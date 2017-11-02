О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.265308.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/Freepress/m.265308.html
Также: Свобода слова, Спецслужбы, Право, Регионы, СМИ, Россия, Общество, Политика

новость Новое колесование

Против главреда "Новых колес" Рудникова возбуждено дело о вымогательстве
02.11.2017
Госпитализация Игоря Рудникова. Фото: newkaliningrad.ru
Госпитализация Игоря Рудникова. Фото: newkaliningrad.ru
Реклама

В отношении депутата Калининградской облдумы, главреда издания "Новые колеса" Игоря Рудникова возбуждено дело о вымогательстве. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов, сообщает "Новый Калининград".

По словам губернатора, дело по части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере, от 7 до 15 лет лишения свободы) находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина и будет расследоваться в Москве.

"Рудников незаконно получил крупную сумму денег от гражданина. Эти деньги он потребовал за то, чтобы в газете "Новые колеса" больше не распространялись ложные и порочащие человека сведения. Заявитель был вынужден обратиться в правоохранительные органы", - сообщил местной ГТРК источник в правоохранительных органах. Новость была проиллюстрирована фотографией стодолларовых купюр, разложенных на столе и помеченных синей краской. Сумма не называлась, однако уточнялось, что "речь идет о десятках тысяч долларов".

Помощник задержанного депутата Юрий Грозмани назвал случившиеся провокацией. По его словам, деньги находились в папке с материалами дела о покушении на депутата в марте 2016 года. Как утверждает Грозмани, Рудников договорился об их передаче с руководителем регионального управления СКР Виктором Леденевым и получил папку из его рук.

В четверг был задержан бывший заместитель полномочного представителя президента по Северо-Западному Федеральному округу Александр Дацышин, сообщает "Новый Калининград". Как рассказал источник издания в правоохранительных структурах Дацышина подозревают в посредничестве по делу Рудникова.

Утром в среду Рудников звонил в редакцию и предупреждал о возможности провокаций. Вскоре депутата задержали. Затем Рудникова привезли в редакцию "Новых колес", где силовики, в том числе сотрудники ФСБ, провели шестичасовой обыск.

При задержании силовики заковали Рудникова в наручники и избили. По словам Грозмани, депутата несколько раз ударили по голове и сломали руку. Во время обыска Рудников потерял сознание. Медики скорой помощи госпитализировали его. Однако затем Рудникова из больницы доставили в здание УФСБ.

В начале ноября должен быть вынесен приговор по делу о покушении на Рудникова. 17 марта 2016 года двое преступников нанесли журналисту три ножевых ранения. Рудникову потребовалась операция. Позже был задержан один из покушавшихся - бывший петербургский милиционер Алексей Каширин. Его сообщник до сих пор не установлен; материалы в его отношении выделены в отдельное производство.

Приговор Каширину вынесли 8 июня нынешнего года. Прокурор запрашивала для подсудимого 10 лет строгого режима. Однако судья переквалифицировал обвинение, объявив Каширина виновным не в покушении на убийство, а в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, и приговорил преступника к полутора годам колонии-поселения.

Тем не менее областной суд 28 июля отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Повторный процесс начался в августе. Прокурор вновь потребовала для Каширина 10-летнего срока.

Сам Рудников заявляет, что заказчиком преступления был глава администрации Светлогорского района области Александр Ковальский. Несколько дней назад Ковальский уволился - как утверждал Алиханов, по собственному желанию.

Оставить комментарий Обсудить
02.11.2017
новость Новости по теме
01.11.2017 Калининград: ФСБ устроила обыск в редакции "Новых колес", главред Рудников избит →
08.06.2017 Нападавший на калининградского журналиста Рудникова получил полтора года колонии-поселения →
22.03.2016 Задержан подозреваемый в нападении на калининградского журналиста Рудникова →
17.03.2016 В Калининграде напали на депутата и журналиста Игоря Рудникова →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама


Выбор читателей
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
новость Дочка Путина все богатеет
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
в блоге Чеченцы, чегемцы и Ленин
383
новость Кремль не хочет хоронить Ленина
Саркофаг Владимира Ленина. Фото: rus-ekskurs.net
новость Мовенко: следствие завершено
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
новость Борисов: Вину не признаю
Дмитрий Борисов в суде, 01.11.2017. Фото Ильи Новикова
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
новость Нальчик: как без рук побить мента
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
новость Дагестан: дело об участии в АТО
Управление СКР по Дагестану. Фото: dagestan.sledcom.ru
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Нью-Йорк: розыск земляка террориста
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Британия: отставка из-за домогательств
Майкл Фэллон. Фото: gov.uk
новость Новая акция дальнобойщиков
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Плата за жизнь
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Теракт в Нью-Йорке
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN