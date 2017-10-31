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новость В Нальчике омоновцы разогнали горожан, добивавшихся встречи с мэром

31.10.2017
Разгон митинга у мэрии Нальчика. Кадр видео Ислама Текушева
Разгон митинга у мэрии Нальчика. Кадр видео Ислама Текушева
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В Нальчике омоновцы разогнали жителей микрорайона Вольный Аул, которые явились к городской администрации и потребовали встречи с мэром Арсеном Алакаевым. Об этом сообщает "Кавказский узел".

На землях Вольного Аула, перешедших в муниципальную собственность после банкротства совхоза "Нальчикский", предполагается построить новые городские кварталы. Территория размежевана более чем на 1000 участков. Заселить в новые кварталы предполагается очередников со всего города; жителям самого Вольного Аула под индивидуальную застройку мэрия обещает выделить лишь около 100 участков. Между тем жилищные условия в совхозе крайне стесненные - в каждом дворе прописано по две-три семьи; некоторые семьи живут в общежитиях. Число очередников в Вольном Ауле превышает 1500 человек. Они добиваются, чтобы их всех обеспечили участками для застройки.

Лидером общественного движения за обеспечение жителей Вольного Аула землей является Аслан Иритов, инвалид I группы - у него нет кистей обеих рук. Утром во вторник домой к Иритову вломились от 30 до 40 полицейских. Они избили самого активиста, а также его брата, жену и дочь. Брату Иритова сломали ребро, а жене - два пальца. Затем активиста и его брата задержали и увезли.

Также были задержаны еще трое активистов: Светлана Алиева, Мурат Кулиев и Руслан Назранов.

После этого жители микрорайона и отправились к городской администрации. Как отмечают "Кавказ.Реалии", именно в этот день мэра Алакаева депутаты избирали на очередной срок. Собравшиеся потребовали встречи с чиновником. Также они скандировали "Иритова сюда!" и "Путин, услышь нас!".

Против митингующих направили омоновцев. Силовики разогнали граждан, задержав 12 человек. Задержанные доставлены в городской ОП-1.

Членов ОНК, так же как и активистов движения "Адыгэ Хэкужь - Черкесия", полицейские к задержанным не допускают, ссылаясь на то, что объявлен план "Вулкан" - сбор личного состава МВД для пресечения массовых беспорядков.

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31.10.2017
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