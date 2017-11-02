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новость Нальчик: против безрукого активиста Иритова открыто дело о нападении на полицейского

02.11.2017
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
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В Нальчике против активиста Аслана Иритова - инвалида I группы, у которого нет кистей обеих рук, - возбуждено дело о нападении на полицейского. Такую информацию передает "Дождь" со ссылкой на Лилию Иритову, дочь подозреваемого.

Еще одно такое же дело открыто против Беслана Иритова - брата активиста.

Квалификацию дел "Дождь" не уточняет. Как можно предположить, Иритовым вменяют часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающую до пяти лет колонии.

Согласно фабуле дела Аслана Иритова, "потерпевшему" полицейскому наложили четыре шва. Между тем, рассказала дочь активиста, когда омоновцы в среду явились забирать подозреваемых на допрос в СКР, "потерпевший" стоял у ворот дома и "прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще".

В СКР Аслана Иритова продержали до 22 часов.

Дело против активиста и его брата открыли, после того как те отказались забирать из полиции заявление об их избиении силовиками утром 31 октября.

Иритов возглавляет инициативную группу жителей микрорайона Вольный Аул, которые долгие годы ведут борьбу за выделение им земельных участков под индивидуальную застройку. На землях Вольного Аула, перешедших в муниципальную собственность после банкротства совхоза "Нальчикский", предполагается построить новые городские кварталы. Территория размежевана более чем на 1000 участков. Заселить в новые кварталы предполагается очередников со всего города; жителям самого Вольного Аула под застройку мэрия обещает выделить лишь около 100 участков. Между тем жилищные условия в совхозе крайне стесненные - в каждом дворе прописано по две-три семьи; некоторые семьи живут в общежитиях. Число очередников в Вольном Ауле, передавал со ссылкой на Иритова "Кавказский узел", составляет 1350 человек. Они добиваются, чтобы их всех обеспечили участками.

Утром во вторник домой к Иритову вломились от 30 до 40 полицейских. Они избили самого активиста, его жену Марину Иритову, дочь и брата Беслана. При этом Беслану Иритову сломали ребра, а Марине Иритовой - два пальца. Затем обоих братьев задержали и увезли.

Тогда же были задержаны еще трое активистов инициативной группы: Мурат Кулиев, Светлана Алиева и Руслан Назранов.

После этого жители микрорайона отправились к городской администрации. "Это был не митинг - это была реакция на мое задержание", - позже пояснял Иритов "Кавказскому узлу". Между тем именно в этот день депутаты избирали на очередной срок мэра города Арсена Алакаева. Собравшиеся потребовали встречи с чиновником. Также они скандировали "Иритова сюда!" и "Путин, услышь нас!".

Против митингующих направили омоновцев. Силовики разогнали граждан, задержав 12 человек.

В городском ОП-1 на задержанных сфабриковали протоколы об участии в несогласованном митинге. Такой же протокол был оформлен и на Иритова. Вечером 31 октября всех, кроме Кулиева, освободили. В среду Нальчикский горсуд арестовал Кулиева - по данным "Кавказского узла", на пять суток, по данным "Кавказ.Реалий" - на трое.

Ряд других активистов оштрафовали. В частности, Алиевой назначили штраф 10 тысяч рублей, а Иритову, который был объявлен организатором несогласованного митинга, - 15 тысяч.

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02.11.2017
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