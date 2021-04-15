

Любовь Соболь. Фото: @SobolLubov

Пока Алексей Навальный голодает в покровской колонии, его соратников и сторонников по всей России продолжают преследовать. К ним приходят с обысками, отправляют под арест, заводят административные и уголовные дела.

СОБОЛЬ

15 апреля мировой судья судебного участка № 276 Перовского района Инна Шилободина приговорила юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь к году исправительных работ условно с годовым испытательным сроком по делу о незаконном проникновении в жилище сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева с применением насилия (часть 2 статьи 139 УК). Если бы наказание было реальным, с Соболь взыскивали бы 10 процентов зарплаты.

На последнем заседании суда прокурор попросил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты.

Процесс запомнился в первую очередь протестным поведением Соболь: на первом заседании по существу судья Шилободина удалила ее со слушаний из-за того, что та без ее разрешения вела видеосъемку. На последнее заседание Соболь доставили принудительно.

На приговор Соболь пришла в футболке с надписью "Где уголовное дело по отравлению Навального?". После приговора она заявила, что это был "классический путинский суд", и пообещала обжаловать решение.

Соболь проходит еще по одному уголовному делу - "санитарному" (часть 1 статьи 236 УК), открытому в связи с призывами выходить на митинг 23 января.

ПИКЕТЧИКИ

В четверг задержали двух человек с плакатами за Навального: в Москве у администрации президента схватили травматолога Алексея Абзианидзе, а в Кургане - молодого человека по имени Руслан, стоявшего у кинотеатра "Россия". 13 апреля на пикете у АП был задержан член "Альянса врачей" Кирилл Бородин, его отпустили без протокола.

13 апреля в Уфе схватили с плакатом "Свободу Алексею Навальному", а потом отпустили без протокола секретаря отделения Либертарианской партии в Башкирии Расула Муллатагирова, а 9 апреля в Москве у станции метро "Проспект Вернадского" была задержана 68-летняя Татьяна Готлиб - у нее с собой был плакат "Позор убийцам во власти. Свободу Алексею Навальному". На Готлиб составили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции) - ей грозит от 10 до 20 тысяч рублей штрафа или до 40 часов обязательных работ.

Иногда для того, чтобы стать преследуемым, необязательно даже проявлять активность в реальной жизни. В Иванове суд 15 апреля назначил активистке Ольге Назаренко 40 часов обязательных работ лишь за то, что она записала видеоролик, в котором призывала регистрироваться на сайте "Свободу Навальному!" и выходить на улицы.

6 апреля у ИК-2 в Покрове Владимирской области, где сидит Навальный, задерживали участников акции в его поддержку: полицейские схватили 9 человек, в том числе лидера "Альянса врачей" Анастасию Васильеву, бывшего координатора штаба Навального в Вологде Ксению Пахомову, корреспондента ютуб-канала "Штаб" Дмитрия Низовцева и нескольких журналистов, в том числе корреспондента CNN Мэтью Ченса. Впоследствии суд наказал несколько человек: Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей, главе юридической службы "Альянса врачей" Александру Генералову, председателю пермского отделения профсоюза Артему Борискину и его заместителю Валерии Меркуловой дали по 8 суток ареста, а Пахомову и еще одну сторонницу Навального, Кристину Джонсон-Рамирес (ее задержали у колонии уже 7 апреля, приписав участие в сходе днем ранее), арестовали на 9 и 10 суток соответственно. Всем им вменили организацию сборища на территории, прилегающей к колонии (часть 3 статьи 20.2.2 КоАП). 14 апреля во Владимирской области был задержан хирург, заместитель Васильевой Сергей Рыбаков. 15 апреля Рыбакова арестовали на 8 суток, вменив ему участие в акции 6 апреля, хотя, по утверждению "Альянса врачей", его там не было.

ЖДАНОВ-СТАРШИЙ

8 апреля стало известно, что в Архангельск этапирован 66-летний Юрий Жданов - отец директора ФБК Ивана Жданова. За день до этого Ростовский областной суд отказался выпустить его под домашний арест.

Жданова-старшего арестовали в конце марта. Его преследуют по делу о превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК) за то, что он, работая в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе и будучи заместителем председателя жилищной комиссии, рекомендовал его главе выделить квартиру по договору социального найма жительнице поселка Юлии Ветровой. Впоследствии выяснилось, что семья Ветровой уже получала жилищную субсидию, и эту квартиру у нее отобрали через суд.

Иван Жданов уверен в политической подоплеке дела.

БОРОВИКОВ

Не избежал нового уголовного дела бывший координатор штаба Навального в Архангельске Андрей Боровиков, уже имеющий одну политическую судимость - по "дадинской" статье 212.1 УК.

