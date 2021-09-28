Кого хочешь обнуляй
Андрей Воробьев и Сергей Собянин. Фото: caoinform.moscow
"Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе". Рунет в восторге от нового перла Дмитрия Пескова по случаю обнуления губернаторских сроков. Законотворчество нового состава нелегитимной Госдумы начнется именно с этого проекта закона об организации публичной власти, внесенного единоросами Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Он отменяет для губернаторов запрет на избрание более чем на два срока подряд. Это ограничение ввели в 2015 году.
Новый закон позволит и дальше избираться главам Москвы и Московской области Сергею Собянину и Андрею Воробьеву (их полномочия истекают в 2023 году), главам Татарстана и Чечни Рустаму Минниханову и Рамзану Кадырову (у них сроки правления кончаются соответственно в 2025-м и 2026-м), а также главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову (в 2024-м). Правда, Крашенинников делает оговорку, что при желании регионы смогут сохранить в своих конституциях и уставах ограничения по количеству губернаторских сроков.
Законопроект упрощает порядок увольнения главы региона в связи с "утратой доверия". При этом ликвидируется процедура отзыва губернатора избирателями (которая ни разу не применялась).
Татьяна Становая, политаналитикФактически это решение - продление Путиным полномочий Собянина с 2023-го, когда у московского мэра заканчивался второй и пока последний срок, по 2028-й.
..."Обнуление” очень логично - раз Путину можно, то и губернаторам можно. Нынешнее решение принимается преимущественно для того, чтобы снять с Собянина проклятье "хромой утки". Но нельзя забывать, что в России никто никому ничего не гарантирует и судьба Собянина тоже будет решаться в зависимости от обстоятельств и так, как удобно Путину. Но теперь у него по крайней мере есть новая комфортная опция.
Александр Пожалов, политологСобственно, на мой взгляд, это (Собянин, Воробьев, Минниханов и Кадыров. - Ред.) и есть те немногие губернаторы, которым адресован сегодняшний законопроект... Я раньше ждал, что будет реализована возникшая постконституционная схема, при которой губернатор особо важного для федерального Центра региона сможет совмещать эту должность с, например, вице-премьерством. Но вероятно, что формулировки закона не отменят такой гипотетической возможности.
А вот губернаторам-"технократам"/"новой волны" дается политический сигнал, что их, возможно, и не ждут обратно с повышением на федеральном уровне. Хотя сперва многие федеральные замминистры и другие чиновники уходили в губернаторы явно с прицелом вернуться в правительство РФ или крупную госкорпорацию на более высокую позицию. В целом за пять лет назначения "технократов" таких губернаторских камбэков на федеральный уровень практически не случилось. Обошли они (пока?) стороной и губернаторов из "личной гвардии" президента.
https://www.facebook.com/pozhalov.alexander/posts/4170665146390020
Дмитрий Колезев, главный редактор RepublicЭто шаг по пути цементирования системы. Сохранение статус-кво давно уже стало и чем дальше, тем больше становится главным смыслом существования режима и системы. Мы это видим на федеральном, а теперь и на региональном уровне. Сменяемость власти которая раньше была заложена в систему - каждые 8-10 лет власть в регионе должна меняться - тепереь этот принцип отменяется.
https://tvrain.ru/teleshow/utro_na_dozhde/obnulenie_gubernatorov-538775/
Елена Лукьянова, специалист по конституционному правуКогда любые поправки принимаются под отдельные личности, под отдельных персонажей (это в праве называется ad hominem), то они с правом не имеют никакой связи. Это не право, это такие волюнтаристские штучки, которые не принимаются в правовых государствах... Этот законопроект, который внесен в Думу, он уже априори может быть охарактеризован как неправовой.
Я допускаю, что в прошлый раз, когда губернаторам 6 лет назад сказали, что нельзя больше двух сроков подряд, то это было правильно, потому что это соответствовало принципу разделения властей и сменяемости власти. Сегодня хотелка в обратную сторону качнулась.
...Это приведет обязательно к каким-то обострениям. Это я как специалист заранее предупреждаю господ, внесших этот законопроект и иже с ними комментирующих, рассказывающих, что не должны мешать работе какие-то правовые нормы.
Антон Орех, публицистВы уже, наверное, догадались, что с помощью выборов начальство вы поменять все равно не сможете. Это не та сменяемость власти, сторонником которой является президент. Зато если депутаты проголосуют за нововведения - а куда они денутся! - президенту лично станет куда проще отстранить любого главу субъекта, не дожидаясь, пока истекут его бог знает какие по счету полномочия.
С одной стороны, региональный султан будет надежно защищен от народного гнева и любых перемен снизу, а с другой стороны, станет для президента как пешка или копеечка - выкинуть просто и не жалко.
Аббас Галлямов, политтехнологПутин проигрывать не любит. Он начинает буквально беситься. Он из тех игроков, которые, оказавшись в тупике, опрокидывают шахматную доску.
Потерпев поражение в схватке за общественное мнение, он решил, что хватит, мол, с ним церемониться, и решил идти напролом. Хотите, дескать, обновления? Черта лысого! Вот вам кроме несменяемого президента еще и несменяемые губернаторы. Силовики ведь свои 15 тысяч получили? Получили! Вот пусть теперь отрабатывают.
Впрочем, где-то в глубине души он все равно понимает, когда можно норов демонстрировать, а когда нельзя. Законопроект появился не ДО выборов, а ПОСЛЕ.
https://www.facebook.com/abbas.gallyamov/posts/10219698101553616