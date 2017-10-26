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новость В Перми "Мемориал" отстранили от организации митинга памяти жертв репрессий

26.10.2017
Митинг "Мемориала" в Перми. Фото: perm.aif.ru
Митинг "Мемориала" в Перми. Фото: perm.aif.ru
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В Перми администрация губернатора впервые за много лет отстранила краевое отделение "Мемориала" от организации траурного митинга в день памяти жертв репрессий 30 октября, сообщает "Коммерсант".

По итогам конкурса, проведенного администрацией, финансирование на проведение мероприятия вместо "Мемориала" получило АНО "Координационно-ресурсный центр поддержки НКО Пермского края". Организация была зарегистрирована в марте.

В администрации губернатора пояснили, что отдали право проводить митинг новой организации, так как на конкурсе она предложила меньшую цену, чем "Мемориал". Чиновники утверждают, что "Координационно-ресурсный центр поддержки НКО" будет отвечать только за технические вопросы акции, такие как звуковое сопровождение или покупка цветов. За сценарий и идеологию митинга отвечает Пермский дом народного творчества, заявили в администрации.

Председатель "Мемориала" в Пермском крае Роберт Латыпов заявил, что представителям общества позволят выступить на митинге, также с "Мемориалом" согласовали сценарий мероприятия. Организация не будет бойкотировать митинг, добавил Латыпов.

19 октября общественник рассказал "Аргументам и фактам", что первоначальный план митинга не предусматривал выступлений репрессированных и членов "Мемориала". После заседания оргкомитета акции с участием активистов "Мемориала" сценарий было решено изменить.

30 октября в России отмечается день памяти жертв политических репрессий, по всей стране традиционно проходят траурные митинги. В СССР узники лагерей объявили эту дату днем политзаключенного, в этот день они каждый год проводили голодовки. 29 октября в Москве на Лубянке проходит акция "Возвращение имен".

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