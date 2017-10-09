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новость Против пермского националиста Юшкова открыто четвертое дело об экстремизме

09.10.2017
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
Роман Юшков. Фото с личной ФБ-страницы
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Отдел СКР по Ленинскому району Перми возбудил против местного гражданского активиста и публициста националистических взглядов Романа Юшкова четвертое по счету дело об экстремизме. Об этом сообщает "Перископ".

46-летнему активисту в очередной раз вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Теперь внимание СКР привлек пост "Хватит кормить чужаков", помещенный Юшковым на своей ВК-странице 11 ноября прошлого года. В публикации была помещена скопированная из статьи в "Комсомольской правде" статистическая таблица подушевого производства и потребления в разных союзных республиках СССР.

Комментируя в своем посте эти данные, Юшков с раздражением доказывал, что постройка империи за счет присоединения Закавказья и Средней Азии станет разорением для России и русских.

Лингвистическое исследование, проведенное Пермской лабораторией судебной экспертизы Минюста, не выявило в тексте Юшкова пропаганды превосходства одних этносов или иных групп над другими. Однако, говорилось в заключении экспертизы, в посте "содержатся лингвистические признаки побуждения, обращенного к власти, прекратить оказывать экономическую помощь, поддержку странам Кавказа, Закавказья и Средней Азии".

На этом основании против активиста и возбудили дело.

Оно объединено в одно производство с третьим делом Юшкова, открытым 4 августа. Как сообщал "Перископ", это первое дело об отрицании Холокоста, возбужденное в России. Оно квалифицировано по части 1 статьи 282, а также по части 1 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма путем публичного отрицания фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала), санкция которой составляет до трех лет колонии.

Поводом к преследованию Юшкова стала публикация им ссылки на появившуюся в 2015 году статью мурманского публициста Антона Благина "Евреи! Верните немцам деньги за мошенничество с "Holocaust six millions Jews"!". Автор доказывает, что число жертв геноцида евреев составило не 6 миллионов человек, а максимум 700 тысяч, и заявляет о "великом сионистском мошенничестве". Ссылки, опубликованные в ноябре 2016-го на разных страницах во "Вконтакте" и Фейсбуке, в том числе в ВК-сообществе "Нет любавичским хасидам в России!", Юшков сопроводил комментариями с одобрением статьи.

Первое дело против Юшкова возбудили за публикацию им 29 июня 2013 года в пермской краевой газете "Звезда" статьи "Истерия по-пугачевски", в которой саратовская полиция была подвергнута критике за неспособность противодействовать "этнопреступности". ФСБ вменила националисту часть 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму через СМИ) и часть 1 статьи 282 УК.

10 марта 2015 года судья Мотовилихинского райсуда Перми Марина Азаренкова приговорила Юшкова к полутора годам условно с двухлетним запретом заниматься журналистикой по 280-й статье, а обвинение по 282-й с него сняла. 21 мая 2015-го судья Пермского крайсуда Наталья Казакова освободила осужденного от наказания по амнистии к 70-летию победы над Германией.

Второе дело открыли в октябре прошлого года за помещенную Юшковым в своем ЖЖ статью "Скажи чужаку свое нет". Общественник призывал не делать покупки в магазинах азербайджанцев. Дело также было квалифицировано по части 1 статьи 282 УК.

18 мая 2017-го судья Ленинского райсуда Перми Ирина Житникова оштрафовала Юшкова на 350 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания она наложила на подсудимого, доцента Пермского университета, двухлетний запрет на преподавание. 9 июля судья Пермского крайсуда Константин Малыгин снизил Юшкову штраф до 200 тысяч рублей, исключив из числа доказательств обвинения показания оперативников ЦПЭ, а также экспертизу, проведенную по запросу следствия.

Юшков, оставшийся без работы, объявил сбор средств на уплату штрафа, опубликовав в соцсетях номер своей карты Сбербанка. 27 сентября стало известно, что Сбербанк заблокировал карту активиста вместе с перечисленными на нее деньгами, поскольку тот включен в список террористов и экстремистов. "Перископ" отмечал, что в случае невыплаты штрафа, назначенного приговором, такое наказание заменяется реальным сроком в колонии.

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09.10.2017
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