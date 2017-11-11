О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Kids/m.265535.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Kids/m.265535.html
Также: Дети, Религия, Секс, Общество

новость Предохрани вас Боже

Митрополит Иларион высказался за "целомудренные" уроки полового воспитания в школе
11.11.2017
Митрополит Иларион. Фото: ordynka.com
Митрополит Иларион. Фото: ordynka.com
Реклама

Уроки полового воспитания в школах необходимы, но они должны вестись "целомудренно". Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир", сообщает Интерфакс.

"Наверное, многие наши телезрители православные ожидают от меня, что я скажу, что церковь категорически против уроков полового воспитания. Я не могу так сказать, потому что все зависит от того, как они ведутся, кем они ведутся, - сказал митрополит. - Но в то же время мне кажется неправильной та ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, и когда они не соблюдают те меры предосторожности, которые позволят им, допустим, не заразиться СПИДом или не подцепить еще какую-нибудь заразу и венерическую болезнь".

Иларион подчеркнул, что в этом плане какая-то воспитательная и профилактическая работа необходима, "но очень важно, чтобы она велась целомудренно, важно, чтобы родители знали об этой работе". Митрополит также призывал родителей не упустить момент и самим поговорить с детьми о половых вопросах, не дожидаясь, пока ребенок "получит эту информацию в других местах".

3 ноября глава "Центра современных образовательных технологий" Сергей Буланов рассказал, что чиновники Минобрнауки запретили упоминать слово "презерватив" на всероссийском онлайн-уроке для старшеклассников и студентов по профилактике ВИЧ-инфекции. По словам Буланова, разработчика проекта урока, чиновники также рекомендовали на уроке "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем". В итоге Буланов отказался писать ответы для школьников, и совещание по проведению урока было остановлено.

Оставить комментарий Обсудить
11.11.2017
новость Новости по теме
03.11.2017 Минобрнауки запретило упоминать презервативы на уроках по профилактике ВИЧ →
20.03.2017 В российских православных храмах идет сбор подписей за запрет абортов →
15.02.2017 Минздрав: В двадцати регионах выявлена нехватка лекарств для ВИЧ-инфицированных →
20.11.2016 Патриарх Кирилл: РПЦ против абортов, но их запрет невозможен →
30.08.2016 Глава Минобрнауки предложила ограничить доступ детей к интернету →
06.06.2014 Суд оштрафовал организаторов выставки "Тайны тела. Вселенная внутри" →
07.02.2014 Автора книги "Семья у нас и у других" Веру Тименчик вызвали на беседу в СКР →
10.07.2013 Астахов выступил против предмета "Половое воспитание" в школьной программе →
Фото и Видео
32578
Play own
Новое поколение протеста
32582
Play own
Петербургская акция 7 октября
32577
Play own
Московский протест 7 октября
30434
Play own
Диалоги об абортах
Реклама


Выбор читателей
новость Арест сторонника Мальцева
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
новость Короткие встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп на форуме АТЭС. Фото: kremlin.ru
новость Российские тролли атакуют Испанию
Мария Долорес де Коспедаль. Фото: lamoncloa.gob.es
новость Путин обещает зеркальный ответ
Владимир Путин. Кадр Первого канала
статья А кто не упырь?
новость Здоровье Клыха ухудшилось
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
РЕКЛАМА
статья Побег из России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Израиль сбил сирийский беспилотник
ЗРК Patriot. Фото: defense.gov
новость Побег француза из России
Иоанн Барберо. Кадр интервью
новость Русский допинг: главные улики
Логотип Всемирного антидопингового агентства
новость Исмаилов заочно арестован
Тельман Исмаилов. Кадр Etiraz TV
новость Взрыв дома: нашли виноватого
Обрушение дома в Ижевске. Кадр SBTV
новость Дума отомстит Америке
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
в блоге Не влезай, убьет!
383
новость В Ижевске мешают встрече с Навальным
Алкксей Навальный. Фото: Евгений Фельдман
новость Мальцева произвели в террористы
Вячеслав Мальцев. Кадр видео с youtube-канала Artpodgotovka
новость Умер Михаил Задорнов
Михаил Задорнов. Кадр трансляции концерта
в блоге Ксения Собчак: груз прошлого
383
в блоге Нестареющий Кончаловский
383