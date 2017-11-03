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новость Минобрнауки запретило упоминать презервативы на уроках по профилактике ВИЧ

03.11.2017
Презервативы. Фото с сайта medportal.ru
Презервативы. Фото с сайта medportal.ru
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Минобрнауки запретило упоминать слово "презерватив" на всероссийском онлайн-уроке по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исполнителя проекта урока, главу "Центра современных образовательных технологий" Сергея Буланова.

По словам Буланова, такие требования чиновники выдвинули на совещании в Минобрнауки 2 ноября. Также, рассказал Буланов, на уроке рекомендовали "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем". В итоге разработчик урока отказался писать ответы для школьников, и совещание было остановлено.

Урок должен пройти в российских школах 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом. Как отмечает газета, в какой форме теперь проведут занятие, неясно.

Минобрнауки проводит ежегодные уроки по профилактике ВИЧ с 2015 года.

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03.11.2017
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