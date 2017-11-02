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В отношении депутата Калининградской облдумы, главреда издания "Новые колеса" Игоря Рудникова возбуждено дело о вымогательстве. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов, сообщает "Новый Калининград".

По словам губернатора, дело по части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере, от 7 до 15 лет лишения свободы) находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина и будет расследоваться в Москве.

"Рудников незаконно получил крупную сумму денег от гражданина. Эти деньги он потребовал за то, чтобы в газете "Новые колеса" больше не распространялись ложные и порочащие человека сведения. Заявитель был вынужден обратиться в правоохранительные органы", - сообщил местной ГТРК источник в правоохранительных органах. Новость была проиллюстрирована фотографией стодолларовых купюр, разложенных на столе и помеченных синей краской. Сумма не называлась, однако уточнялось, что "речь идет о десятках тысяч долларов".

Помощник задержанного депутата Юрий Грозмани назвал случившиеся провокацией. По его словам, деньги находились в папке с материалами дела о покушении на депутата в марте 2016 года. Как утверждает Грозмани, Рудников договорился об их передаче с руководителем регионального управления СКР Виктором Леденевым и получил папку из его рук.

В четверг был задержан бывший заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западному Федеральному округу Александр Дацышин, сообщает "Новый Калининград". Как рассказал источник издания в правоохранительных структурах Дацышина подозревают в посредничестве по делу Рудникова.

Утром в среду Рудников звонил в редакцию и предупреждал о возможности провокаций. Вскоре депутата задержали. Затем Рудникова привезли в редакцию "Новых колес", где силовики, в том числе сотрудники ФСБ, провели шестичасовой обыск.

При задержании силовики заковали Рудникова в наручники и избили. По словам Грозмани, депутата несколько раз ударили по голове и сломали руку. Во время обыска Рудников потерял сознание. Медики скорой помощи госпитализировали его. Однако затем Рудникова из больницы доставили в здание УФСБ.

В начале ноября должен быть вынесен приговор по делу о покушении на Рудникова. 17 марта 2016 года двое преступников нанесли журналисту три ножевых ранения. Рудникову потребовалась операция. Позже был задержан один из покушавшихся - бывший петербургский милиционер Алексей Каширин. Его сообщник до сих пор не установлен; материалы в его отношении выделены в отдельное производство.

Приговор Каширину вынесли 8 июня нынешнего года. Прокурор запрашивала для подсудимого 10 лет строгого режима. Однако судья переквалифицировал обвинение, объявив Каширина виновным не в покушении на убийство, а в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, и приговорил преступника к полутора годам колонии-поселения.

Тем не менее областной суд 28 июля отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Повторный процесс начался в августе. Прокурор вновь потребовала для Каширина 10-летнего срока.

Сам Рудников заявляет, что заказчиком преступления был глава администрации Светлогорского района области Александр Ковальский. Несколько дней назад Ковальский уволился - как утверждал Алиханов, по собственному желанию.