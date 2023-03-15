



Умер Сергей Иванович Григорьянц. Человек, всю жизнь боровшийся с гэбней: лагеря, голодовки, издание по-настоящему свободной прессы, борьба за международный трибунал по военным преступлениям в Чечне и в Украине. Его страшные прогнозы сбылись.



Из выступления на Конгрессе российской интеллигенции в 1992 году:



"Подобно опухоли, смертельно опасной и в своем "нормальном" состоянии и тогда, когда, прорвавшись, она гноем заражает внутренние органы, многочисленные штатные и нештатные сотрудники КГБ, ранее беззастенчиво назначаемые в каждое совместное предприятие, в качестве директоров в банки и многочисленные исследовательские центры, теперь формально порывая с Министерством безопасности и сами без труда находят и создают себе подобные уютные гнезда и влиятельные позиции. Частные коммерческие группы, в особенности крупные, охотно берут себе в качестве директоров офицеров КГБ, с легкостью получающих иностранные паспорта и визы, без труда обходящих различные препоны, а главное - легко решающих множество проблем путем контакта со своими коллегами во множестве официальных и неофициальных структур.



Десятки лет культивируемый в КГБ приоритет семейных и дружеских связей (весь Комитет - "свои", по определению Невзорова) ныне создает по мере расползания КГБ не имеющую в мире аналогов по влиянию и многочисленности мафиозную структуру со своими ярко выраженными корпоративными связями и интересами. Интересами генетически враждебными и демократии, и интеллигенции.



...Итак, статус меняется, но интересы и образ действия остаются прежними. А финансовые и политические возможности влиять на положение в стране становятся не только абсолютно бесконтрольными, но к тому же заметно возрастают. Мы не должны допустить, чтобы всю политическую, экономическую, финансовую жизнь страны контролировали преступники. Это и есть та основная опасность, которая сегодня нам угрожает.



Они стремятся не к реставрации старого, коммунистического режима, но то новое общество, которое они нам готовят, основанное на полнейшем господстве во всех областях "своих", авторитарной дисциплине, поголовном сыске и удушении любой живой мысли, может оказаться значительно хуже загнивавшего социализма".



А это уже 2001 год:



"Уже в третий раз в новейшей русской истории хочется повторить за Василием Розановым и Черчиллем: с лязгом, скрипом, визгом над российской историей опускается железный занавес. Перестройка в СССР успешно завершилась, и теперь уже даже неважно, была ли она осуществлением первоначального замысла Юрия Андропова или стала естественной победой в смутное время наиболее агрессивной и не имеющей нравственных ограничений части общества. Люди, которые создали первые в мире концлагеря, расстреливали заложников, беспризорных детей, крестьян, дворян, иностранцев, рабочих, осмелившихся бастовать, сперва называли себя рыцарями революции, - теперь их внуки получают безграничную власть, называют себя, по словам Патрушева, неодворянами. Говорят исключительно о кодексе чести, тем самым без нужды подчеркивая свою близость к "крестным отцам". Сегодня они уже не следят за страной, а владеют ею и потому ликуют в Кремле и на Лубянке, как нагло откровенно признается в последнем интервью Глеб Павловский: "У нас головокружение от успехов". Это больше, чем что-либо другое, обнаруживает природу новой власти. Страну втянули для решающего ее захвата в отвратительную, безнадежную, теперь уже, к сожалению, я боюсь, в бесконечную войну в Чечне... Для них важно лишь то, что, по словам того же Павловского, никто нам не способен сказать "нет".



Тем не менее, пусть слабое, но все же российское гражданское общество новая власть воспринимает как одного из основных своих противников. В течение всех последних лет в России идет скрытая, но особенно жестокая непрекращающаяся борьба со всеми наиболее деятельными неправительственными организациями. В лучших чекистских традициях Путин обвинил их в пособничестве шпионам и иностранному проникновению в Россию.



...Фонд "Гласность" десять лет пытался обратить внимание на катастрофический рост влияния спецслужб в России. К сожалению, это не было услышано, но сейчас приходится говорить уже о судьбе, о выживании не одной России, но и всего человечества. Приходится констатировать, что уже теперь вся Россия превращается в гнойную опухоль человечества, может уже оказаться угрозой его существованию... Отказ от коммунистической идеологии при сохранении коммунистического нравственного нигилизма лишь может реализовать безграничное стремление к установлению любыми путями своего сначала влияния, а потом диктата. Это и есть тот выбор, перед которым стоит Россия, который стоит перед каждым из нас".



Из интервью 2015 года:



"Россия не способна противостоять всему цивилизованному миру. Максимум, на что она может рассчитывать, - что она будет действительно обнесена железным занавесом, чтобы ни одна страна рядом с ней не подверглась агрессии. В этом будут заинтересованы не только Прибалтика, Польша и Украина (Порошенко просто мечтает о стене), но и Казахстан, и даже белорусы. Никто рядом с Россией не чувствует себя в безопасности в нынешней ситуации. В результате не очень понятно, что останется от России".