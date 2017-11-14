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Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями сообщества WikiLeaks во время предвыборной кампании в прошлом году. Часть переписки он опубликовал в Твиттере.

"Здесь целая цепочка сообщений из переписки с @wikileaks (включая мои три огромных ответа), которую один из комитетов Конгресса США выбрал для утечки. Какая ирония!" - написал сын американского президента.

Переписка Трампа-младшего с WikiLeaks началась в сентябре 2016 года и продолжалась по крайней мере до июля 2017 года. Однако он не отвечал на большинство запросов сообщества.

Накануне американское издание The Atlantic сообщило, что получило доступ к переписке Трампа-младшего и WikiLeaks. Переписка была передана в комитеты Конгресса, ведущие расследования.

В спецслужбах США считают, что WikiLeaks был выбран российскими властями для распространения информации, полученной в результате хакерских действий. Сообщество активно привлекало Трампа-младшего к сотрудничеству. WikiLeaks обратило его внимание на появление нового антитрамповского сайта и передала пароль для доступа к закрытым материалам. В ответном письме Трамп-младший поблагодарил сообщество. Затем WikiLeaks просило его предоставить налоговые декларации Дональда Трампа, призывал кампанию Трампа в день выборов отклонить результаты волеизъявления на основании того, что они были якобы сфальсифицированны. Кроме этого, WikiLeaks просило, чтобы избранный президент США порекомендовал Австралии назначить основателя сообщества Джулиана Ассанжа послом в ООН, сообщает издание.

12 июля директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео обвинил Wikileaks в действиях в интересах России. "Настало время признать Wikileaks тем, чем он действительно является - негосударственной враждебной разведывательной службой, подстрекаемой такими странами, как Россия, - заявил Помпео, выступая в ​Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - WikiLeaks ходит как враждебная разведслужба и говорит как враждебная разведслужба".

При этом глава ЦРУ сослался на выводы американских спецслужб о том, что российская военная разведка использовала WikiLeaks для публикации взломанной переписки избирательного штаба Демократической партии в период президентской кампании 2016 года.

Помпео заявил, что WikiLeaks больше не может прикрываться "аргументами свободы слова". "С этим покончено", - сказал глава спецслужбы.