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новость Великолепная семейка

В РПЦ собираются обучать старшеклассников "нравственным основам семейной жизни"
23.10.2017
Священник в школе. Фото: ugraeparhia.ru
Священник в школе. Фото: ugraeparhia.ru
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РПЦ предложила Минобрнауки включить в обязательную школьную программу курс "Нравственные основы семейной жизни", сообщает "Коммерсант". Идею поддержала Ассоциация родительских комитетов и сообществ, в ведомстве к ней также отнеслись положительно.

Еще несколько лет назад этот курс разработали екатеринбургский священник Дмитрий Моисеев и монахиня Среднеуральского женского монастыря Нина (Крыгина). Курс должен познакомить старшеклассников с "базовыми семейными ценностями, свойственными отечественной культуре", а также подготовить подростков к "созданию крепкой многодетной счастливой семьи".

По словам главы ассоциации Ольги Летковой, на ее встрече с замминистра образования и науки Татьяны Синюгиной достигнута договоренность, что вопрос введения курса в программу будет рассмотрен в ноябре. На одном из ближайших заседаний учебно-методического объединения по общему образованию при Российской академии образования эксперты решат, в какой предмет стоит включить курс и сколько часов нужно на его изучение.

В мае 2015 РПЦ уже предлагала ввести курс "Нравственные основы семейной жизни" в обязательную школьную программу. "Нам нужно постараться всеми доступными средствами изменить нравственное состояние нашего общества, - заявил тогда председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов. - Школьное образование - это некий костыль, который дается родителям, с помощью которого они могли бы расширить возможности детей и подготовить их к взрослой жизни". Курс прошел апробацию в ряде регионов, однако прошлое руководство Минобрнауки отказалось делать его обязательным.

В ноябре прошлого года завсектором синодального отдела религиозного образования и катехизации диакон Герман Демидов заявил, что включенный в программу курс "Основы религиозных культур и светской этики" необходимо расширить. По его словам, пока предмет не будет адекватно представлен в сетке часов, "к нему не будет серьезного отношения, не будет качественной подготовки учебников и профессиональных педагогов".

"Сейчас не стоит задача обязательного преподавания с 1-го по 11-й классы. В период апробации курса ОРКСЭ было много предложений о перспективах его расширения, и в частности о преподавании, например, в 4-м, 8-м и 10-м классах, чтобы и в начальной школе поговорить о каких-то азах, потом - на основной ступени об основном содержании православной традиции и уже в старшей школе обсудить некие мировоззренческие вопросы", - сказал диакон.

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23.10.2017
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