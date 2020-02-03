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Путин на иерусалимском форуме 23 января. Фото: kremlin.ru

Дирекция мемориала "Яд Вашем" в письме, направленном в редакцию газеты "Гаарец", признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста содержали искажения исторической правды. В частности, там практически отсутствовали упоминания о пакте Молотова - Риббентропа, о нападении Гитлера и Сталина на Польшу и о том, как СССР участвовал в развязывании Второй мировой войны. "К нашему великому сожалению, видеодокументы, которые сопровождали мероприятия, особенно те, в которых были кратко показаны основные события, предшествовавшие началу войны и Холокоста... представляли лишь частичную картину исторических фактов. Это создало несбалансированное и одностороннее впечатление о реальных событиях того периода", сказано в открытом письме главы Международного института истории Холокоста при мемориале "Яд Вашем" профессора Дана Михмана. Видеоматериалы к форуму готовил его главный спонсор - фонд российско-еврейского олигарха Вячеслава (Моше) Кантора.

Позорные явления или морально сомнительные сговоры неотделимы от политики, и это касается не только политики закулисной. Случается, что ради достижения неких важных целей премьер демократического государства пожимает руку вождю государства людоедского и обстоятельно с ним беседует. Как допустим, англичанин Чемберлен с немцем Гитлером. А бывает, что законно избранному представителю цивилизованной страны и деваться некуда, надо "заключать сделку с дьяволом", как Черчиллю со Сталиным. История выносит им разные приговоры, осуждая одних и оправдывая других. По-разному бывает. Впрочем, людоеда ничто не оправдывает.

В этом смысле прошедший недавно в Израиле Форум в честь 75-летия освобождения Освенцима и памяти Катастрофы европейского еврейства стал событием и горестным, и, к сожалению, скандальным. Человеческое горе было неизбежной его составляющей. Скандала можно было избежать.

Ибо речь шла о миллионах замученных в нацистских концлагерях, и на фоне этой вселенской трагедии не следовало решать сиюминутные политические проблемы Израиля. К примеру, торжественно приглашая на Форум российского президента Путина, который ныне в явном соответствии с немецкими образцами объединяет на Украине самый разделенный в мире народ. Уж точно незачем было стелиться перед ним. Напрасно, оскорбляя свою страну, главный дипломат Израиля чествовал дорогого гостя так, словно тот лично освобождал Аушвиц. И совсем постыдным явился тот факт, что подготовка и проведение траурных мероприятий, включая кинодокументалистику, были отданы на откуп Кремлю. Получалось, Путин проплатил эти мероприятия, использовав их для пропаганды своей политики, своей войны и бесконечных бедствий, которые он сулит и несет человечеству.

Политиканство вообще бесславное занятие. Политиканство на фоне Холокоста бесславно вдвойне. И ничем не может быть оправдано, хотя в эти дни много говорилось о ближневосточных играх Израиля с Россией и о судьбе девушки Наамы Иссахар, заложницы иных игр, которую надо было вытаскивать из российской тюрьмы. Но игры заканчиваются и продолжаются, а с позорищем как быть?

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху до сих пор никак не прокомментировал скандал, связанный с пребыванием Владимира Путина на израильской земле. Руководитель Международного института истории Холокоста при мемориале "Яд Вашем" безмолвствовать не смог и не захотел. Он принес извинения за ложь умолчанием и прямую ложь о войне, прозвучавшую в ходе Международного форума. Вероятно, сказанное им свидетельствует и о личных переживаниях, и о глубоких внутренних конфликтах, происходящих в этой организации. Что ж, теперь скандал хоть немного приглушен, и чувство унижения, которое испытало израильское общество, слегка смягчено покаянием ответственного лица. Но покуда молчат политики, начиная с Нетаньяху, бесчестье сопровождает их, как лживые видеоматериалы сопровождали горестный юбилей освобождения Освенцима. А извиниться никогда не поздно, и лучше поздно, чем никогда.