13 апреля в ходе прений сторон в Ленинском райсуде Архангельска прокурор попросил приговорить его к 3 годам колонии. Оппозиционера преследуют по пункту "б" части 3 статьи 242 УК (распространение порнографии через интернет) за то, что он якобы в 2014 году разместил порнографический клип на песню Pussy группы Rammstein. Донос в полицию на Боровикова подал бывший волонтер штаба Александр Дурынин. Затем по поручению полицейских он пошел в штаб с микрофоном и скрытой камерой и спровоцировал Боровикова на то, чтобы он показал ему этот клип. Приговор Боровикову вынесут 30 апреля.

DOXA

Еще одно дело о призывах выходить на митинг 23 января, которое расследует Следственный комитет, открыто по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность, опасную для их жизни). В среду по этому делу прошли обыски у четверых сотрудников и в редакции студенческого журнала DOXA. Всем четверым, включая главного редактора Армена Арамяна, назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий - а фактически домашний арест, запретив выходить на улицу.

Журналистам DOXA ставят в вину видео, которое было опубликовано на ютуб-канале журнала перед митингом 23 января. В нем они призвали школьников и студентов не бояться незаконных отчислений из-за участия в акциях протеста.

По этому же делу проходит и глава федеральной сети штабов Алексея Навального Леонид Волков. Он находится за границей и заочно арестован. Волкову вменяется публикация видео "Как нам вытащить Навального из тюрьмы", размещенного в его аккаунтах 21 января.

ШТАБЫ

В последние дни и недели усилилось репрессивное давление на региональные штабы. В Махачкале 11 апреля со второй попытки был открыт штаб Навального, а вскоре бесследно исчезли глава штаба Эдуард Атаев и его помощник Мурад Манапов. Впоследствии выяснилось, что обоих задержала полиция и они были отправлены под административный арест: Атаеву в день открытия штаба дали 10 суток по обвинению в неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП), а Манапова на следующий день задержали, когда он шел за хлебом, и арестовали на двое или трое суток, обвинив в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП) - по версии полиции, он якобы матерился на улице. В полиции Манапова несколько часов расспрашивали об открытии штаба в Махачкале и планах штаба, оказывали на него психологическое давление, угрожали насилием и пытками электрическим током, нанесли несколько несильных ударов по голове и ноге.

Силовики любят время от времени наведываться в штабы Навального. В четверг сотрудники ЦПЭ и другие полицейские проводили обыск в псковском штабе. Они рассматривали листовки "Псковский листок", выпущенные проектом "В городе П", и в итоге решили составить на координатора штаба Алексея Дорожкина протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация митинга без подачи уведомления). Из штаба они изъяли листовки, наклейки, ноутбук и несколько экземпляров "Псковского листка".

Еще один обыск полиция устроила сегодня же в иркутском штабе Навального - там силовики изъяли 200 листовок в поддержку политика.

Наконец, в четверг вечером полиция пришла в пензенский штаб Навального. Оттуда силовики ушли, взяв одну наклейку и одну листовку. Чуть позже в Геленджике задержали координатора кубанского штаба Навального Анастасию Панченко - якобы из-за того, что она выкрикивала "антиполитические лозунги".

Дважды за последнее время - 7 и 13 апреля - полицейские приходили в штаб Навального в Петербурге. В первый раз они, явившись по некоей анонимной жалобе, искали пиротехнику и листовки, во второй - задержали координатора Ирину Фатьянову. 14 апреля суд арестовал ее на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП - ей инкриминировали публикацию видео с призывом выходить на митинг 31 января. При этом в то время, когда это видео было размещено, Фатьянова сидела в спецприемнике без телефона.

Максимально абсурдный повод нашли для обысков, проведенных 31 марта у четверых сотрудников штаба Навального в Ярославле: силовики явились к ним в рамках дела о хищении электроэнергии, которое расследует местная полиция. Неустановленные лица, как говорится в деле, похитили 286 тысяч киловатт-часов электричества. За день до обысков во всем здании, помещение в котором арендует штаб, отключали энергию "из-за подозрений в бездоговорном потреблении".

"ВАНДАЛЫ"

Когда "законных" мер воздействия на сторонников Навального не остается, приходится действовать хулиганскими методами. В Мурманске на этой неделе разрисовали свастиками стены в штабе Навального, а в прошлую пятницу, 9 апреля, нарисовали свастику на двери штаба и залили замок монтажной пеной. Сегодня утром в Уфе также разрисовали фасад штаба Навального и залили замок клеем.

Именно в Мурманске и Уфе провокации против сторонников политика стали регулярными. На координатора мурманского штаба Виолетту Грудину еще в феврале у ее дома нападал неизвестный, 9 апреля у ее дома разбросали листовки, в которых ее называли главой "банды нелюдей" и обвиняли в совращении детей, а 12 апреля в мурманском аэропорту на 2 часа задержали активиста краснодарского штаба Навального Александра Суринова, якобы заподозренного в перевозке наркотиков. В Уфе в среду был задержан волонтер штаба Навального Данис Рафиков, возвращавшийся из типографии; из его машины полицейские изъяли 4 тысячи листовок с призывом освободить политика. Сегодня Рафикова оштрафовали на 3 тысячи рублей.