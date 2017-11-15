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36-летний казанец Марсель Гималиев, фигурант очередного татарского дела "Хизб ут-тахрир", возбужденного в марте нынешнего года, бежал из-под домашнего ареста. Об этом во вторник сообщило "Реальное время".

В региональном УФСИН изданию пояснили, что уголовно-исполнительная инспекция не надевала на Гималиева электронный браслет, а контролировала его пребывание дома посредством телефонных звонков и визитов на дом. Во время очередного визита, 31 октября, выяснилось, что арестованный скрылся.

7 ноября ФСБ объявила Гималиева в федеральный, а на другой день - в международный розыск. 9-го числа судья Советского райсуда Казани Эрнест Муртазин по ходатайству следователя 1-го отдела татарского главка СКР по расследованию особо важных дел Галины Королевой заочно отправил беглеца в СИЗО на срок два месяца после его задержания в России.

9-10 марта в Татарии было возбуждено сразу два дела "Хизб ут-тахрир". Заявлялось, будто выявлены одновременно две ячейки "Хизб ут-тахрир" в регионе.

14-го числа того же месяца было объявлено о задержании фигурантов в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижнекамском и Нурлатском районах Татарии. При этом СКР утверждал, что задержаны 14 человек, МВД - что 15, а ФСБ сообщало, что, хотя задержаны 15 граждан, дела открыты в отношении 20. В то же время группа поддержки писала лишь о 13 фигурантах.

Нескольким мусульманам, в том числе и Гималиеву, вменили часть 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающей срок от 15 лет до пожизненного. Прочим фигурантам инкриминирована часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 10 до 20 лет колонии.

При задержании 14 марта Гималиев попытался скрыться, но сорвался с пятого этажа и был доставлен в реанимацию с компрессионным переломом позвоночника и переломами рук. Для лечения медики использовали аппарат Илизарова. Вскоре после выписки, 4 апреля, больного на каталке привезли в Советский райсуд, и судья отправил Гималиева под домашний арест. "Лечащий врач Марселя был удивлен тем, как человека в таком состоянии можно везти в суд", - отмечала группа поддержки. Указывалось, что Гималиев не может даже подняться с кровати.

По информации "Реального времени", на следственные действия обвиняемого также привозили на каталке. Электронный браслет, как утверждается, ему не надевали в том числе по медицинским показаниям.

Помимо Гималиева под домашний арест 15 марта, на другой день после задержания, был помещен Ильназ Сайфуллин. Остальных 11 задержанных тогда же, 15-го числа, отправили в СИЗО. Это 32-летний Руслан Габидуллин, 45-летний Азат Гатауллин, 21-летний Сергей (Мухаммад) Держипильский, 37-летний Ильнар Зялилов, 52-летний Фарид Крыев, 37-летний Камиль Матиев, 39-летний Абдукахор Муминджанов, 30-летний Зульфат Сабирзянов, 42-летний Рустем Салахутдинов, 40-летний Руслан Сунгатов и 32-летний Рустем Ямалиев.

Новые дела "Хизб ут-тахрир" разделены на несколько производств. Как пишет "Реальное время", следствие по делу Гималиева уже подходило к концу.

Гималиев уже второй раз привлечен по делу "Хизб ут-тахрир". По предыдущему делу его задержали в мае 2007 года, когда он возглавлял центр "Нова", занимавшийся защитой прав мусульман. Правозащитника арестовали по части 1 статьи 30 - статье 278 (приготовление к насильственному захвату власти), части 1 статьи 205.1 (содействие терроризму), частям 1, 2 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней) и части 4 статьи 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам ненависти или вражды). Вместе с ним по делу проходили еще 11 человек. Вину ни один из обвиняемых не признал.

29 октября 2009 года Верховный суд Татарии приговорил семерых фигурантов дела к срокам от 4 до 8 лет строгого режима, еще четверым дал от 3 с половиной до 5 лет условно, а Гималиева отправил на принудительное лечение в психбольницу.