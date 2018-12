Дональд Трамп не проработал президентом и двух лет, но его уже так много, что кажется, будто он сидел в Белом Доме всегда.

Это начинается ранним утром. Президент просыпается в шестом часу (спит он всегда в одиночестве, дверь заперта на замок) и включает все три установленных в его спальне телевизора. Самые ранние утренние ток-шоу на Fox News и MSNBC еще не начались, поэтому он узнает о происходящем от главного "врага народа" - CNN. Взбодрившись утренней порцией сообщений, он, еще в пижаме, хватается за айфон и строчит сварливые твиты о том, что CNN - фабрика фальшивых новостей, вот опять они оболгали президента, а на самом деле все наоборот, это позор нации, и их давно пора привлечь за клевету. Он спорит с любой мелочью, в каждой бочке затычка. Всякий, кто его критикует, "сильно переоценен". Мэрил Стрип, мюзикл "Гамильтон", Алек Болдуин, колумнисты и юмористы - все highly overrated. Юмористы еще и несмешные. Женщины страшные, жирные и опустившиеся.

Его забавляют непристойные каламбуры с фамилиями политиков (Schitt вместо Schiff). В студиях телекомпаний специальные люди следят за твиттером. Президентские твиты появляются в эфире, их комментируют эксперты, и обмен любезностями идет на новый виток.

Однажды его так распирало, что он оделся и вышел на лужайку, где чуть ли не круглые сутки дежурят журналисты президентского пула, выбрал камеру Fox и появился в прямом эфире, чтобы бурно, путано и сердито опровергнуть fake news media.

Шоу продолжается в одном из залов Белого Дома, на церемонии подписания какого-нибудь закона или указа. Мероприятие начинается длинным монологом президента, который подробно расписывает свои достижения, уснащая речь такими эпитетами, как "невероятный", "колоссальный" и "изумительный". Все, что он ни сделал, - самое большое и лучшее в истории Америки. Ни один президент не добивался ничего подобного. Но, вместо того чтобы почить на лаврах, он продолжает "усердно работать", делать Америку еще более великой. По ходу своих словоизлияний он обращается то к одному, то к другому министру: "Ведь правда же, Майк?", "Джим, дела же обстоят отлично?" Майк и Джим кивают и рассказывают, как у них все здорово обстоит. Никто не возражает президенту, какую бы пургу он ни нес. Продолжается это до тех пор, пока президенту не надоест.

Он подходит к прессе перед каждой посадкой в вертолет, потом выходит к ней в самолете, потом, как губернатор Лембке в "Бесах", руководит тушением пожаров.



Фото пресс-службы Белого Дома

Перед нами нескончаемое реалити-шоу. Это образ и смысл его жизни. Он проводит перед телевизором от четырех до восьми часов в сутки и, наверно, еще столько же в телевизоре. Чтобы дать ему возможность насмотреться вдоволь, встречи и совещания с участием президента не планируются раньше 11 часов утра. Но и позже он не выключает телевизор на жилой половине и, сидя на совещаниях, прислушивается к сообщениям телевизионных дикторов.

Свои кадровые решения он принимает, глядя в телевизор, - там, среди экспертов Fox News, он находит кандидатов на важнейшие вакансии в правительстве. Это дитя телеэфира, его порождение, его гомункул: меня показывают - ergo sum. Никакой реалити помимо телевизора для него просто не существует. В телевизоре он черпает доказательства своей гениальности и свидетельства заговора против себя. Телевизор, в свою очередь, тиражирует его хвастовство и косноязычные нападки и увлеченно комментирует их.

Это смотрящие друг на друга зеркала, дурная бесконечность в духе Кэрролла.

Обычно говорят о его гипертрофированном самомнении, мании величия. Но есть подозрения, что весь этот нахрап - наоборот, от неуверенности и уязвимости. Его нарциссизм - следствие комплекса. Вся его энергия направлена на самосохранение. Он нападает, потому что защищается.

Он все еще ведет президентскую кампанию. В его приватной столовой рядом с Овальным кабинетом, где он проводит бóльшую часть рабочего дня, до сих пор висит карта Америки с результатами президентских выборов 2016 года. Он дарит экземпляр посетителям в качестве сувенира. Ему необходима подпитка от восторженной толпы. Сразу после выборов он отправился по городам и весям в "турне победы", потом ему организовывали митинги в сложные моменты, чтобы ободрить и показать народную поддержку. Затем пришел черед выборов в Конгресс, и он опять разъезжал по стране, хвалил республиканских кандидатов, но в основном самого себя. Он до сих пор уверен, что его поддержка обеспечила кандидатам избрание, хотя это далеко не так. Но иное у него просто не укладывается в голове. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Those that worked with me in this incredible Midterm Election, embracing certain policies and principles, did very well. Those that did not, say goodbye! Yesterday was such a very Big Win, and all under the pressure of a Nasty and Hostile Media!

У тех, кто работал со мной на этих невероятных выборах середины срока, поддерживал определенную политику и принципы, все отлично. Те, кто этого не делал, говорят гудбай!

Он продолжает считать два дополнительных места в Сенате "эпической победой", о которой молчит "пресса фальшивых новостей" (разумеется, сообщили все), а результат выборов в нижнюю палату (республиканцы потеряли 37 мандатов) называет "лучшим, чем у любого другого президента". На самом деле это худший результат президентской партии с 1946 года.

Он называл Белый Дом помойкой, уезжает оттуда при малейшей возможности, но уже начал кампанию за свое переизбрание.

В администрации Трампа рекордная текучка кадров. У него уже третий шеф аппарата, третий советник по национальной безопасности, второй госсекретарь, вакантны посты министра юстиции и министра обороны. Генерал Мэттис, подавший в отставку из-за несогласия с преждевременным выводом войск из Сирии, дал Трампу два месяца на подбор своего преемника, но президент, недовольный выносом сора из избы, настоял на увольнении Мэттиса с 1 января. Некоторые госслужащие установили также рекорд краткости пребывания на своем посту. Советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн занимал свой пост 24 дня. Директор Белого Дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи - 10 дней. Но когда обстановку в Белом Доме называют хаотичной, президент говорит, что это фальшивая новость.

The new Fake News narrative is that there is CHAOS in the White House. Wrong! People will always come & go, and I want strong dialogue before making a final decision. I still have some people that I want to change (always seeking perfection). There is no Chaos, only great Energy!