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новость Нападавший на калининградского журналиста Рудникова получил девять лет

09.11.2017
Алексей Каширин. Фото: Виталий Невар/"Новый Калининград"
Алексей Каширин. Фото: Виталий Невар/"Новый Калининград"
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Центральный райсуд Калининграда приговорил бывшего петербургского милиционера Алексея Каширина к девяти годам колонии строгого режима, сообщает Клопс.Ru. Он признан виновным в покушении на убийство депутата облдумы, издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова.

После отбытия наказания осужденный будет ограничен в свободе в течение года. Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Рудникова о возмещении морального вреда на сумму 40 тысяч рублей.

Второй участник нападения значится в материалах дела как неустановленное лицо. Мотивы преступления не установлены. Суд не нашел доказательств того, что причиной нападения на Рудникова стала его общественная или депутатская деятельность. Суд также не нашел подтверждения доводам потерпевшего о том, что покушение связано с планами по строительству гостиницы в Светлогорске.

В прениях прокурор просил для Каширина 10 лет строгого режима по части 3 статьи 30, пункту "ж" части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе процесса Рудников требовал посадить обвиняемого следует на 15 лет по статье 277 (покушение на жизнь общественного или государственного деятеля).

На оглашении приговора потерпевший не присутствовал. 4 ноября суд арестовал Рудникова по делу о вымогательстве. По версии следствия, главред "Новых колес" требовал 50 тысяч долларов у руководителя регионального управления СКР Виктора Леденева. Взамен главный редактор якобы пообещал перестать публиковать сведения, которые "порочат" Леденева. Помощник Рудникова считает, что дело сфабриковано.

17 марта 2016 года двое злоумышленников подкараулили Рудникова у кафе "Солянка" и три раза ударили его ножом. Удары наносились в жизненно важные органы и крупные сосуды в области поясницы и ягодиц. Рудникова прооперировали, чтобы остановить кровотечение. Из показаний врачей следует, что от ранений Рудников мог бы скончаться, если бы не верхняя одежда, сложенная вдвое пачка денег в кармане и быстро оказанная медицинская помощь. Спустя пять дней Каширин был задержан.

8 июня 2017 года Центральный райсуд счел недоказанным наличие у Каширина умысла на убийство и переквалифицировал обвинение на пункты "г" и "з" части 2 статьи 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия). Суд приговорил Каширина к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Калининградский областной суд отменил этот приговор. Уголовное дело в отношении Каширина и направил дело для нового рассмотрения.

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09.11.2017
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