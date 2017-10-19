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Также: Право, Секс, Ксенофобия, Госдума, Полиция, Интернет, Свобода слова, Общество, Парламент, СМИ, Россия, Политика | Персоны: Ирина Яровая

новость Аморальный секс и уголовный кодекс

Представитель МВД предложил ввести уголовную ответственность за гей- пропаганду
19.10.2017
Акция ЛГБТ на Красной площади. Кадр Грани-ТВ
Акция ЛГБТ на Красной площади. Кадр Грани-ТВ
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За гей-пропаганду следует ввести уголовную ответственность вместо административной. Об этом заявил начальник отделения по борьбе с педофилией управления угрозыска МВД Сергей Алабин, сообщает Интерфакс.

"Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма. Сейчас административная ответственность за это существует, она малоэффективна, штрафы предусмотрены. Если бы это возвести в ранг уголовной ответственности..." - сказал Алабин в Госдуме на заседании рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты детей от сексуального насилия.

Возглавляющая рабочую группу депутат Ирина Яровая заявила, что использование интернета в преступных целях позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв. "Поэтому вводим как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет", - сказала глава рабочей группы.

Яровая также предложила ввести пожизненное заключение для педофилов. "Мы впервые предлагаем установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет", - сказала единороска. Она также высказалась за приостановку сроков давности по преступлениям в отношении малолетних, чтобы "обеспечить неотвратимость наказания".

30 июня 2013 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Ранее документ был в трех чтениях одобрен Госдумой и поддержан Советом Федерации. Закон запрещает распространение информации о "привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений" и "социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений", а также "навязывание информации, вызывающей интерес к таким отношениям". Слово "гомосексуализм", присутствовавшее в ранней редакции документа, в дальнейшем было из него исключено.

Закон устанавливает штрафы для граждан в размере 4-5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 40 до 50 тысяч рублей. Для юрлиц предусмотрен штраф от 800 тысяч до 1 миллиона рублей либо приостановка деятельности на срок до 90 суток. За те же деяния с применением СМИ или интернета для граждан предполагается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - штраф 1 миллион рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Для иностранцев помимо штрафов предусмотрены выдворение за пределы России, которому может предшествовать арест на срок до 15 суток.

17 июня этого года Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон о запрете пропаганды "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. ЕСПЧ счел, что эти законы нарушают статью 10 Европейской конвенции о правах человека (свобода выражения мнения), а также статью 14 (запрещение дискриминации).

Страсбургский суд удовлетворил жалобы ЛГБТ-активистов Николая Баева, Алексея Киселева и основателя движения московского гей-прайда Николая Алексеева. Все они привлекались в России к административной ответственности ответственности по гомофобному закону, а также по аналогичным региональным нормам, принятым в Рязанской и Архангельских областях и Петербурге. ЕСПЧ обязал Россию выплатить заявителям в общей сложности более 49 тысяч евро компенсации и судебных издержек.

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19.10.2017
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Битва с радугой

Лев Рубинштейн, 22.11.2011

Активисты гей-сообщества своими публичными акциями если что-то и пропагандируют, то совсем не то, о чем думается людям с очень извращенным сознанием. Если они что-то и пропагандируют, то они пропагандируют терпимость. И в этом я полностью на их стороне.

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