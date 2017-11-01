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новость Калининград: ФСБ устроила обыск в редакции "Новых колес", главред Рудников избит

01.11.2017
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
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В Калининграде в среду после обеда около 10 силовиков в камуфляже с закрытыми лицами устроили обыск в редакции газеты "Новые колеса". Об этом сообщает "Новый Калининград". У одного из визитеров на шапке написано "ФСБ".

Как уточняет Клопс.Ру, визитеры около получаса ломились в закрытую дверь; журналисты им не открывали. Впустили силовиков в помещение, только когда в редакцию приехал вызванный адвокат.

Несколько позже в редакцию привели издателя и главреда газеты, депутата областной думы Игоря Рудникова. Он был схвачен у себя дома; вели его с заломленными руками. Сообщалось, что после задержания Рудникова заковали в наручники и избили.

Главред сообщил коллегам, что днем задержали и соучредителя газеты Светлану Березовскую. Ее местонахождение остается неизвестным.

По состоянию на 20 часов по местному времени (21 час мск) обыск продолжался. Силовики в течение вечера отпускали журналистов из редакции по одному-двое. Главред оставался в своем кабинете вместе с силовиками.

Губернатор области Антон Алиханов незадолго до 18 часов заявил, что не располагает информацией о происходящем. "Сейчас пригласим коллег, представителей правоохранительных органов к себе, поймем, что происходит", - заверил он.

Утром Рудников звонил в редакцию и предупреждал о возможности провокаций.

В начале ноября должен быть вынесен приговор по делу о покушении на Рудникова. 17 марта 2016 года двое преступников нанесли журналисту три ножевых ранения. Рудникову потребовалась операция. Позже был задержан один из покушавшихся - бывший петербургский милиционер Алексей Каширин. Его сообщник до сих пор не установлен; материалы в его отношении выделены в отдельное производство.

Приговор Каширину вынесли 8 июня нынешнего года. Прокурор запрашивала для подсудимого 10 лет строгого режима. Однако судья переквалифицировал обвинение, объявив Каширина виновным не в покушении на убийство, а в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, и приговорил преступника к полутора годам колонии-поселения.

Тем не менее областной суд 28 июля отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Повторный процесс начался в августе. Прокурор вновь потребовала для Каширина 10-летнего срока.

Сам Рудников заявляет, что заказчиком преступления был глава администрации Светлогорского района области Александр Ковальский. Несколько дней назад Ковальский уволился - как утверждал губернатор Алиханов, по собственному желанию.

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01.11.2017
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