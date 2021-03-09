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Вечером 9 марта 1956 года в Грузии были жестоко подавлены массовые демонстрации сталинистов. Они были вызваны секретным докладом Никиты Хрущева на XX съезде партии с осуждением культа личности Сталина. Волнения начались 4 марта, в преддверии третьей годовщины со дня смерти генералиссимуса. У памятника Сталину в Тбилиси начал собираться народ. Один из пришедших разбил бутылку вина о постамент и заявил: "Пусть так же погибнут враги товарища Сталина, как эта бутылка!"

5 марта по проспекту Руставели прошла большая демонстрация с портретами Сталина. Люди были возмущены отсутствием упоминания в газетах годовщины смерти Сталина. 6 марта демонстрации продолжились. Руководство компартии Грузии во главе с Василием Мжаванадзе растерялось и не предпринимало никаких действий - не пыталось ни подавить демонстрации, ни возглавить их и направить в безопасное русло.

Утром 7 марта студенты Тбилисского государственного университета им. Сталина вместо лекций вышли на улицы. Их поддержали студенты сельскохозяйственного, политехнического и некоторых других институтов. В манифестации участвовали и школьники. К исходу 7 марта число манифестантов достигло 70 тысяч. Демонстрации прошли и в других грузинских городах, но там число демонстрантов не превышало нескольких тысяч. В предыдущие два года демонстрации, приуроченные ко дню смерти Сталина, проходили в Тбилиси и других городах Грузии, и их никто не разгонял.

8 марта митингующие выдвинули требования к властям из пяти пунктов: объявить 9 марта нерабочим траурным днем; во всех местных газетах поместить статьи, посвященные Сталину; в кинотеатрах демонстрировать фильмы "Падение Берлина" и "Незабываемый 1919-й" Михаила Чиаурели; восстановить Сталинскую премию, не присуждавшуюся за 1956 год, а также пригласить на митинг гостившего в Тбилиси маршала КНР Чжу Дэ.

Вечером 9 марта на грузовиках из Гори, родины Сталина, в Тбилиси приехало около 2000 человек - они потребовали отставки Хрущева. Звучали также призывы к выходу Грузии из состава СССР. До вечера 9 марта митинги в Тбилиси проходили мирно. Но в этот день в город были введены войска. Командующий Закавказским военным округом генерал армии Иван Федюнинский уже ввел в Тбилиси боевую технику. Кто отдал ему приказ, неизвестно до сих пор, но вряд ли это могло быть сделано без санкции Президиума ЦК и лично Хрущева. Ближе к полуночи 9 марта демонстранты попытались ворваться в Дом связи, чтобы дать телеграмму в Москву.

Вот как описал происходящее изобретатель Нурбей Гулиа, которому тогда было 16 лет:

"Не помню уже, по какой причине, у "инициативной группы" в толпе возникло желание дать телеграмму Молотову (у него 9 марта был день рождения, и демонстранты считали его "верным сталинцем". - Б.С.). От толпы отделились четыре человека - двое юношей и две девушки подошли к охране. Их тут же схватили, выкрутили руки и завели в дом. Не надо было этого делать. Толпа бросилась через улицу на выручку... И из окон Дома связи вдруг заработали пулеметы.

Дальнейшая картина преследует меня всю жизнь. Вокруг начали падать люди. Первые минуты они почему-то падали молча, я не слышал никаких криков, только треск пулеметов. Потом вдруг один из пулеметов перенес огонь на огромный платан, росший напротив Дома связи... по-моему, он и сейчас еще там стоит. На дереве, естественно, сидели мальчишки. Мертвые дети посыпались с дерева, как спелые яблоки с яблони. С тяжелым стуком.

И тут молчание прервалось, и раздался многотысячный вопль толпы. Все кинулись кто куда - в переулки, укрытия, но пулеметы продолжали косить убегающих людей... По дороге домой я увидел, как танки давят толпу на мосту через Куру. В середине моста была воющая толпа, а с двух сторон ее теснили танки. Обезумевшие люди кидались с огромной высоты в ночную реку. В эту ночь погибло около восьмисот демонстрантов. Трупы погибших, в основном юношей и девушек, еще три дня потом вылавливали ниже по течению Куры. Некоторых вылавливали аж в Азербайджане. На многих телах, кроме пулевых, были и колотые (штыковые) ранения".

Существуют и другие оценки числа жертв. По архивным данным МВД Грузии, у Дома связи были убиты 27 человек. В бойне на набережной Куры, где безоружных людей, которые безуспешно пытались остановить войска, подняв в первых рядах портреты Ленина и Сталина, давили и расстреливали танки и бронетранспортеры, погибло, по разным оценкам, от 60 до 150 человек. Точное число жертв мы вряд ли когда-нибудь узнаем, но оценка в 800 погибших, возможно, является завышенной.

Власти обвинили в организации несанкционированных демонстраций "дезорганизаторов и провокаторов". Всего было задержано 375 человек, включая 34 члена КПСС и 165 комсомольцев. К различным срокам тюремного заключения были осуждены 39 человек.

Трагические события в Грузии показали, что власть в Москве, борясь с культом личности Сталина и его последствиями, так и не научилась разговаривать с народом. Хрущев и его соратники воспринимали любую несанкционированную демонстрацию как угрозу своему существованию и умели только подавлять такие демонстрации силой, не считаясь с жертвами.

Причина же сохранения значительного уровня "народного сталинизма" в Грузии заключалась, в частности, в том, что по числу репрессированных на душу населения Грузия занимала одно из первых мест в СССР. Сталин учитывал, что до начала 1921 года существовала независимая Грузия, правительство которой, возглавляемое меньшевиками, пользовалось широкой народной поддержкой, и стремился вытравить даже память о годах независимости. Кроме того, много противников коммунистов было убито во время войны 1921 года и при жестоком подавлении восстания 1924 года, а еще больше эмигрировало. Поэтому в Грузии остались в основном те люди, для которых Сталин был кумиром. Молодежь же знала только жизнь при Сталине и подвергалась мощнейшему пропагандистскому воздействию. Также многим грузинам льстило, что представитель их народа является властителем могущественной империи.

Хрущев и его коллеги по Президиуму ЦК не приняли во внимание все эти факторы, не попытались постепенно разъяснить народу политику десталинизации. В результате мирные демонстрации обернулись трагедией.