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новость Телеканал ТНТ решил отказаться от зарубежного контента

18.11.2017
Заставка телеканала ТНТ
Заставка телеканала ТНТ
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Телеканал ТНТ со следующей недели заменит зарубежное кино на развлекательные и юмористические шоу собственного производства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу канала

"Мы первые и единственные в России, кто в ближайшее время полностью перейдет на контент собственного производства", - заявил генеральный директора субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" и канала ТНТ Артур Джанибекян. Он подчеркнул, что канал планомерно шел к такому решению, "консолидируя лучшие креативные силы России в лице крупных продакшн-компаний - Comedy Club Production и Good Story Media и лучших продюсеров и артистов".

"Начиная с 20 ноября в вечерний будничный прайм зрители увидят премьерные оригинальные проекты ТНТ, из сетки вещания исчезнет рубрика "ТНТ-Комедия", в которой ранее по будням транслировались иностранные фильмы. В выходные дни показ кинофильмов пока продолжится, но в дальнейшем они также будут заменены в эфире проектами собственного производства", - рассказали в пресс-службе.

ТНТ - российский федеральный развлекательный телеканал, созданный в 1997 году. Флагманский канал субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение".

Одна из наиболее известных программ ТНТ - реалити-шоу "Дом-2", выходящее на канале с 2004 года. С самого начала передачу вела Ксения Собчак вместе с Ксенией Бородиной. Летом 2012 года Собчак не стала продлевать контракт с телекомпанией и ушла из шоу.

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18.11.2017
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