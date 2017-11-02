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Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку на фоне недавнего обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом в среду вечером сообщило Би-Би-Си.

"В последние дни появилось несколько обвинений в адрес парламентариев, в том числе касающихся и моего поведения в прошлом, - написал Фэллон в заявлении, поданном премьер-министру Терезе Мэй (в Британии министры являются одновременно членами парламента). - Многие из них были ложными, но я согласен с тем, что в прошлом мое поведение не соответствовало тому уровню, который обязателен для Вооруженных сил".

В ответном письме Мэй отметила, что ценит серьезный подход Фэллона, и поблагодарила его за работу на министерском посту.

Как сообщала The Guardian, во вторник журналистка Джулия Хартли-Бруэр сообщила, что в 2002 году во время беседы Фэллон положил ей руку на колено. После этого министр принес журналистке извинения.

Фэллону 65 лет. Он был депутатом парламента в 1983-1992 годах, а затем - с 1997-го. Пост министра обороны занимал с июля 2014 года.