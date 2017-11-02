О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.265301.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.265301.html
Также: Европа, Право, Секс, Мир, Общество, Политика | Персоны: Майкл Фэллон, Тереза Мэй

новость Министр обороны Британии Фэллон ушел в отставку после обвинения в домогательствах

02.11.2017
Майкл Фэллон. Фото: gov.uk
Майкл Фэллон. Фото: gov.uk
Реклама

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне недавнего обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом в среду вечером сообщило Би-Би-Си.

"В последние дни появилось несколько обвинений в адрес парламентариев, в том числе касающихся и моего поведения в прошлом, - написал Фэллон в заявлении, поданном премьер-министру Терезе Мэй (в Британии министры являются одновременно членами парламента). - Многие из них были ложными, но я согласен с тем, что в прошлом мое поведение не соответствовало тому уровню, который обязателен для Вооруженных сил".

В ответном письме Мэй отметила, что ценит серьезный подход Фэллона, и поблагодарила его за работу на министерском посту.

Как сообщала The Guardian, во вторник журналистка Джулия Хартли-Бруэр сообщила, что в 2002 году во время беседы Фэллон положил ей руку на колено. После этого министр принес журналистке извинения.

Фэллону 65 лет. Он был депутатом парламента в 1983-1992 годах, а затем - с 1997-го. Пост министра обороны занимал с июля 2014 года.

Оставить комментарий Обсудить
02.11.2017
новость Новости по теме
15.10.2017 Вайнстина исключили из Американской киноакадемии из-за секс-скандала →
14.09.2017 Начались совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" →
29.06.2017 Казначей Ватикана обвинен в педофилии →
18.03.2017 В Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО →
26.10.2016 Россия отозвала запрос на заход авианосной группы в испанский порт →
22.09.2016 Истребители ВВС Великобритании поднимались для перехвата российских Ту-160 →
05.07.2016 В парламенте Великобритании призвали "жестко ответить на действия России" →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Нью-Йорк: розыск земляка террориста
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Калининград: ФСБ против редакции
Игорь Рудников. Фото: rudnikov.com
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Новая акция дальнобойщиков
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Крым: ФСБ ищет диверсантов
Поврежденная труба газопровода в Алуште. Фото: nac.gov.ru
новость Плата за жизнь
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
новость Теракт в Нью-Йорке
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
новость Убежище для черногорского заговорщика
Анание Никич и Эдуард Шишмаков. Фото из красных карточек Интерпола
новость Нефтяные санкции США расширены
Морская буровая уствановка. Фото: gazprom.com
новость Мовенко: следствие завершено
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
в блоге Путин и черная магия
383
новость НКО и генетическое оружие
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Иск Навального к Путину
Алексей Навальный. Кадр видео