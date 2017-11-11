Реклама

Уроки полового воспитания в школах необходимы, но они должны вестись "целомудренно". Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир", сообщает Интерфакс.

"Наверное, многие наши телезрители православные ожидают от меня, что я скажу, что церковь категорически против уроков полового воспитания. Я не могу так сказать, потому что все зависит от того, как они ведутся, кем они ведутся, - сказал митрополит. - Но в то же время мне кажется неправильной та ситуация, когда дети не знают элементарных вещей, касающихся так называемой сексуальной безопасности, и когда они не соблюдают те меры предосторожности, которые позволят им, допустим, не заразиться СПИДом или не подцепить еще какую-нибудь заразу и венерическую болезнь".

Иларион подчеркнул, что в этом плане какая-то воспитательная и профилактическая работа необходима, "но очень важно, чтобы она велась целомудренно, важно, чтобы родители знали об этой работе". Митрополит также призывал родителей не упустить момент и самим поговорить с детьми о половых вопросах, не дожидаясь, пока ребенок "получит эту информацию в других местах".

3 ноября глава "Центра современных образовательных технологий" Сергей Буланов рассказал, что чиновники Минобрнауки запретили упоминать слово "презерватив" на всероссийском онлайн-уроке для старшеклассников и студентов по профилактике ВИЧ-инфекции. По словам Буланова, разработчика проекта урока, чиновники также рекомендовали на уроке "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем". В итоге Буланов отказался писать ответы для школьников, и совещание по проведению урока было остановлено.