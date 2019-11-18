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За пермский "Мемориал" взялись всерьез: разорительные штрафы за "самовольный захват земель лесного фонда", затем обыски и допросы по уголовному делу о "незаконной рубке леса", возбуждение еще одного уголовного дела - о фиктивной регистрации иностранцев, обвинения в педофилии, кампания клеветы на федеральных телеканалах.

Поводом послужило то, что в начале августа группа волонтеров прибралась на могилах литовских и польских спецпереселенцев в поселке Галяшор Кудымкарского района. ФСБ немедленно выслала группу захвата.

"А вам известно, за что их (литовских спецпереселенцев. - Ред.) сюда отправили? Что их родственники делали на территории прибалтийской республики?" - интересовался в суде представитель Минприроды.

"Вся эта грязная кампания затеяна только с одной целью - дискредитировать, а затем и ликвидировать независимую общественную организацию, которая делает все для того, чтобы в России не повторились политические репрессии", - говорится в заявлении пермского "Мемориала".