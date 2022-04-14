Чулпан Хаматова в прогремевшем интервью Кате Гордеевой не смогла ответить именно на этот простой вопрос: "Родина или истина?"

Она полминуты растерянно молчала, потом попыталась отделить "Родину войны" от "Родины людей" (разумеется, в стране со 145 миллионами населения всегда можно найти тех, кто тебе близок и кто против войны) - но, в общем, подтвердила мнение, что для русского человека Родина есть главный персональный идентификатор. Важнее совести или интеллекта.

Я это не к тому, чтобы бросить в Хаматову еще один камень: в нее с 2012 года, когда она агитировала голосовать за Путина, камней бросили столько, что хватит замостить пару площадей. Как раз напротив: сейчас война, время бинарных дихотомий, а потому каждый, кто не поддержал войну, и каждый, кто уехал из России, - тот играет против войны. Так что уехавшая в Латвию Хаматова молодец.

Но меня не устает поражать ступор русского интеллигента, в который он впадает, когда ему предлагают выбирать между Родиной и истиной. Причем предлагает не интервьюер, а жизнь. Русский человек, даже совестливый и умный, ужасно напоминает козу на привязи. Уже вся трава свободы и мысли вокруг выедена, и поляна вокруг вытоптана до глины - но он не в силах веревку оборвать.

Я устал от публикуемых сегодня в сетях цитат типа розановской: "Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы должны ее любить именно когда она слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже порочна. Именно, именно когда наша "мать" пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, - мы и не должны отходить от нее..." Это ведь не кто-то Розанова цитирует, а Николай Солодников. Уехавший еще в 2016-м в Латвию, чтобы не оказаться за решеткой в России. Солодников пишет, что над этой фразой Розанова теперь размышляет. А я решительно не понимаю - зачем? У Розанова тьма глупых мыслей. А глупость этой очевидна сразу: уподоблять Россию (то есть русское государство с одобренным им тонким слоем культуры) матери - явный бред. Это даже не розановщина, а зюгановщина. Напомню, что коммунист и оперный злодей Зюганов, когда в России пошла приватизация, выступал против частной собственности на землю с теми же аргументами: "Земля - наша мать! Мать не продают, не закладывают, в аренду не сдают!" Ага. А еще мать не боронят, не пашут и навозом не удобряют. Однако многие на это сравнение велись. Как и сегодня ведутся на Розанова, хотя подумайте сами: зачем любить глупое, слабое, пьяное, лживое, запутавшееся в грехе? Честный немец тоже должен был в 1933-м Германию любить?

Русский интеллигент все еще пребывает в детях, не доросших до подросткового периода критического отношения к родителям, а оттого не знающий, как к ним, глупым и лживым, относиться. Из-за победы во Второй мировой, воспринимаемой как индульгенция всех мыслимых грехов, русские так и не прошли путь гитлеровской, а затем и постгитлеровской Германии. Да и в целом Европы. Это в Европе понятно, как следовало отвечать на вопрос "Родина или истина?" Брехту. А также Ремарку, всем трем Маннам, Арендт и много кому еще - до Эйнштейна и фон Хайека. Потому что когда любимый (во всех смыслах) учитель Арендт Мартин Хайдеггер решил предпочесть Родину истине, он вляпался в такое национал-социалистическое дерьмо, от которого до сих пор в полной мере не отмыта и его могила.

Впрочем, можно и не прибегать к параллелям с временами фашизма. Вечная закрытость, изолированность России не просто от Европы, но и от мира не позволяла задавать вопрос "Родина или истина?" в обычном рабочем режиме. На него всегда приходилось давать ответ беженцам, пассажирам философского парохода или потенциальным жертвам погрома.

Как должен был отвечать на вопрос "Родина или истина"? Сикорский? Или Георгий Баланчивадзе, после бегства из советской России превратившийся в Джорджа Баланчина? Или прыгнувший в свободу Нуриев?

Противопоставление Родины истине может ставить в тупик только несвободного (на манер козы на привязи) человека. Родина - это просто случайность рождения. А истина - это то, что ты выбираешь сам. Западное общество индивидуалистично просто потому, что доросло до идеи свободного выбора. Свободный человек предпочитает истину, при этом она довольно часто совпадает с Родиной. А несвободный - Родину, даже когда она не имеет ничего общего с истиной.

Меня злит, что приходится всерьез об этом писать, потому что это цивилизационные азы. Лет семь назад я написал о том, что в выборе между профессией и Родиной нужно выбирать профессию. Просто потому, что профессия не кидает, а Родина - запросто (и это знает любой политический, да и экономический эмигрант). Просто потому, что служение негодной Родине превращает и талантливого человека в негодяя, и мы теперь ясно видим это. А сегодня я понимаю, что дело не в профессии, а вообще в отпущенном таланте. Если на Родине ты не можешь талант развивать, то к черту эту Родину. Человечество важнее одной отдельно взятой страны.

Это хорошо поняли после Второй мировой немцы. За все время моей жизни в Германии я ни разу не слышал здесь слова Patriotismus. Более того: для них часто не слишком значим немецкий Identität. Они куда чаще идентифицируют себя как европейцы или как, скажем, баварцы или берлинцы. То есть они свою козу отвязали. Как и европейцы вообще, для которых выбор страны проживания - это как выбор квартиры.

А формулу разумного отношения к порочным родителям вывел никакой не Розанов, а Давид Самойлов: не отказываясь от родства, отказаться от наследства.

Он это про Светлану Аллилуеву, дочку Сталина.