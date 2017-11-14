О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.265601.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.265601.html
Также: США, Внутренняя политика США, Интернет, Спецслужбы, Россия, Политика, Мир | Персоны: Дональд Трамп

новость Мальчишеские проделки

Сын Трампа подтвердил свою переписку с Wikileaks во время предвыборной кампании
14.11.2017
Дональд Трамп-младший. Кадр Fox News
Дональд Трамп-младший. Кадр Fox News
Реклама
статья Статья

Из сына свин

Защитники Трампа-младшего говорят, что, коль скоро компромата у Весельницкой не было, ничего предосудительного Дональд-сын и не сделал. В том-то и штука, что сделал. Хотел обзавестись компроматом, причем готов был получить его из рук лица, которое он считал представителем правительства России.

Владимир Абаринов
13.07.2017

Сын президента США Дональд Трамп-младший подтвердил, что переписывался с представителями сообщества WikiLeaks во время предвыборной кампании в прошлом году. Часть переписки он опубликовал в Твиттере.

"Здесь целая цепочка сообщений из переписки с @wikileaks (включая мои три огромных ответа), которую один из комитетов Конгресса США выбрал для утечки. Какая ирония!" - написал сын американского президента.

Переписка Трампа-младшего с WikiLeaks началась в сентябре 2016 года и продолжалась по крайней мере до июля 2017 года. Однако он не отвечал на большинство запросов сообщества.

Накануне американское издание The Atlantic сообщило, что получило доступ к переписке Трампа-младшего и WikiLeaks. Переписка была передана в комитеты Конгресса, ведущие расследования.

В спецслужбах США считают, что WikiLeaks был выбран российскими властями для распространения информации, полученной в результате хакерских действий. Сообщество активно привлекало Трампа-младшего к сотрудничеству. WikiLeaks обратило его внимание на появление нового антитрамповского сайта и передала пароль для доступа к закрытым материалам. В ответном письме Трамп-младший поблагодарил сообщество. Затем WikiLeaks просило его предоставить налоговые декларации Дональда Трампа, призывал кампанию Трампа в день выборов отклонить результаты волеизъявления на основании того, что они были якобы сфальсифицированны. Кроме этого, WikiLeaks просило, чтобы избранный президент США порекомендовал Австралии назначить основателя сообщества Джулиана Ассанжа послом в ООН, сообщает издание.

12 июля директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео обвинил Wikileaks в действиях в интересах России. "Настало время признать Wikileaks тем, чем он действительно является - негосударственной враждебной разведывательной службой, подстрекаемой такими странами, как Россия, - заявил Помпео, выступая в ​Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. - WikiLeaks ходит как враждебная разведслужба и говорит как враждебная разведслужба".

При этом глава ЦРУ сослался на выводы американских спецслужб о том, что российская военная разведка использовала WikiLeaks для публикации взломанной переписки избирательного штаба Демократической партии в период президентской кампании 2016 года.

Помпео заявил, что WikiLeaks больше не может прикрываться "аргументами свободы слова". "С этим покончено", - сказал глава спецслужбы.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
14.11.2017
новость Новости по теме
21.10.2017 В Сенате США допросили россиян - участников встречи с сыном Трампа →
18.08.2017 СМИ: WikiLeaks отказалась публиковать связанные с Россией документы →
14.07.2017 NBC: Во встрече с Трампом-младшим принимал участие бывший сотрудник советских спецслужб →
12.07.2017 Сын Трампа назвал встречу с российским адвокатом "пустой тратой времени" →
12.07.2017 Директор ЦРУ обвинил Wikileaks в действиях в интересах России →
11.07.2017 Сын Трампа: Компромат на Клинтон мне предложили от лица "королевского прокурора" России →
20.04.2017 Reuters: У Кремля были разработанные планы вмешательства в выборы в США →
08.03.2017 Wikileaks опубликовал документы о якобы используемых ЦРУ методах кибершпионажа →
19.01.2017 Ассанж отказался от экстрадиции в США →
08.01.2017 Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США →
08.10.2016 WikiLeaks опубликовал электронные письма главы предвыборного штаба Клинтон →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама


Выбор читателей
новость Мей обвиняет Путина
Тереза Мэй. Фото: tmay.co.uk
статья Трамп ускользнул от Путина
Илья Мильштейн
новость Райкин: Мединский мне мстит
Владимир Мединский и Константин Райкин
статья Анекдоты про Путина
РЕКЛАМА
новость Штраф за ссылку 2011 года
Эмблема фонда им. Андрея Рылькова
в блоге Сечин и черная метка
383
новость RT признал себя агентом
Эмблема RT America
в блоге Ракетная клевета Америки
383
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Замначальника зоны сел за пытки
Михаил Белоусов под конвоем. Фото: znak.com
новость Сечин не явился в суд
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Песков о негибкости американцев
Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите АТЭС. Фото: kremlin.ru
новость Россию не пустят в Пхёнчхан
Хайо Зеппельт. Кадр ARD
новость Новые показания Родченкова
Григорий Родченков. Кадр видео
новость Сенцов: жизнь на Ямале
Олег Сенцов читает письмо в СИЗО, 2016. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
в блоге По принципам Ивана III
383
новость ЕСПЧ: дело о расстреле в Дагестане
Гасангусейн и Наби Гасангусеновы. Источник: islamnews.ru
новость Побег француза из России
Иоанн Барберо. Кадр интервью
новость Питер: условка за пост о беженцах
Анатолий Плешанов. Фото: пресс-служба суда
новость СКР: Бахолдин воевал за Украину
Денис Бахолдин в пикете на Манежной. 2014 год