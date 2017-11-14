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Также: Право, Партии, Акции протеста, Общество, Телевидение, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Алексей Навальный

новость Навальный выиграл в суде у лидера движения SERB и у телеканала Life

14.11.2017
Игорь Брумель (впереди) и Игорь Бекетов. Фото "Градус-ТВ"
Игорь Брумель (впереди) и Игорь Бекетов. Фото "Градус-ТВ"
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Политик Алексей Навальный через суд добился выплаты вознаграждения от телеканала Life за видеозапись из Франции, которую сам отправил изданию для публикации в качестве компрометирующего материала. Об этом сам Навальный сообщил в Инстаграме.

"Помните историю о том, как они объявили награду в 50 тысяч рублей за видео о "шикарном отдыхе Навального во Франции"? Мы тогда решили сами заполучить эти деньги в фонд избирательной кампании. Юля записала меня и мы отправили видео в Life. Спустя некоторое время эти аферисты опубликовали нашу съемку, сопроводив ее враньем о том, что их корреспондент наблюдал как я обедаю в самых дорогих ресторанах в компании неких бизнесменов и "представителей элиты". Но самое смешное - обещанные 50 тысяч рублей они так и не заплатили. Обманули как обычно. Мы подали с суд и, вот, только что выиграли. Наши юристы - молодцы. Деньги пойдут в фонд избирательной кампании", - написал Навальный.

Кроме того, во вторник Люблинский суд Москвы отказался взыскать с политика Алексея Навального 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за антикоррупционную акцию на Тверской улице 12 июня, в День России, по иску лидера националистического движения SERB Игоря Бекетова (гГоши Тарасевича). Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Морозову.

"В удовлетворении исковых требований Бекетова судом отказано в полном объеме", - сказала Морозова.

5 октября Люблинский райсуд отклонил аналогичный иск бывшего муниципального депутата из Замоскворечья Игоря БрумеляОн требовал взыскать с Навального 1,9 миллиона рублей. Рассмотрение иска Тарасевича суд отложил.

17 августа Брумель заявил, что совместно с Тарасевичем подают к Навальному иск за проведение акции 12 июня. Претензии к оппозиционеру заключаются в том, что он своей акцией будто бы сорвал празднование Дня России на Тверской. "Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник", - заметил Брумекль. По его словам, акция привела его в стрессовое состояние. Из-за этого, утверждается в иске, "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

Во второй половине дня 12 июня на Тверской проходили организованные чиновниками развлекательные мероприятия по случаю Дня России. Антикоррупционный митинг был согласован на проспекте Сахарова. Однако вечером 11-го числа Навальный, сообщив, что власти незаконно препятствуют монтажу аппаратуры на Сахарова, отменил митинг, призвав вместо этого несогласованно выйти на Тверскую. Протест собрал тысячи человек; 866 из них были задержаны. При этом полицейские и омоновцы подвергали демонстрантов избиениям. Самого Навального схватили еще по пути на Тверскую, когда он только вышел из подъезда.

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14.11.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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