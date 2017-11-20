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новость МВД: По делу об убийстве Хлебникова СБУ задержала Магомеда Дукузова

20.11.2017
Магомед Дукузов. Фото из красной карточки Интерпола
Магомед Дукузов. Фото из красной карточки Интерпола
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Уроженец Чечни, 17 ноября задержанный СБУ в Киеве по делу об убийстве главреда русской версии Forbes Пола Хлебникова, - это 39-летний Магомед Дукузов. Такую информацию в понедельник сообщило российское МВД. В публикации СБУ, появившейся в субботу, имя задержанного не упоминалось.

Дукузов, заявляет российское полицейское ведомство, обвиняется в причастности и к другим заказным убийствам, совершенным в Москве.

Как уточняет "Медиазона", задержанный - брат Казбека Дукузова, считавшегося непосредственным исполнителем убийства. Самому Магомеду Дукузову вменялось лишь соучастие в преступлении. В отличие от брата, Магомед Дукузов до сих пор не был задержан по делу и скрывался на Украине. Там, как утверждало СБУ, он участвовал в организованной преступной группировке, занимавшейся вымогательством денег у бизнесменов.

41-летний Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. Заказчиком убийства Генпрокуратура назвала бывшего вице-премьера Ичкерии Хож-Ахмеда Нухаева, а мотивом - недовольство политика книгой Хлебникова "Разговор с варваром". Как непосредственные исполнители были арестованы Казбек Дукузов и Муса Вахаев. Однако в мае 2006 года присяжные оправдали обоих обвиняемых. В ноябре того же оправдательный приговор был отменен. Дело направили на новое рассмотрение, однако Казбек Дукузов и Вахаев к тому времени скрылись. Вахаев в 2014 году был включен Минфином США в список Магнитского.

Также по делу проходил нотариус Фаиль Садретдинов. Однако в итоге он был осужден по другим обвинениям и в 2011-м освободился.

В августе 2009 года задержали еще одного фигуранта дела - Марата Валеева, - но уже в декабре того же года его освободили из СИЗО.

В ноябре 2015 года появилась информация, что Казбек Дукузов вернулся в Россию. Как утверждалось, он прибыл в Чечню на частном самолете с документами на фамилию Балаев. Сообщалось, что в 2011 году Дукузова арестовали в ОАЭ за организацию разбойного нападения и осудили под чужим именем к 10 годам тюрьмы, однако летом 2015-го освободили по амнистии.

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20.11.2017
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