обезвреживают контролируемым взрывом, было снято еще в 2019 году.
Ну и вишенка на торте! Видео с вчерашним разминированием снято 4 года назад.— Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022
Скачивайте, проверяйте https://t.co/fmfkqNx5Nh pic.twitter.com/0hH0J1BwSK
Украинские диверсанты уже практически взорвали нефтебазу, но тут охранник пошел и позвонил в милицию! Пришлось убегать. Нарочитая небрежность этих фейков - дополнительный фактор устрашения pic.twitter.com/Gk7sOPBTRT— Грани.Ру (@GraniTweet) February 20, 2022
Лиз Трасс, министр иностранных дел ВеликобританииМы должны остановить Путина, потому что он не остановится на Украине.
Он выразился предельно ясно - его амбиции не сводятся к тому, чтобы взять под контроль Украину, он хочет повернуть время вспять, к ситуации середины 1990-х или даже раньше.
Под угрозой страны Балтии, западные Балканы тоже. Путин сказал все это публично - что он хочет создать Великую Россию, что он хочет вернуться к прежней ситуации, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы. Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину.
На следующей неделе это может быть Украина, но какая страна будет следующей?
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10531241/Liz-Truss-warns-stopping-Vladimir-Putin-save-future-wars-Baltic-states.html
На Мюнхенской конференции по безопасности западные лидеры выступили с резкими заявлениями по поводу российской агрессии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер Борис Джонсон, вице-президент США Камала Харрис и другие говорили о неотвратимом глобальном конфликте и необходимости сплотиться для противостояния Путину.
До вступления в НАТО Украине нужны гарантии безопасности от СБ ООН и в будапештском формате. Если меморандум 1994 года растоптан, то отменяется и безъядерный статус Украины pic.twitter.com/nGQMEdX9Zx— Грани.Ру (@GraniTweet) February 19, 2022
Российская армия провела учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. За отработкой ядерных ударов наблюдали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский диктатор готов разместить у себя ядерное и "сверхъядерное" оружие. Дальше →
Главы так называемых "ДНР" и "ЛНР" объявили мобилизацию всех "мужчин, способных держать оружие". Накануне начался массовый вывоз женщин и детей из Донбасса в Россию. Видеообращения об эвакуации были записаны за два дня до публикации. Из Луганска сообщают о "диверсии" с газопроводом. На 22 февраля назначено внеплановое заседание Совета Федерации. Дальше →
В Донбассе боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. В Луганской области обстрелян гуманитарный конвой. Лидеры "ДНР" и "ЛНР" объявили о массовой "эвакуации" мирного населения в Россию. Дальше →