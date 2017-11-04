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Также: Мир, Криминал, Секс, Политика, Происшествия, Общество

новость ООН сам пришел

В ООН поступило 31 обвинение в сексуальных преступлениях ее персонала
04.11.2017
Миротворцы ООН в Гаили. Фото: un.org
Миротворцы ООН в Гаили. Фото: un.org
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С 1 июля по 30 сентября в Организацию Объединенных наций поступило 31 новое сообщение о случаях сексуальных преступлений со стороны ее персонала. Об этом заявил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик, сообщает Центр новостей ООН.

15 обвинений касаются сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 12 - военного персонала миротворческих миссий. Речь идет как минимум о 24 женщинах и 6 девочках, ставших жертвами сексуальных преступлений . В Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити с потерпевшими работают адвокаты ООН. Из 31 случая один был подтвержден, 14 стали предметом расследований, а остальные находятся в стадии предварительной оценки.

В январе 2017 года ООН ввела новую систему сбора данных об обвинениях в сексуальной эксплуатации и насилии, чтобы улучшить свою прозрачность. Благодаря новому подходу в ООН стали поступать жалобы, касающиеся событий, которые произошли несколько лет назад, отметил Дюжаррик.

23 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил "Защитником жертв сексуальной эксплуатации" Джейн Коннорс. "По сути, моя задача - оказывать поддержку жертвам сексуальной эксплуатации и надругательств, которые совершались под флагом ООН. Это могут быть и "голубые каски" ООН, и национальные миротворческие силы, одобренные Советом Безопасности, и сотрудники ООН, - пояснила Коннорс на брифинге в пятницу. - Я должна стать "голосом" пострадавших, вникнуть в то, что они пережили, добиваться того, чтобы были собраны все необходимые улики и свидетельства, которые позволили бы провести должное расследование".

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