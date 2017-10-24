Реклама

Из-за хакерской атаки перестали работать сайты Интерфакса. Об этом сообщается в Твиттере агентства.

"Из-за хакерской атаки в работе серверов Интерфакса возник сбой. Технические службы предпринимают все меры для восстановления работы систем", - говорится в сообщении.

Сейчас недоступны главный сайт агентства и сайты Ifax.ru, Interfax-Russia.Ru и Spark-Interfax.Ru. Однако сайт "Интерфакс-Религия" продолжает открываться.

Заместитель генерального директора Интерфакса Юрий Погорелый назвал атаку "беспрецедентной".

Одновременно перестал открываться сайт издания Фонтанка.Ру. "Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации", - сообщила редакция в Telegram-канале.

В феврале 2016 года компания Google после нескольких лет закрытого тестирования официально открыла доступ к сервису защиты от DDoS-атак под названием Project Shield. Он представляет собой своеобразный прокси-сервер, через который проходят поступающие к сайту запросы. Сервис при внезапно возросшей нагрузке определяет источник DDoS-атаки и фильтрует сетевой трафик, пропуская только обычные запросы, не угрожающие работоспособности ресурса. Кроме того, при возросшем количестве запросов Project Shield показывает кэшированную копию, что также снижает нагрузку на защищаемый сервер.

Проект в первую очередь предназначен для сайтов СМИ и организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, подчеркивали в Google. Отмечалось, что часто именно небольшие порталы, неспособные выдержать DDoS-атаку, освещают какое-либо событие, информация о котором намеренно замалчивается в крупных СМИ. "Свободный и открытый интернет зависит от защиты свободного потока информации, начиная с новостей, - заявили в Google. -Так как Project Shield бесплатен, даже самые маленькие независимые новостные организации смогут продолжить свою важную работу без опасения, что их сайт обрушат".