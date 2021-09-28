

Андрей Воробьев и Сергей Собянин. Фото: caoinform.moscow

"Конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе". Рунет в восторге от нового перла Дмитрия Пескова по случаю обнуления губернаторских сроков. Законотворчество нового состава нелегитимной Госдумы начнется именно с этого проекта закона об организации публичной власти, внесенного единоросами Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Он отменяет для губернаторов запрет на избрание более чем на два срока подряд. Это ограничение ввели в 2015 году.

Новый закон позволит и дальше избираться главам Москвы и Московской области Сергею Собянину и Андрею Воробьеву (их полномочия истекают в 2023 году), главам Татарстана и Чечни Рустаму Минниханову и Рамзану Кадырову (у них сроки правления кончаются соответственно в 2025-м и 2026-м), а также главе оккупационной администрации Крыма Сергею Аксенову (в 2024-м). Правда, Крашенинников делает оговорку, что при желании регионы смогут сохранить в своих конституциях и уставах ограничения по количеству губернаторских сроков.

Законопроект упрощает порядок увольнения главы региона в связи с "утратой доверия". При этом ликвидируется процедура отзыва губернатора избирателями (которая ни разу не применялась).