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новость Суд в Калуге оштрафовал местного жителя на 400 тысяч рублей за посты в соцсетях

16.11.2017
Калужский областной суд. Фото: oblsud.klg.sudrf.ru
Калужский областной суд. Фото: oblsud.klg.sudrf.ru
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Калужский областной суд признал местного жителя Ивана Любшина виновным в экстремизме и реабилитации нацизма и приговорил его к штрафу в 400 тысяч рублей. Об этом "Граням" сообщил адвокат Международной правозащитной группы Агора Ильнур Шарапов.

Поводом для уголовного преследования стали публикации Любшиным изображений и видео в социальной сети "ВКонтакте". Дело против калужанина возбудили по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), части 2 статьи 354.1 (реабилитация нацизма) и пункту "б" части 3 статьи 242 (распространение порнографии). По последнему эпизоду суд Любшина оправдал.

В прениях государственный обвинитель попросил суд приговорить Любшина к четырем годам реального лишения свободы и штрафу в размере 450 тысяч рублей.

"Мы подключились к этому делу только на стадии последнего слова, узнав о нем от журналистов, и обязательно будем обжаловать сегодняшний приговор как незаконный и необоснованный, - заявил Шарапов. - Любшин не признал вину и попросил полностью его оправдать. В эпизоде с "экстремизмом" даже приглашенные по инициативе следствия эксперты отметили, что во вмененных Любшину видео и фото "не содержатся лингвистические признаки обоснования, оправдания и утверждение необходимости геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той или иной религии". В эпизоде с якобы "реабилитацией нацизма" речь идет о недопустимых доказательствах - следователь поставил перед экспертом фактически правовой вопрос, копирующий фабулу обвинения. Эксперты не в праве отвечать на подобные вопросы, и на этот счет есть устоявшиеся позиция экспертного сообщества и практика. Что касается якобы распространения порнографии, то следствие вменило ему принадлежность чужой страницы, видимо, для весомости. Доказать, что эта другая страница "ВКонтакте" принадлежит именно Любшину следствие не смогло, и суд оправдал его по этому эпизоду".

Деда по статье 282 за посты в соцсетях возбуждаются регулярно. Обвинения в "реабилитации нацизма" встречаются менее часто. 30 июня 2016 года судья Пермского крайсуда Андрей Кузнецов оштрафовал на 200 тысяч рублейблогера Владимира Лузгина, признав его виновным по части 1 статьи 354.1 В вину Лузгину вменялся перепост на личной ВК- странице статьи "15 фактов про "бандеровцев", или О чем молчит Кремль". Уголовно наказуемыми признаны утверждение о факте совместного нападения СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и развязывании этими государствами Второй мировой войны, а также сделанный вывод о "сотрудничестве коммунизма и нацизма".

В марте Лузгин пожаловался на незаконное наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнений в Европейский суд по правам человека. Жалобу в Страсбург представил правозащитный центр "Мемориал". В ней говорится о нарушении статьи 7 Конвенции по защите прав человека, гарантирующей "наказание исключительно на основании закона". По мнению истца, статье 354.1 УК не хватает предсказуемости, поскольку к "отрицанию фактов", установленных в Нюрнберге, суды приравняли утверждение о фактах Второй мировой войны, которые трибунал не устанавливал.

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16.11.2017
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